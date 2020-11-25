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Больницы для больных коронавирусом начали получать деньги на кислород только в октябре, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Больницы для больных коронавирусом начали получать деньги на кислород только в октябре, - Степанов

Финансировать больницы в регионах начали с 9 октября, когда Министерство здравоохранения получило соответствующие запросы на выделение денег.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Финансирование на кислород, именно как предметная субвенция, которая шла на регионы, она состоялась 9 октября, после того, как мы получили соответствующие запросы с мест, что им нужны средства на выполнение показателей (80% коек с подведенным кислородом)", - сказал министр.

По словам Степанова, соответствующее постановление правительства было принято еще 12 августа, которое обязывало обеспечить 80% койко-мест подведенным к ним кислородом.

"Кого обязывало? Непосредственно владельцев больниц. Владельцами больниц являются местные органы власти", - подчеркнул глава Минздрава.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Нет ! У меня претензии только к народу Украины , который привёл евреев во власть Украины и их терпит
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25.11.2020 09:28
+6
Ну и к кому претензии? К своей дебильной зеленой власти?
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25.11.2020 09:25
+6
І хто ж винний ?
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25.11.2020 09:25
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Ну и к кому претензии? К своей дебильной зеленой власти?
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25.11.2020 09:25 Ответить
Нет ! У меня претензии только к народу Украины , который привёл евреев во власть Украины и их терпит
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25.11.2020 09:28 Ответить
після інтервйю з бубочкою,єврей зробив висновок-----''Його єврейство. Адже все ж таки це дивовижно, що тепер можливий наступний президент країни, де відбувалися масові розстріли євреїв і Бабин Яр, не приховує, що він єврей. Він виходець із родини вцілілих євреїв із Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, цій землі погромів. Його обрання, можливо, стане своєрідним колективним покаянням України за Махна та Степана Бандеру? ''
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25.11.2020 11:23 Ответить
Ну ничего страшного. Свежим асфальтом тоже можно надышаться.
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25.11.2020 09:52 Ответить
І хто ж винний ?
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25.11.2020 09:25 Ответить
Народ который привёл во власть тех , кто этот народ обворует
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25.11.2020 09:29 Ответить
Деякі заводи готові надавати кисень для лікарень безкоштовно, тільки приберіть зелені бюрократичні заковики.
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25.11.2020 09:26 Ответить
так чья же это была обязанность профинансировать медучреждения? чем занимался ты? бегал по прессконференциям и видосики снимал вместо выполнения прямых обязанностей?
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25.11.2020 09:26 Ответить
Про кисень ще влітку повно розмов було.
Але шмарклі зелені не чухались.
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25.11.2020 09:26 Ответить
Давайте назовём вещи своими именами, народ заслужил это , выберая себе во власть это
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25.11.2020 09:31 Ответить
Так, заслужив. Але не весь народ.
Не всі ж за лайно голосували.
Я так вважаю. Зробили помилку - треба вимагати негайної відставки.
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25.11.2020 09:36 Ответить
Те думающие и к короновиросу очень осторожны. Не все же заразились
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25.11.2020 09:38 Ответить
Не знаю. Це така справа, вберегтись дуже складно.
Навіть Порошенко захворів.
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25.11.2020 09:44 Ответить
Кожен нарід вартий тої влади, яка його має.
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25.11.2020 09:49 Ответить
Хорошо что есть деньги для израильских пенсионеров в Израиле которым Украина платит пенсии .

А еврейская мафия уничтожает украинцев в Украине .
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25.11.2020 09:27 Ответить
как так? а чего вы лысого гоняли все лето? "мастера спорта" сраные
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25.11.2020 09:27 Ответить
Заканчивался 9 месяц пандемии, больницы начали получать деньги на кислород. Кому еще не хватает доказательств, что зеленский и его долбанное шапито - враги украинского народа?!
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25.11.2020 09:28 Ответить
Упоротим зебілам.
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25.11.2020 09:34 Ответить
поздно
все поздно
очень скоро больных будут складировать чуть ли не под открытым небом
раньше (летом) надо было готовиться
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25.11.2020 09:28 Ответить
и конечно же 1 сентября не открывать школы и ВУЗы
теперь власть еще и усугубляет, затягивая введение локдауна
если введут под Новый год - будет уже поздно, катастрофа начнет развертывание, ее так просто уже будет не остановить
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25.11.2020 09:30 Ответить
Бог даёт народу то , что он заслужил .
Зачем народ привёл евреев к власти ?
Чем народ думал ?
Теперь надо собирать то , то народ сам себе и посадил ?
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25.11.2020 09:34 Ответить
степанов у тебя с головой всё нормально? ты ждал пока больницы напишут шо кому надо? чем ты занимался до шапито 95? ты у них костюмером работал или техник освещения сцены?
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25.11.2020 09:34 Ответить
Ему как и еврею ЗЕ просто на народ наплавать , вот и все
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25.11.2020 09:35 Ответить
Серед різних теорій з приводу цього "вірусу" я найбільше можу повірити в техногений вплив на населення (спеціально в усьому світі) за допомогою веж зв'язку, інтернету (ефект мікрохвильовки)
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25.11.2020 09:39 Ответить
Ідіот? Хоча, і так очевидно.
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25.11.2020 10:27 Ответить
Ти дегенерат, який обіжрався жидо масонського лайна?
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26.11.2020 10:17 Ответить
Ще одне чмо тявкнуло. А ти звідки таке дурнувате?
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26.11.2020 10:19 Ответить
А чмо поговорить хочешь?
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26.11.2020 10:22 Ответить
Йди на хрін, придурку...то не вірус, то Біл Гейтс, 5G... І як тобі від психіатра так довго ховатись вдається, ідіоте?
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26.11.2020 10:46 Ответить
Дефективний, "вірус" або "Білл Гетс" - це дві з численних теорій. Ти все одно нічого не дізнаєшся, крім аналізу свого калу.
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26.11.2020 11:12 Ответить
Йди на хрін, придурку. хто б з тобою дискутував.
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26.11.2020 11:13 Ответить
Ти напевно кацап, такий тупий (:Лікарні для хворих на коронавірус почали отримувати гроші на кисень тільки в жовтні, - Степанов - Цензор.НЕТ 8089
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26.11.2020 11:48 Ответить
Чому в Україні досі є розподіл на медичний та технічний кисень???
Скільки ти з того маєш прибутку???
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25.11.2020 09:41 Ответить
ну ладно вакцина не получается...но как можно суметь кислороду не дать..
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25.11.2020 09:47 Ответить
а на асфальт когда выделили????
ну он же нужнее, полезнее и целебнее в пандемию...да?
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25.11.2020 09:51 Ответить
Це ж яке зебільне талантище треба мати, щоб в Україні, де вистачає потужностей, щоб експортувати кисень на всю Європу, в період пандемії зробити дефіцит кисню для порятунку людей. От 73% ідіотів, талановиту ж владу ви тварюки вибрали, гідних нащадків всіляких кагановичів і косіорів...
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25.11.2020 09:53 Ответить
Схоже, що степанов вирішив не бути козлом відпущення, і тепер маємо підтверджені пріорітети зеленського.
Заробіток на "великому крадівництві", його тестем і коломойським, куди важливіші, ніж життя українців, і тих 73%, які за нього проголосували.
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25.11.2020 10:05 Ответить
Лєто красноє проснімалі відосіки, а восени роздуплилися, що в лікарні потрібен кисень!!! А-я-я-яй, малада ******* прохфессіоналів тепер керує!
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25.11.2020 10:17 Ответить
Один тоже, дороги строил
Лікарні для хворих на коронавірус почали отримувати гроші на кисень тільки в жовтні, - Степанов - Цензор.НЕТ 1290
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25.11.2020 10:23 Ответить
Ну таких строителей у нас хватает. Показать, кто у нас ракеты строит? Лікарні для хворих на коронавірус почали отримувати гроші на кисень тільки в жовтні, - Степанов - Цензор.НЕТ 9262
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25.11.2020 10:54 Ответить
Неужели Фон Браун Лікарні для хворих на коронавірус почали отримувати гроші на кисень тільки в жовтні, - Степанов - Цензор.НЕТ 1953
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25.11.2020 10:56 Ответить
к сожалению ничего нового до сих пор не придумали, полумёртвого украинца Королёва вытянули из гулага и дали чертежи Фон Брауна, десяток немецких инженеров, пару разобранных ракет фау 2, к стати посмотри фау 1 )))) эт в каком году их немцы изобрели )) и посмотри на американские топоры )) там много общего, Такая же песня была с автоматами бухарика калашникова, только Королёв изучал и дорабатывал, а калашников пил водочку и наблюдал за немецкими инженерами.
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25.11.2020 12:59 Ответить
Томагавки не совсем ФАУ, Вернее совсем не ФАУ, а так согласен.
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25.11.2020 13:22 Ответить
А почему не в мае еще? 6 месяцев было подготовиться ко второй волне.
Деньги есть, понимание, что придет волна есть, а вот работы нет.
Степанов сознательно саботировал свою работу получается! Тем самым нанес вред Украине!
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25.11.2020 10:53 Ответить
 
 