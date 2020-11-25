Загрузка коек для пациентов с коронавирусом не превышает 50% в семи областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на 25 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в семи областях Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях.
Загруженность коек по Украине составляет 51,9%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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Семён Есилевский: Этот текст является саркастической сатирой, но в каждой шутке есть только доля шутки...
(надевает каску)
Подумалось тут. Наше население четко разделено на две неравные части. Меньшая часть не хочет болеть и умирать и всячески пытается оградить себя от носителей вируса. Большей же части похер и на себя, и на своих близких, и на первую часть. Уже очевидно, что никаких каратинных мер они соблюдать не будут и заставить их это сделать наша импотентная власть не может. Многие их них открыто заявляют позицию "все равно все переболеют". Это, конечно, бред, но переубеждать их бесполезно.
В связи с этим возникает дурацкая мысль: давайте сделаем так, чтобы все, кто ратует за "переболеть" переболели как можно быстрее и как можно более синхронно. Логика проста: чем меньше по времени продлится коллапс больниц, тем меньше будет случайных жертв среди тех, кто оберегал себя, но заразился от несознательных идиотов вокруг. Давайте дадим идиотам быстренько переболеть (и передохнуть, кому не повезет), чтобы разгрузить больницы и дать нормальным возможность рассчитывать на адекватную помощь в случае заражения.
Если все "желающие" заразятся уже на этой неделе, то через месяц эпидемия пойдет на спад из-за отсутствия достаточно числа восприимчивых носителей. Все беспечные долбоебы будут либо с иммунитетом, либо на кладбище, а те, кто болеть не хочет, будут заражаться слишком редко т.к. соблюдают меры предосторожности.
Такой "форсированный" пик получится очень острым и медицина накроется окончательно, но лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Коллапс больниц в таком сценарии продлится не более 3-4 недель. За это время все тяжелые просто умрут (мест в больницах не будет от слова вообще), а все легкие уже очухаются. Зато после этого нагрузка на больницы должна упасть настолько, что можно будет нормально и без аврала лечить всех "случайных жертв", которые не стремились играть в русскую рулетку.
Как этого достичь? В принципе, легко.
Можно объявить "неделю общенациональной короновирусной вечеринки". Власти могут организовать массовые гуляния и бесплатные концерты. Больным в легкой форме и бессимптомникам с подтвержденным позитивным ПЦР можно специально почасово платить за посещение этих мероприятий. Всем желающим можно организовать посещение ковидных отделений, где они смогут подышать мощной инфицирующей дозой. За то, что они посидят в палате с больными 30 мин им можно платить по 100 грн "поощрительных".
Всем, кто болеть не хочет, на время этой вакханалии надо предоставить гарантированный официальный отпуск, попросить их закупить продукты впрок и порекомендовать никуда не высовываться.
Имхо, даже такая абсурдная идея будет эффективнее той жалкой имитации, которую мы видим в исполнении МОЗа и кабмина.
(снимает каску)
Еще раз для особо одаренных: это грустный юмор, не более.
Если я знаю что скорая не едет
Если я знаю что врач не отличает ковид от орви
ЕСли направление на пцр дает зав.. После похоДа в его кабинет
Если вы лечите ковид а врач визжит что вы дура... Но да дура которая чуть не задохнулась..... Вас гоняют на рентген... А результат плюс приходит на 8!день..
А теперь представьте что творится на периферии... Жах
А потом..
Или 80проц переносят легко... Плевать... Когда вы попали в этот ков дней шторм... Мне неинтересно кто легко перенес.. Пусть орден на лоб поставит
Из-за таких люди умирают... 57лет полковник.. Умер.. Ковид.. Я его знала.. И
Подруга позвонила темп 38..у них в парикмахерской болеют... Что делать.. А ничего.. Много пить и следить за симптомами.. Не задыхается.. Но ломит суставы.. Естественно.. Она целый день на ногах.. И куда будет бить ковид? Правильно по ногам...