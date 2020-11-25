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Новости Политика Украины Обыски в Окружном админсуде Киева
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Офис Президента направил в ВСП письмо по ликвидации Окружного админсуда Киева, - замглавы ОП Смирнов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Президента направил в ВСП письмо по ликвидации Окружного админсуда Киева, - замглавы ОП Смирнов

В Офисе Президента Украины заявили о начале консультаций о ликвидации Окружного административного суда Киева. Однако, в Высшем совете правосудия это опровергают.

Как объяснил в комментарии изданию глава совета Андрей Овсиенко, эта процедура четко определена законом "О Высшем совете правосудия" и законом "О судоустройстве и статусе судей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Но на данный момент (середина ноября. - Ред.) из Офиса Президента никаких документов или запросов к нам не поступало", - сказал Овсиенко.

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У Зеленского удивлены такими заявлениями и уверяют, что направили соответствующее письмо в Совет правосудия.

"На прошлой неделе (16-22 ноября. - Ред.) от Офиса Президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВСП определиться с позицией по этому вопросу. Так и проходят эти консультации", - объяснил замглавы ОП Андрей Смирнов.

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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Топ комментарии
+16
Чарівний пендаль від МВФ
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25.11.2020 09:46
+11
Единственное хорошее дело сделает эта шобла. Если сделает.
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25.11.2020 09:45
+10
чергове окозамилювання...бо Зе, бєня і ко без ручного оаск як без рук
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25.11.2020 09:47
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ОП так скоро всю Украину ликвидирует...
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25.11.2020 09:43 Ответить
НЕ НИЙ БАРИГОСУДЯ.
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25.11.2020 11:32 Ответить
Единственное хорошее дело сделает эта шобла. Если сделает.
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25.11.2020 09:45 Ответить
З них це хороше треба вичавлювати.
Вони дочекались до останнього - коли МВФ сказало - грошей через вашу корумпованість НЕ дамо.
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25.11.2020 09:47 Ответить
В мінфіні здається, усвідомили, що з настанням зими починається суцільна фінансова криза, яка разом із зимою не скінчиться. Поряд із тим, в МВФ перестали приймати будь-кого з середини зеленої команди, тому в якості "посла".від Зелі до NY поїхала Маркарова, яку вони самі ж і звільнили.
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25.11.2020 13:03 Ответить
нит!.. не единственное!
начали щемить и делать серьезные предъявы "положенцам" и "смотрящим" .. Закон по борьбе с "преступным влиянием" начал действовать..
Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния
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25.11.2020 09:58 Ответить
А чего же не щимят смотрящих от Ахметова и Коломойского с Новинским?
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25.11.2020 10:00 Ответить
Ты серьезно? В Украине сейчас самое главное "щемить смотрящих по СИЗО", хотя есть сомнения даже в этом.
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25.11.2020 10:54 Ответить
при всей моей ненависти к Зеленскому и его банде, Закон о борьбе с "преступным влиянием" это маленький позитивный момент..
эту криминальную среду нужно щимить постоянно и профилактически, что бы такая "культура" как АУЕ не появилась в Украине, и что бы наши дети не были заражены этой кацапской заразой..
этот Закон удалось протолкнуть через парламент только со второго раза, и я знаю, какой сильное противодействие оказывали на депутатов "воры в законе" с Рашки, с Кавказа и наши местные..
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25.11.2020 11:01 Ответить
Ви вважаєте, що ліквідація якогось, навіть одіозного суду, може вплинути на загальну 100%-кову прогнилість усієї системи від вступу до ВиШу та аж до посади судді? Особисто я щодо цього реаліст: або київські ліхтарі, або одномоментне звільнення всіх суддів/прокурорів/з_ліквідацією_ліцензій_адвокатів + розформування правничих ВиШів з факультетами та створення всієї системи з нуля. А поки цей процес відбуватиметься, запросити потрібних фахівців з англо-саксонських країн разом з їхнім законодавством.

І, до речі, навіть такий шлях не ґарантуватиме 100% успіху. Бо ми загалом хвора нація, простіше кажучи, злодійкуваті меркантильні совки, що не цінуємо честь.
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25.11.2020 10:28 Ответить
Нет, я так не считаю. Моё мнение,переход Украины под юрисдикцию лондонского суда на 15-25 лет. Паралельно ввод в УКУ ст. За незаконное обогащение на сумму эквивалентную 1000 долларов США - высшая мера наказания росстрел без права обжалования.
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25.11.2020 10:55 Ответить
Повторю банальність: покарання ефективне на суворістю (розстріл), а невідворотністю. Ви ж бачите, як вся ця наволоч, щойно їх беруть за дупу, загортається в картаті ковдри чи сідає до інвалідних візків? Тобто: для них перспектива невідворотнього проведення кількох років поза межами свого комфорту настільки страшна, що готові йти на будь-які приниження та втрату останніх залишків гонору. От скажіть мені: як "насіров" тепер дивиться в очі своїм дітям? А як діти після цієї батьківської ганьби в судах?
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25.11.2020 11:09 Ответить
Пр юрисдикции лондонского суда наказание будет неизбежным.
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25.11.2020 11:11 Ответить
И вы не переживайте за детей насирова и ему подобных. Они спокойно смотрят своим папашам и мамашам в глаза ибо они плоть от плоти своих родителей. Кропива не порождает клубнику. Так, что детки там точно такие как и насиров.
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25.11.2020 11:13 Ответить
Да, это так. Проблема в менталитете средневзвешенного украинца-воровитого и инфантильного, вопящего о пылинке в глазу соседа, не желая замечать бревно в своем.
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25.11.2020 10:57 Ответить
дай денег на оплату зарубежных специалистов в таком количестве. вон, абрамавичус получает 350 000 в неделю, думаешь кто то сюда поедет за меньшие деньги. стратег, *****
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25.11.2020 12:11 Ответить
Я вважаю, що кількість судових ухвал за минулий рік на користь коломИйського, суркісів та иншої наволочи на сотні мільйонів цілком співмірна з сумою на оплату непідкупних фахівців. Хочете жити в совковому лайні? Терпіть "суддів" імени_ківалова. До речі, приклад "абромавичуса" тут зовсім не до місця.
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25.11.2020 12:55 Ответить
ахметова-гудка забули!
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25.11.2020 14:18 Ответить
а вы такой отличный специалист что можете с 100 % уверенностью утверждать, что там были незаконные решения судов? и у суркисов с коломойским юристы полные лохи, и дела выигрывают лишь благодаря взяткам судьям? да вам с такими способностями надо работать в высоком суде лондона, ане комменты на цензоре писать
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25.11.2020 19:20 Ответить
Нема в "суркісів_коломИських" юристів, а є люди, які заносять гроші суддям та домовляються про ухвалу суду. І Ви це розумієте ліпше за мене.
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26.11.2020 08:42 Ответить
Але з чогось треба починати.
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25.11.2020 13:44 Ответить
Даруйте, але на думці лише таке: "...Now this is not the end. It is not even the beginning of the end, but it is, perhaps, the end of the beginning..." (с) (підкреслення моє)
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25.11.2020 13:51 Ответить
Tommy Lee: I agree completely. However, I would like to hope for the best. The land of Ukraine is my native land and it is beuatiful!
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28.11.2020 23:39 Ответить
І ВСП ЛІКВІДУВАТЬ ЩОБ ІНШІ НЕ БИКУВАЛИ.
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25.11.2020 11:37 Ответить
Чарівний пендаль від МВФ
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25.11.2020 09:46 Ответить
чергове окозамилювання...бо Зе, бєня і ко без ручного оаск як без рук
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25.11.2020 09:47 Ответить
Таки да. КС признает неконституционным этот закон.
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25.11.2020 10:01 Ответить
"В Офисе Президента Украины заявили о начале консультаций о ликвидации Окружного административного суда Киева.
Однако, в Высшем совете правосудия это опровергают.
Как объяснил в комментарии изданию глава совета Андрей Овсиенко, эта процедура четко определена законом "О Высшем совете правосудия" и законом "О судоустройстве и статусе судей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Но на данный момент (середина ноября. - Ред.) из Офиса Президента никаких документов или запросов к нам не поступало", - сказал Овсиенко."

Источник: https://censor.net/ru/n3233068

Кто врет?
Или "отправили из ОП письмо" означает, что Смирновы-Ермаки бросили бутылку с письмом в Днепр?
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25.11.2020 09:48 Ответить
Та вони всі брешуть.
Нехай тепер ліквідовують суд, хоч бульдозерами.
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25.11.2020 09:51 Ответить
Офис Президента направил в Высший совет правосудия письмо по ликвидации Окружного админсуда Киева....а Высший совет правосудия направил письмо на Банковую о ликвидации Офиса Президента, когда эта война закончиться во время войны с российскими оккупантами? Офис Президента направил в Высший совет правосудия письмо по ликвидации Окружного админсуда Киева, - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 9010
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25.11.2020 09:49 Ответить
Все ж просто: бубочка шифруется, а судейские письмо подогреть забыли. "Симпати́ческие черни́ла - записи которыми являются изначально невидимыми и становятся видимыми только при определённых условиях (нагрев, освещение, химический проявитель и т. д.)." (c) Офис Президента направил в Высший совет правосудия письмо по ликвидации Окружного админсуда Киева, - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 9623
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25.11.2020 09:53 Ответить
вот что Байден Животворящий делает.. зашевелилось наше коррупционное кодло и решило пожертвовать Вовком и его сворой..
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25.11.2020 09:54 Ответить
Е факт. Пожертвують здоров'ям і благополуччям українців.
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25.11.2020 12:55 Ответить
Офіс Президента направив до Вищої ради правосуддя лист щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва, - заступник голови ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 7503
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25.11.2020 09:55 Ответить
Предлагаеш Тупицкому 100 кг кокаина и кассету с порнухой подкинуть ?
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25.11.2020 10:32 Ответить
Офіс Президента направив до Вищої ради правосуддя лист щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва, - заступник голови ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 1953
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25.11.2020 10:38 Ответить
Недопоможе бо, після рехворми тільки самі судді мають право вирішувати, хто кому рабіновіч.
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25.11.2020 14:16 Ответить
от ведь вумные какие, так им в башку придет справжна мысль офис президента ликвидировать - такая вот эволюция мысли, понимаешь
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25.11.2020 10:11 Ответить
зеля почав приплясувати : "Денег дай" (с),

але довіра втрачена, навіть якщо виконає всі умови,
то грошей все одно не дадуть..
і петі не дадуть, бо теж пам'ятають як він провів через
ВР скасування статті про незаконне збагачення
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25.11.2020 10:21 Ответить
Як завжди,щось замутять...Аби МВФ гроші дав...
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25.11.2020 10:29 Ответить
Тваю мать!
В любой конторе есть книга регистрации входящих бумаг. Загляните туда!
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25.11.2020 10:34 Ответить
Коли грошей немає, у окремих "зебілів" вмикається те, що їм частково замінює мозок.
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25.11.2020 10:49 Ответить
идиоты. при чем тут сам суд? садите судей и назначайте новых. по этой логике давайте ликвидируем парламент, кабмин и президента, поскольку там одно жулье сидит
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25.11.2020 12:09 Ответить
Так, як ви будете судити суддів? Згідно рехвормі тільки вони самі мають право судити один одного.
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25.11.2020 14:15 Ответить
Яка прекрасна судова рехворма. Судді у нас тепер вища каста недоторканих. А про це писали ще тоді, коли її проштовхували.
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25.11.2020 14:14 Ответить
Чергова клоунада (мавпування), щоб відвернути увагу від незбіжності дефолту. Треба поміняти суддів - для ліквідації суду немає жодних юридичних підстав. Мавпування...
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25.11.2020 14:40 Ответить
Сьогодні прийшло радісне для кремля московського та їх ручних цуценят в Київі повідомлення.... ПАРЕ з ЄС радою міністрів готує документ про зняття пільгового використання статусом Безвізового Режиму для українців. Поки цим почали займатися експерти по гілкам відповідальності в департаментах та узгодження по країнам. Слава Прюзіку України і її Головного болю для народу сміхопровокатору з диверсантами під дахом у Зеленського. До речі,тут вигідних позицій повно,крім України і українців. Готуйтесь до виїзду в Китай або Московію на дармовщину і прокляття!
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25.11.2020 15:16 Ответить
 
 