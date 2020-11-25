РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13911 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Судебная реформа
4 440 16
МВФ (3297) судебная реформа (1535) Высший совет правосудия (544) Малюська Денис (292)

Необходимый для транша МВФ законопроект об очищении ВСП уже наработан: идут последние дискуссии по мелким деталям, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Необходимый для транша МВФ законопроект об очищении ВСП уже наработан: идут последние дискуссии по мелким деталям, - Малюська

Законопроект об "очищении" Высшего совета правосудия (ВСП) будет представлен в ближайшие дни западным партнерам. Данный законопроект необходим для получения транша от Международного валютного фонда.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, законопроект об "очищении" ВСП уже наработан в Офисе Президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это важный маркер (закон о ВСП. - Ред.), и сейчас идут активные переговоры с МВФ, чтобы понять, какие наши следующие шаги и какие будут даты", - сказал Малюська.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Президента направил в Высший совет правосудия письмо по ликвидации Окружного админсуда Киева, - замглавы ОП Смирнов

Министр отметил, что согласно Меморандуму с МВФ этот закон должен был быть уже принят. Однако процесс немного затормозил конституционный кризис в Украине.

"Но я думаю, что текст, который будет предоставлен ключевым стейкхолдерам, будет готов в течение ближайших дней", - рассказал Малюська.

Он добавил, что сейчас в Офисе Президента проходят "последние дискуссии по мелким деталям" законопроекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с Коломойским. Это главное политическое требование США, - Бутусов

Ранее сообщалось, что подписав Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), Украина взяла на себя обязательство ввести механизм "очищения" Высшего совета правосудия.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
В сериале, #ЗЕленский посылает МВФ в сраку, а в жизни МВФ посылает в сраку ЗЕленского.
Наглядно для #ЗЕ_Дебилов - жизнь не сериал!
показать весь комментарий
25.11.2020 09:55
+5
Якби не мвф то совкове кривосуддя асіх влаштовувало,бо дозволяло безкарність крадіїв і хабарників.
показать весь комментарий
25.11.2020 10:41
+4
Крутяться як вужі на пательні, а різних бабломойських все одно не чіпають. Необходимый для транша МВФ законопроект об очищении ВСП уже наработан: идут последние дискуссии по мелким деталям, - Малюська - Цензор.НЕТ 6189
показать весь комментарий
25.11.2020 09:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В сериале, #ЗЕленский посылает МВФ в сраку, а в жизни МВФ посылает в сраку ЗЕленского.
Наглядно для #ЗЕ_Дебилов - жизнь не сериал!
показать весь комментарий
25.11.2020 09:55 Ответить
ЗЕлохи голосували за Голу баротьку на лісапеті, а обрали блазня з кортежами. Необходимый для транша МВФ законопроект об очищении ВСП уже наработан: идут последние дискуссии по мелким деталям, - Малюська - Цензор.НЕТ 1353
показать весь комментарий
25.11.2020 10:00 Ответить
саме по собі "посилання МВФ в дупу" це й є харч для дебилів, чи то в кіно, чи то в промовах на ТБ, чи то в реальній політиці. бо кожна мисляча людина розуміє, що співпраця з МВФ є життєво необхідною для України.
показать весь комментарий
25.11.2020 10:17 Ответить
Крутяться як вужі на пательні, а різних бабломойських все одно не чіпають. Необходимый для транша МВФ законопроект об очищении ВСП уже наработан: идут последние дискуссии по мелким деталям, - Малюська - Цензор.НЕТ 6189
показать весь комментарий
25.11.2020 09:57 Ответить
Отмазки для даунов -,, Однако процесс немного затормозил конституционный кризис в Украине ,,
показать весь комментарий
25.11.2020 09:58 Ответить
а малюськину премию туда включили,як буде жить малюська без премии?
показать весь комментарий
25.11.2020 10:08 Ответить
Необходимый для транша МВФ законопроект...___________ мастера законов и проэктов... а без подачек жить когда будете проэкт создавать, не говоря уже внедрять? получается что страна у нас с мощным "потенциалом" профессионального попрошайки... у мировой церкви...
показать весь комментарий
25.11.2020 10:24 Ответить
Авторства портнова? Питання риторичне.
показать весь комментарий
25.11.2020 10:30 Ответить
Якби не мвф то совкове кривосуддя асіх влаштовувало,бо дозволяло безкарність крадіїв і хабарників.
показать весь комментарий
25.11.2020 10:41 Ответить
А без МВФ очистить Украину от воров ну никак не получается? Доиграются наши власти что народ начнет стрелять всех подряд.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:10 Ответить
Необхідний для траншу МВФ законопроєкт про очищення ВРП вже напрацьовано: тривають останні дискусії щодо дрібних деталей, - Малюська - Цензор.НЕТ 3432
показать весь комментарий
25.11.2020 11:15 Ответить
... і так вже 8 місяців...
показать весь комментарий
25.11.2020 13:15 Ответить
Очередное бла бла бла....
Где текст закона? Когда голосование?
показать весь комментарий
25.11.2020 13:44 Ответить
Це, ще якщо КСУ погодиться його визнати.
показать весь комментарий
25.11.2020 14:12 Ответить
 
 