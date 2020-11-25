Иммиграционная реформа, отмена указов Трампа и борьба с COVID-19: Байден озвучил планы на первые 100 дней своего президентства
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал, что планирует сделать в течение первых 100 дней своего пребывания на посту главы государства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом он сообщил в интервью NBC, опубликованного в среду, 25 ноября.
Так, демократ намерен провести иммиграционную реформу, а также отменить ряд указов действующего президента Дональда Трампа об окружающей среде, которые, по его мнению, ухудшили экологическую обстановку в стране.
"Я направлю в сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 млн незарегистрированных людей в Америке", - сказал он.
Кроме того, Байден намерен оказать помощь властям штатов, которые пострадали от пандемии, "немедленную помощь", однако не уточнил, как именно планирует это сделать.
Также демократ отметил, что не планирует инициировать расследование в отношении Трампа после своего прихода к власти.
"Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло", — сказал он.
Накануне Байден представил своих кандидатов на ключевые посты в новой американской администрации.
3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ уже объявил о своей победе на выборах. .
Пожалуйста, подождите...
Серийный банкрот.
За красивые глаза и причёску.
Нелегалы получают пособие ?
А нероби - копняка під зад.
за меньшую оплату и без никаких прав.
Никто не мешает Байдену ужесточить законодательство для потенциальных нахлебников.
Легким движением руки res publica превращается в coza nostra.
А расследовать его связи с кремлём должны те, кому это положено по службе.
Президента Байдена о результатах известят.
Замість економічного і військового домінування в гібридний війні застосовують інші методи підкорення противника:
- концентрація на ворожій території великого обсягу тіньових капіталів, які використовують для підкупу політиків і медій, інформаційних диверсій, провокацій і заворушень;
- дезінформаційна атака на основні цінності і інститути з метою їх дискредитації, розколу і конфлікту в суспільстві;
- просування у владу через втручання у вибори своїх агентів впливу.
Для вирішення цих завдань використовують набір інформаційних і силових інструментів: від фабрик-тролів, що сіють взаємну ненависть і паніку, до агентури спецслужб, що провокує терор; від хакерів, які зливають документи, що дискредитують неугодних політиків, до політтехнологів, які допомагають агентам впливу на виборах; від підтримки місцевих екстремістів до створення п'ятої колони з російськомовних і прихожан РПЦ. Результатом всього цього повинна стати дестабілізація противника, що позбавляє його волі до опору гібридній агресії. - https://gazeta.ua/blog/54230/trampu-dopomagayut-rosijski-druzi-vidchuvayu-znajomij-zapah-chornogo-piaru
Расскажи про поставки летального оружия, северный поток и назначении послом кацапского агента, типо Йованович.
Только хватит про сына и Бурисму - если бы там что-то было - трамписты бы его уже съели.
Вам никто не мешает получать ещё большую зарплату в ещё более крупной компании.
Вот связи Трампа с кремлём - это коррупция, и это ещё выражаясь толерантно.
Америка принимает энергичных, талантливых, верящих в себя создателей новой жизни.
А вот "чрезвычайные меры" очень любили большевики и их чрезвычайная комиссия - ЧК.
Что превратило территорию СССР в большую клоаку.
легализовать 11 млн беглого сброда, который будет за них голосовать, сидеть на пособии и заниматься преступной деятельностью.