Украина осталась без денег в этом году, в бюджете не хватает минимум 40 млрд, - зампредседателя финансового комитета Железняк
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Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что сейчас Украина осталась без денег, а в государственном бюджете 2020 года остается огромная дыра - не хватает минимум 40 млрд гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Главная проблема - это то, что фактически не осталось денег. Была огромная дыра в бюджете, которую хотели закрыть за счет МВФ, ЕС и Всемирного банка. Но денег нам больше никто не даст - из-за позорного решения по антикоррупционной системе и независимости Нацбанка. А государство больше денег не заработало", - отметил Железняк.
По его словам, первые сигналы "были еще на прошлой неделе, когда Госказначейство заморозило расходы, и денег никто не получил".
"Это означает, что государство пока еще способно платить зарплату, пенсии, внешний долг и некоторые программы по оборонной отрасли. На все остальное денег нет. На строительство дороги, школы, оборудование для больниц - на все это денег нет. И скорее всего и не будет", - считает Железняк.
Нардеп отметил, что сейчас власти нужно как-то найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы.
"По нашим подсчетам, от 50 до 120 млрд гривен не будет уплачено из госбюджета. И это почувствует каждый - где-то не достроят дорогу, не закроют крышу в школе, а где-то не выплатят зарплату работникам... Сложный этап начинается сейчас и до декабря, когда денег на счетах просто не будет", - добавил Железняк.
Пожалуйста, подождите...
Платите и дальше "зеленым инвесторам" по 5 грн. за кВт))
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
Такі інвестори мають іти на ХЕР, кожен кВт їх електроенергії лягає у собівартість підприємств +3, 4 грн., які випускають кінцеву реальну продукцію і робіть її виробництво в Україні апріорі не вигідним і чим скорше держава пошле зелену енергетику подальше, тим буде для держави краще...
уверен, что многие знающие люди не "с потолка" уже давно озвучивали цифру в 300 миллиардов...
Что церемониться с этими вредителями!?
- единоразовая помощь в размере 8 тыс. грн закрывшимся по указанной причине ФОПам, а также их уволенным работникам. Программа рассчитана на более чем 1 млн человек, потребуется 10 млрд грн;
- компенсация расходов на уплату единого соцвзноса (ЕСВ). Почти 1,5 млрд грн для почти 120 000 юрлиц.
- погашение налогового долга в размере до 3060 грн почти 4 млн граждан. Нетрудно посчитать, даже если не у всех, кто имеет на это право, долг равен максимальной для «прощения» сумме - это может обойтись государству в несколько миллиардов гривень.
- налоговые каникулы в случае усиления ограничительных мер - в таком случае 200 тыс. ФОП I группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.
Также президент обещает предоставление матпомощи ФОПам с детьми до 10 лет, компенсация по частичной безработице, кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы 5-7-9.
Обратим внимание и на формулировки: в разных программах речь идет то о ФОПах, то о юрлицах, то о субъектах хозяйствования в целом.
По данным Казначейства, неоплаченные финансовые обязательства по состоянию на 23 ноября составляли 9,4 млрд грн, из них 3 млрд по защищенным расходам.
Польща, повідомлення ЗМІ:
Straty od początku pandemii COVID-19 wyliczone zostały na blisko 125 miliardów złotych.
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Переклад:
Втрати від початку пандемії
COVID-19 було оцінено на
125 мільярдів злотих.
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Це 33 мільярди 320 мільйонів 137 тисяч 500 доларів.
Тому втрата в Україні менш ніж 2 мільярдів доларів під час найбільшої в світі вірусної кризи - це безперечна зрада інтересів чоколяди. Зе! погано працює! Втратити можна було значно більше!
За последние 3,5 года вымывание капитала из Украины в пользу ее внешних кредиторов составило более 25 млрд долларов. Об этом заявил на своей странице в Facebook глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/za-35-goda-iz-ukrainy-vyveli-25-mlrd-v-polzu-374365/