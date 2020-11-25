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оккупация (9518) переселенцы (518) Министерство реинтеграции (248)

Из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев около половины проживают на оккупированной территории, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Общество

Из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев около половины проживают на оккупированной территории, - Минреинтеграции

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук отмечает, что около половины из 1,5 млн официально зарегистрировавашихся внутренне перемещенными лицами граждан проживают на временно оккупированной территории.

Об этом Голованчук заявила в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Если на ноябрь количество зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн, то из них количество людей, которые проживают на временно оккупированной территории, - около половины. То есть это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях и регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно по социальным соображениям. Например, у наших пенсионеров не на что жить в оккупации и выехать оттуда не имеют возможности. И государство должно заботиться о своих гражданах", - отметила замминистра.

"Если речь идет о реальных перемещенных лиц, то мы говорим о 700-800 тыс. Это люди, которые выехали оттуда и постоянно проживают на подконтрольной правительству Украины территории", - добавила Голованчук.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Нет никаких переселенцев, ну тысячи их
А остальные просто деньги сосут, пенсии, выплаты и подобное. А живут дома
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25.11.2020 10:44
+13
А кто проводил верификацию тех получателей разного рода выплат, которые живут ТАМ или переехали СЮДА, на предмет НА ЭТОМ ЛИ ОН СВЕТЕ в данный момент или уже НА ТОМ? Знаю из первоисточника, что якобы переселенцы, живущие ТАМ, приезжают за выплатами с 10-20 платежными картами и получают по ним большие суммы гривен. А жив ли получатель,- неведомо. Может, Украина платит "мертвым душам", а может, террористам- коллаборантам?
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25.11.2020 10:50
+6
А про тих пенсіонерів які ***** не звали,держава не повинна піклуватись? В них є на що жити?
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25.11.2020 10:45
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т.е. как бы...слегка...(Госпади, как тяжело подобрать слова)... обманывают?
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25.11.2020 10:43 Ответить
Нет никаких переселенцев, ну тысячи их
А остальные просто деньги сосут, пенсии, выплаты и подобное. А живут дома
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25.11.2020 10:44 Ответить
А про тих пенсіонерів які ***** не звали,держава не повинна піклуватись? В них є на що жити?
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25.11.2020 10:45 Ответить
Ну просто как в фильме " Афёра в казино", только в массовом количестве.
Зачем им платить ?
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25.11.2020 10:48 Ответить
А кто проводил верификацию тех получателей разного рода выплат, которые живут ТАМ или переехали СЮДА, на предмет НА ЭТОМ ЛИ ОН СВЕТЕ в данный момент или уже НА ТОМ? Знаю из первоисточника, что якобы переселенцы, живущие ТАМ, приезжают за выплатами с 10-20 платежными картами и получают по ним большие суммы гривен. А жив ли получатель,- неведомо. Может, Украина платит "мертвым душам", а может, террористам- коллаборантам?
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25.11.2020 10:50 Ответить
ну может кто добровольно вызовется сьездить проверить? З-поміж 1,5 млн зареєстрованих переселенців майже половина проживає на окупованій території, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 8392 не?
тогда о чем разговор?
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25.11.2020 10:58 Ответить
ходоков с карточками/наличными с сотнями или около лимона иногда на линии оос шманают - ото и банкоматы на кпп установили..
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25.11.2020 11:02 Ответить
Простите за нескромный вопрос, а так называемое ОРДЛО перечисляет взносы в ПФУ на пенсии таким "переселенцам"? Можно и не отвечать.
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25.11.2020 11:15 Ответить
Как говорят в таких случаях: ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ.
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25.11.2020 13:34 Ответить
Таки так. Дописал ответ, чтобы меня не наградили званием избирателя Зеленского или ещё похлеще, хотя похлеще и не такое может быть похлеще.
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25.11.2020 13:51 Ответить
Жив или нет - для этого с первых дней введена процедура идентификации, когда КАЖДЫЙ пенсионер обязан ЛИЧНО удостоверить свою личность в ощадбанке, И не просто удостоверить, а его фотографируют в ощадбанке и проверяют паспорт. Так что получить за умершего можно, но недолго, пока не придет срок идентификации.
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25.11.2020 12:30 Ответить
Да у нас уже прямо в форме "ополченца" быдло по Киеву ходило, только с отпоротыми шевронами, оформило себе денежку и обратно в Донецк. У друга-собутыльника на Оболони оно останавливалось, судя по подслушаному людьми у них разговору, оно с другом в автобусе ехало. Пора прикрывать эту лавочку. Ещё давно умершие донецкие пенсы пенсии получают, а пенсии у них просто огромные плюс регресы.
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25.11.2020 12:28 Ответить
в смысле, у его друга собутыльника это тело останавливалось. Пора хорошие проверки им уже устраивать, а не предателей кормить. Они налогов не платят. Надо всех, кто голосовал на т.н. референдуме лишить любых выплат. А то и самки попочленцев детские деньги с наших карманов получают и только презирают Украину за это, а их мужья в наших солдат стреляют. А потом попочленцы ещё и инвалидность приезжают оформляют в Киев, внаглую. Что это за беспредел такой? Безнаказанность порождает преступления.
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25.11.2020 12:34 Ответить
По поводу пенсий.
Там есть люди, которым эта пенсия позволяет выжить, и которые заслуживают её получения по тем или иным причинам.
Вместе с тем, есть основания полагать, что пенсии людей уже отошедших в мир иной, там продолжают получать те, у кого остались их пенсионные карты. На то нет никаких законных оснований и вытягивает средства из ПФУ.
Причина тому - отмена верификации в отделениях Ощадбанка и отмена обязательного пересечения линии разграничения 1 раз в 60 дней.
Для меня недавно стало новостью, что для получения там пенсии людям не обязательно выезжать в Украину. Многие получают не выезжая, на месте, правда через посредников и в рублях. ПФУ начисляет им пенсии, а Ощадбанк переводит на пенс. карточку и отправляет СМС (кроме тех, у кого истек срок действия карты, им нужно выезжать). Далее -дело техники, например через сервис Ощад24.и далее обналичиваются и посредник может даже доставить домой.
Необходима дистанционная верификация получателей. Водафон (МТС) пенсионеры сохраняют, к номеру привязана карта) - вот и канал для верификации.
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25.11.2020 12:33 Ответить
Типа сынок умершего дедушки не сможет воспользоватся телефоном покойного? Ага. Все, абсолютно все мертвяки там продолжают получать пенсии, причём огромные пенсии! Никто из родственников не отказался от этой шары, и там уже таких с полмиллиона скоро будет. И большинство таких родственников ненавидят Украину. Нам на своих пенсов денег не хватает, зато мы содержим сепаров.
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25.11.2020 12:38 Ответить
да угомонись ты рагулек, наконец-то
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25.11.2020 16:37 Ответить
И еще один момент.
Старые люди, не особо разбирающиеся в механизме поступления этих выплат, а также те кому так удобно, говорят, что им перестали платить Украинские пенсии с весны 2020, поскольку:
а) были закрыты КПВВ и они утратили возможность ездить в Украину за пенсиями,
б) посредник передает им деньги в рублях.

Нужно вещать на ту территорию и доносить до них, что пенсии им платит Укпаина, иначе найдутся (уже нашлись) другие, кто это сделает.
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25.11.2020 12:44 Ответить
Им хоть десять раз скажи, что пенсии платит Украина, они один хрен будут доказывать, что пенсии им платила и платит Россия. Две трети из них, как минимум, кричали "Путин приди".
И пенсии им платить не нужно, поскольку в Украине они их не заработали, в Украине с домбабвян брали налоги, максимум, 23 года (но многие столько не проработали, а те кто ушел на пенсию до 1992 года в Украине не заплатили ни копейки, их налоги забирала Москва на нужды "всемирного строительства коммунизма", а с 2014 года налоги на Донбассе гопники на московском поводке собирают, вот пусть они им и платят.
И вообще, пенсии нельзя платить тем, кто оформил фиктивное украинское гражданство ради выгоды, но ненавидит Украину, ведь тем самым действительно обкрадываются украинские пенсионеры для которых гражданство Украины не пустой звук.
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25.11.2020 13:17 Ответить
кому надоело жить у мусорника и на заброшенных пионерских лагерях, те вернулись назад, у стариков нет выбора.
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25.11.2020 13:36 Ответить
Выбор был в 2014 году году, но большинство захотело жить ещё более по-богатому, а другое большинство тупо молча поддержало, а тепер Украина виновата и им должна. Кому должна? Населению, отказавшемуся от своей страны, демонстративно уничтожавшему паспорта граждан этой страны, объявившего себя "народом Донбасса" и избравшего путь интеграции в другое государство. Теперь пусть несут свой крест.
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25.11.2020 14:03 Ответить
Одним словом, украина финансирует сепаратизм из ПФУ. Где еще есть такое дибильное государство?
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25.11.2020 20:21 Ответить
 
 