Офис Президента направил в ВСП письмо по ликвидации Окружного админсуда Киева, - замглавы ОП Смирнов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе Президента Украины заявили о начале консультаций о ликвидации Окружного административного суда Киева. Однако, в Высшем совете правосудия это опровергают.
Как объяснил в комментарии изданию глава совета Андрей Овсиенко, эта процедура четко определена законом "О Высшем совете правосудия" и законом "О судоустройстве и статусе судей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Но на данный момент (середина ноября. - Ред.) из Офиса Президента никаких документов или запросов к нам не поступало", - сказал Овсиенко.
У Зеленского удивлены такими заявлениями и уверяют, что направили соответствующее письмо в Совет правосудия.
"На прошлой неделе (16-22 ноября. - Ред.) от Офиса Президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВСП определиться с позицией по этому вопросу. Так и проходят эти консультации", - объяснил замглавы ОП Андрей Смирнов.
Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
Пожалуйста, подождите...
Вони дочекались до останнього - коли МВФ сказало - грошей через вашу корумпованість НЕ дамо.
начали щемить и делать серьезные предъявы "положенцам" и "смотрящим" .. Закон по борьбе с "преступным влиянием" начал действовать..
Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния
эту криминальную среду нужно щимить постоянно и профилактически, что бы такая "культура" как АУЕ не появилась в Украине, и что бы наши дети не были заражены этой кацапской заразой..
этот Закон удалось протолкнуть через парламент только со второго раза, и я знаю, какой сильное противодействие оказывали на депутатов "воры в законе" с Рашки, с Кавказа и наши местные..
І, до речі, навіть такий шлях не ґарантуватиме 100% успіху. Бо ми загалом хвора нація, простіше кажучи, злодійкуваті меркантильні совки, що не цінуємо честь.
Однако, в Высшем совете правосудия это опровергают.
Как объяснил в комментарии изданию глава совета Андрей Овсиенко, эта процедура четко определена законом "О Высшем совете правосудия" и законом "О судоустройстве и статусе судей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Но на данный момент (середина ноября. - Ред.) из Офиса Президента никаких документов или запросов к нам не поступало", - сказал Овсиенко."
Источник: https://censor.net/ru/n3233068
Кто врет?
Или "отправили из ОП письмо" означает, что Смирновы-Ермаки бросили бутылку с письмом в Днепр?
Нехай тепер ліквідовують суд, хоч бульдозерами.
але довіра втрачена, навіть якщо виконає всі умови,
то грошей все одно не дадуть..
і петі не дадуть, бо теж пам'ятають як він провів через
ВР скасування статті про незаконне збагачення
В любой конторе есть книга регистрации входящих бумаг. Загляните туда!