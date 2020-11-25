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Новости За рубежом
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Байден (2385) США (23203)

Иммиграционная реформа, отмена указов Трампа и борьба с COVID-19: Байден озвучил планы на первые 100 дней своего президентства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Иммиграционная реформа, отмена указов Трампа и борьба с COVID-19: Байден озвучил планы на первые 100 дней своего президентства

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал, что планирует сделать в течение первых 100 дней своего пребывания на посту главы государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом он сообщил в интервью NBC, опубликованного в среду, 25 ноября.

Так, демократ намерен провести иммиграционную реформу, а также отменить ряд указов действующего президента Дональда Трампа об окружающей среде, которые, по его мнению, ухудшили экологическую обстановку в стране.

"Я направлю в сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 млн незарегистрированных людей в Америке", - сказал он.

Кроме того, Байден намерен оказать помощь властям штатов, которые пострадали от пандемии, "немедленную помощь", однако не уточнил, как именно планирует это сделать.

Также демократ отметил, что не планирует инициировать расследование в отношении Трампа после своего прихода к власти.

"Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США начал процесс передачи власти Байдену, - Помпео

Накануне Байден представил своих кандидатов на ключевые посты в новой американской администрации.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ уже объявил о своей победе на выборах. .
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Топ комментарии
+8
Я кабы не сильно расстроен положением бездельников, которых этот мудель собирается сделать гражданами США.
Расскажи про поставки летального оружия, северный поток и назначении послом кацапского агента, типо Йованович.
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25.11.2020 10:24
+5
Это понятно: избирательная база демпартии - всякие нелегалы.
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25.11.2020 10:33
+4
Називайте речі власнимо як є - Байден пропонує амністію для 11 000 000, в більшості месиканських, громадян, яки знаходяться в США недегально.
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25.11.2020 10:13
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а через четыре года придет трампушка и опять переиначит все по своему, супротив диалектики не попрешь
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25.11.2020 10:13 Ответить
непридёт. у них с этим строго
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25.11.2020 10:20 Ответить
Никто ему даст вернуться в Белый Дом после всего, что он уже натворил.
Серийный банкрот.
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25.11.2020 11:28 Ответить
К тому времени республиканцы скорее всего найдут более вменяемую кандидатуру, без такого мощного антирейтинга.
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25.11.2020 10:28 Ответить
Вот именно: дело не в партии, а в личности Трампа, которому российские банки компенсировали 627 млн. долларов долгов перед Дойчебанком.
За красивые глаза и причёску.
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25.11.2020 11:34 Ответить
Думаю, что если бы даже на этих выборах республиканцы выставили адекватного кандидата вместо Трампа, он бы с большой вероятностью выиграл бы выборы.
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25.11.2020 11:41 Ответить
Какие-то ватные мечты
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25.11.2020 10:48 Ответить
Так ему и не надо инициировать расследование -если экс президент виноват,то инициируют все без Байдена)
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25.11.2020 10:13 Ответить
Инициировать сам не будет, но и препятствовать компетентным органам тоже не собирается.
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25.11.2020 10:27 Ответить
Називайте речі власнимо як є - Байден пропонує амністію для 11 000 000, в більшості месиканських, громадян, яки знаходяться в США недегально.
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25.11.2020 10:13 Ответить
Вот реально самая душещепательная для нас тема...
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25.11.2020 10:19 Ответить
За одно это его повесить мало. Вот вам посадят на шею пару-тройку миллионов даумбасят, тогда поймёте, что это не тема для сарказма. Для Америки мексы - такая же вата. Язык не учат и не собираются, в общество не интегрируются, бандитизм и прочие прелести, в Мексике жить не хотят, хотят что бы Мексика была здесь.
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25.11.2020 10:46 Ответить
Вот ровно тоже самое коренные амеры говорят о многих кацапах:язык не учат,в общество не интегрируются,бандитизм...но что то Трамп им кислород не перемкнул
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25.11.2020 10:53 Ответить
На какую еще ШЕЮ, если речь о нелегалах ?
Нелегалы получают пособие ?
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25.11.2020 11:26 Ответить
Тепер будуть.
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25.11.2020 13:59 Ответить
Тепер працбовиті люди отримають зарплату.
А нероби - копняка під зад.
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25.11.2020 15:22 Ответить
Для роботящих людей, которые не искали лёгких путей, а вкалывают нелегально
за меньшую оплату и без никаких прав.
Никто не мешает Байдену ужесточить законодательство для потенциальных нахлебников.
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25.11.2020 10:25 Ответить
Це, майбутній електорат демократів, як можна?!
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25.11.2020 14:00 Ответить
Дуже цікаво коли щойно отримавши громадянство США людина починає кричати ;Панаєхалі тут!;.
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25.11.2020 11:24 Ответить
Є Правильні люди яки хочуть працювати не можуть приїхати і легалізуватись. Або правила для всіх однакові, або хаос.
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25.11.2020 16:20 Ответить
А кто бы не хотел получить "из воздуха" еще 11М избирателей? И в этом, конечно же, нет никакого использования власти в личных целях.
Легким движением руки res publica превращается в coza nostra.
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26.11.2020 11:37 Ответить
Альтернативні новини - люди незадоволені брехнями виходять в каліфорнії на вулиці протестувати. https://www.youtube.com/watch?v=aI1li_yBpVM
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25.11.2020 10:18 Ответить
Кацапи взагалі закликають ;русскіх Амєрікі; брати в руки зброю і відстоювати Трампа.
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25.11.2020 11:26 Ответить
Не кацапи, а євреї. Бо бояться що, демократи повернуть фінансування Палестини і знову знімуть санкції з Ірану.
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25.11.2020 14:02 Ответить
Иммигранты (самые активные и талантливые) создали Америку, и не Трампу это отменять.
А расследовать его связи с кремлём должны те, кому это положено по службе.
Президента Байдена о результатах известят.
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25.11.2020 10:19 Ответить
Виключно БІЛІ емігранти створили САСШ, та й то не усі, деякі лише шкодили. Усі інші були або "емігрантами" вимушеними, тобто рабами, або їхали вже "на готове", вже в успішну країну, що створили не вони.
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25.11.2020 10:45 Ответить
На въезде никто белизну кожи не проверял.
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25.11.2020 11:24 Ответить
Наприклад, такі як батько Трампа і потім син батька Трампа - Трамп Імміграційна реформа, скасування указів Трампа і боротьба з COVID-19: Байден озвучив плани на перші 100 днів свого президентства - Цензор.НЕТ 5765
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25.11.2020 16:18 Ответить
...Нинішня гібридна війна ведеться в новому інформаційному суспільстві і зовсім за іншими правилами. Тут все вирішують не танки, літаки, військові бази і навіть не економіка і технології, а ефективні інформаційно-політичні інструменти розкладання супротивника зсередини. Так деякі комахи відкладають личинки всередині інших організмів. Ці личинки продовжують розвиватися, харчуючись соками і рідиною своїх жертв, поки не пожирають їх повністю.
Замість економічного і військового домінування в гібридний війні застосовують інші методи підкорення противника:
- концентрація на ворожій території великого обсягу тіньових капіталів, які використовують для підкупу політиків і медій, інформаційних диверсій, провокацій і заворушень;
- дезінформаційна атака на основні цінності і інститути з метою їх дискредитації, розколу і конфлікту в суспільстві;
- просування у владу через втручання у вибори своїх агентів впливу.
Для вирішення цих завдань використовують набір інформаційних і силових інструментів: від фабрик-тролів, що сіють взаємну ненависть і паніку, до агентури спецслужб, що провокує терор; від хакерів, які зливають документи, що дискредитують неугодних політиків, до політтехнологів, які допомагають агентам впливу на виборах; від підтримки місцевих екстремістів до створення п'ятої колони з російськомовних і прихожан РПЦ. Результатом всього цього повинна стати дестабілізація противника, що позбавляє його волі до опору гібридній агресії. - https://gazeta.ua/blog/54230/trampu-dopomagayut-rosijski-druzi-vidchuvayu-znajomij-zapah-chornogo-piaru
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25.11.2020 10:22 Ответить
В цьому немає нічого нового. Просто в епоху інтернету це, набуло більших можливостей.
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25.11.2020 14:04 Ответить
Я кабы не сильно расстроен положением бездельников, которых этот мудель собирается сделать гражданами США.
Расскажи про поставки летального оружия, северный поток и назначении послом кацапского агента, типо Йованович.
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25.11.2020 10:24 Ответить
Первым делом припомнить зелебобику пленки ,ну а посля!!!!
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25.11.2020 10:25 Ответить
Зачем припоминать плёнки, если есть живой и цветущий Коломойский, который отмывал деньги через счета Зеленскоо ?
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25.11.2020 10:29 Ответить
Это понятно: избирательная база демпартии - всякие нелегалы.
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25.11.2020 10:33 Ответить
Корупціонер Байден завдасть Америці шкоди більше, ніж волюнтарист Трамп, тут й до ворожки не ходи. А для України це означає припинення військової допомоги, навіть порівняно з адміністрацією Трампа, яка теж не палала бажанням допомагати.
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25.11.2020 10:47 Ответить
А в чём "коррупция" Байдена ? Конкретно ?
Только хватит про сына и Бурисму - если бы там что-то было - трамписты бы его уже съели.
Вам никто не мешает получать ещё большую зарплату в ещё более крупной компании.
Вот связи Трампа с кремлём - это коррупция, и это ещё выражаясь толерантно.
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25.11.2020 11:21 Ответить
Я б теж хотів отримувати мільйони але мені чомусь ніхто їх платити не хоче.
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25.11.2020 14:06 Ответить
Хотіти мільйони недостатньо.
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25.11.2020 15:12 Ответить
Согласен, еще нужен правильный папа, например, Джо Байден.
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26.11.2020 11:55 Ответить
Про корупцію Байдена маєш докази, чи так як з Порошенком?
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25.11.2020 11:27 Ответить
Под видом "гуманитарной заботы" просто идет лоббирование нелегальной дармоваой рабочая силы для бизнеса, который крышует демократов, других причин я не вижу! Даже у Трампа имиграционная политика была слишком мягкой, в этом вопросе нужно идти на кардинальные и чрезвычайные меры!
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25.11.2020 12:47 Ответить
вот станешь президентом США - применишь кардинальные и чрезвычайные меры!
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25.11.2020 13:47 Ответить
... а пока возвращайся гайки крутить
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25.11.2020 13:47 Ответить
Коровам
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25.11.2020 13:50 Ответить
ну если на ферме, то в тракторе и коровам)
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25.11.2020 13:57 Ответить
До сих пор иммиграционная политика приводила к положительному естественному отбору.
Америка принимает энергичных, талантливых, верящих в себя создателей новой жизни.
А вот "чрезвычайные меры" очень любили большевики и их чрезвычайная комиссия - ЧК.
Что превратило территорию СССР в большую клоаку.
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25.11.2020 13:49 Ответить
То може й в Україну приїдуть "енергійні та активні"?
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25.11.2020 14:07 Ответить
З українськими зарплатами, податками та захистом інвестора сюди ніхто їхати не планує. Енергійні та активні, як правило, не дурні.
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25.11.2020 15:28 Ответить
что и требовалось доказать.
легализовать 11 млн беглого сброда, который будет за них голосовать, сидеть на пособии и заниматься преступной деятельностью.
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26.11.2020 01:52 Ответить
 
 