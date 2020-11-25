Офис Президента направил в ВСП письмо по ликвидации Окружного админсуда Киева, - замглавы ОП Смирнов

В Офисе Президента Украины заявили о начале консультаций о ликвидации Окружного административного суда Киева. Однако, в Высшем совете правосудия это опровергают.

Как объяснил в комментарии изданию глава совета Андрей Овсиенко, эта процедура четко определена законом "О Высшем совете правосудия" и законом "О судоустройстве и статусе судей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Но на данный момент (середина ноября. - Ред.) из Офиса Президента никаких документов или запросов к нам не поступало", - сказал Овсиенко.

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У Зеленского удивлены такими заявлениями и уверяют, что направили соответствующее письмо в Совет правосудия.

"На прошлой неделе (16-22 ноября. - Ред.) от Офиса Президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВСП определиться с позицией по этому вопросу. Так и проходят эти консультации", - объяснил замглавы ОП Андрей Смирнов.

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".