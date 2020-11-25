Зарплата врача в 2021 г. должна стартовать от 22-25 тыс. грн, чтобы наши медики не выезжали за границу, - Степанов. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В госбюджете на 2021 правительство обязано заложить адекватный размер зарплаты для врачей — не менее 22-25 тыс. грн, чтобы медики не выезжали за границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире регионального ток-шоу "Страна" ("Країна") на "5 канале".
По словам Степанова, необходимо создать условия, чтобы украинские врачи и медицинские работники не выезжали за границу. В частности, в Польшу, где власти рассматривают возможность упростить процедуру трудоустройства для медиков из других стран.
"Один из главных факторов – это заработная плата. Не может страна платить заработную плату такую, как у нас в стране в течение 29 лет – в среднем 8 тысяч гривен заработная плата врача", – подчеркнул Степанов.
"Это же не только Польша, это же и другие страны: и Чехия, и Германия – они все снижают барьеры в отношении этих специальностей, как врачей, так и медицинских сестер", – рассказал министр.
"Именно поэтому мы и настаиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 год – чтобы заработная плата врача начиналась от 22-25 тысяч гривен. И это один из главных факторов для прекращения отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", – подытожил глава Минздрава.
Пожалуйста, подождите...
Ті що гребуть бабло від пацієнтів, за кордон не тікають. Тікають ті, хто отримує по 5-7 тис. грн.
І в серпні опалювальний сезон ще далеко не розпочався.
2. так я ж за те і кажу ти уважніше читай а не ляпай.
але це не точно...
такі агресивні лікарі можуть тільки залікувати
В Сумской области не хватает мест в больницах для ковидных пациентовПопасть на лечение не могут не только тяжелые пациенты, но даже те, у кого есть "связи"Скорая не приезжает на вызов, а в справках о смерти скрывают, что человек умер от COVID-19
ты сам ниже это написал
В Сумской области не хватает мест в больницах для ковидных пациентовПопасть на лечение не могут не только тяжелые пациенты, но даже те, у кого есть "связи"Скорая не приезжает на вызов, а в справках о смерти скрывают, что человек умер от COVID-19
Он не сказочный ДБЛ, он сказочный ВОР.
В больнцах кислорода не хватает, люди лечатся за свой счет, а инфекционистов как были копеечные зарплаты, так и остались. Зато зеленский с друганами хорошо прибарахлился на посторойке дорог из короновирусного фонда.
...
А з теперішнім рівнем освіти це дуже сумнівно..
(хоть это и не смешно!)
Нахрен они там нужны - максимум горшки выносить доверят.
Врачей у нас единицы.
95% - долбозвоны уровня Степанова.
Второе - сдача экзаменов по специальности.
Для придурков, которые боятся сдавать выпускные тесты в Украине - задача непод'емная..
Жалею, что вернулся 10 лет тому... Ибо сонм серости не даёт надежд на будущее.
К Новому году будет еще больше не хватать. Так что берите не стесняйтесь.
что их (обещаний) на всех хватит???
Так вот: уже конец ноября... Где бабки, Зин?!
Кормят сказками при том, что бабла нет априори.
Может хватит уже *******?
Я завжди вважав що кожен повинен отримувати від своєї праці, більше і якісніше працюєш - більша зарплата, погано і мало - менша. Совок поганий - ходиш отримуєш зарплату не ходиш не отримуєш, а хочеш більше кради.
Як шкода що Супрун, це прогнивше корито, не встигла до кінця реформувати.
Фантазеры секты зе...
Обирайте, панове, кому що подобається!
Зе-банати, ***...