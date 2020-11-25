Необходимый для транша МВФ законопроект об очищении ВСП уже наработан: идут последние дискуссии по мелким деталям, - Малюська

Законопроект об "очищении" Высшего совета правосудия (ВСП) будет представлен в ближайшие дни западным партнерам. Данный законопроект необходим для получения транша от Международного валютного фонда.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, законопроект об "очищении" ВСП уже наработан в Офисе Президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это важный маркер (закон о ВСП. - Ред.), и сейчас идут активные переговоры с МВФ, чтобы понять, какие наши следующие шаги и какие будут даты", - сказал Малюська.

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Министр отметил, что согласно Меморандуму с МВФ этот закон должен был быть уже принят. Однако процесс немного затормозил конституционный кризис в Украине.

"Но я думаю, что текст, который будет предоставлен ключевым стейкхолдерам, будет готов в течение ближайших дней", - рассказал Малюська.

Он добавил, что сейчас в Офисе Президента проходят "последние дискуссии по мелким деталям" законопроекта.

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Ранее сообщалось, что подписав Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), Украина взяла на себя обязательство ввести механизм "очищения" Высшего совета правосудия.