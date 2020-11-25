Больницы для больных коронавирусом начали получать деньги на кислород только в октябре, - Степанов
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Финансировать больницы в регионах начали с 9 октября, когда Министерство здравоохранения получило соответствующие запросы на выделение денег.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Финансирование на кислород, именно как предметная субвенция, которая шла на регионы, она состоялась 9 октября, после того, как мы получили соответствующие запросы с мест, что им нужны средства на выполнение показателей (80% коек с подведенным кислородом)", - сказал министр.
По словам Степанова, соответствующее постановление правительства было принято еще 12 августа, которое обязывало обеспечить 80% койко-мест подведенным к ним кислородом.
"Кого обязывало? Непосредственно владельцев больниц. Владельцами больниц являются местные органы власти", - подчеркнул глава Минздрава.
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Але шмарклі зелені не чухались.
Не всі ж за лайно голосували.
Я так вважаю. Зробили помилку - треба вимагати негайної відставки.
Навіть Порошенко захворів.
А еврейская мафия уничтожает украинцев в Украине .
все поздно
очень скоро больных будут складировать чуть ли не под открытым небом
раньше (летом) надо было готовиться
теперь власть еще и усугубляет, затягивая введение локдауна
если введут под Новый год - будет уже поздно, катастрофа начнет развертывание, ее так просто уже будет не остановить
Зачем народ привёл евреев к власти ?
Чем народ думал ?
Теперь надо собирать то , то народ сам себе и посадил ?
Скільки ти з того маєш прибутку???
ну он же нужнее, полезнее и целебнее в пандемию...да?
Заробіток на "великому крадівництві", його тестем і коломойським, куди важливіші, ніж життя українців, і тих 73%, які за нього проголосували.
Деньги есть, понимание, что придет волна есть, а вот работы нет.
Степанов сознательно саботировал свою работу получается! Тем самым нанес вред Украине!