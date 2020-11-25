Из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев около половины проживают на оккупированной территории, - Минреинтеграции
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Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук отмечает, что около половины из 1,5 млн официально зарегистрировавашихся внутренне перемещенными лицами граждан проживают на временно оккупированной территории.
Об этом Голованчук заявила в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Если на ноябрь количество зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн, то из них количество людей, которые проживают на временно оккупированной территории, - около половины. То есть это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях и регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно по социальным соображениям. Например, у наших пенсионеров не на что жить в оккупации и выехать оттуда не имеют возможности. И государство должно заботиться о своих гражданах", - отметила замминистра.
"Если речь идет о реальных перемещенных лиц, то мы говорим о 700-800 тыс. Это люди, которые выехали оттуда и постоянно проживают на подконтрольной правительству Украины территории", - добавила Голованчук.
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А остальные просто деньги сосут, пенсии, выплаты и подобное. А живут дома
Зачем им платить ?
тогда о чем разговор?
Там есть люди, которым эта пенсия позволяет выжить, и которые заслуживают её получения по тем или иным причинам.
Вместе с тем, есть основания полагать, что пенсии людей уже отошедших в мир иной, там продолжают получать те, у кого остались их пенсионные карты. На то нет никаких законных оснований и вытягивает средства из ПФУ.
Причина тому - отмена верификации в отделениях Ощадбанка и отмена обязательного пересечения линии разграничения 1 раз в 60 дней.
Для меня недавно стало новостью, что для получения там пенсии людям не обязательно выезжать в Украину. Многие получают не выезжая, на месте, правда через посредников и в рублях. ПФУ начисляет им пенсии, а Ощадбанк переводит на пенс. карточку и отправляет СМС (кроме тех, у кого истек срок действия карты, им нужно выезжать). Далее -дело техники, например через сервис Ощад24.и далее обналичиваются и посредник может даже доставить домой.
Необходима дистанционная верификация получателей. Водафон (МТС) пенсионеры сохраняют, к номеру привязана карта) - вот и канал для верификации.
Старые люди, не особо разбирающиеся в механизме поступления этих выплат, а также те кому так удобно, говорят, что им перестали платить Украинские пенсии с весны 2020, поскольку:
а) были закрыты КПВВ и они утратили возможность ездить в Украину за пенсиями,
б) посредник передает им деньги в рублях.
Нужно вещать на ту территорию и доносить до них, что пенсии им платит Укпаина, иначе найдутся (уже нашлись) другие, кто это сделает.
И пенсии им платить не нужно, поскольку в Украине они их не заработали, в Украине с домбабвян брали налоги, максимум, 23 года (но многие столько не проработали, а те кто ушел на пенсию до 1992 года в Украине не заплатили ни копейки, их налоги забирала Москва на нужды "всемирного строительства коммунизма", а с 2014 года налоги на Донбассе гопники на московском поводке собирают, вот пусть они им и платят.
И вообще, пенсии нельзя платить тем, кто оформил фиктивное украинское гражданство ради выгоды, но ненавидит Украину, ведь тем самым действительно обкрадываются украинские пенсионеры для которых гражданство Украины не пустой звук.