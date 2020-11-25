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Гуманитарные лагеря для больных COVID-19 могут развернуть на КПВВ на Донбассе и админгранице с оккупированным Крымом, - замминистра реинтеграции Голованчук

Новости Цензор.НЕТ Общество

Гуманитарные лагеря для больных COVID-19 могут развернуть на КПВВ на Донбассе и админгранице с оккупированным Крымом, - замминистра реинтеграции Голованчук

Украинские власти могут развернуть на КПВВ в Донецкой и Луганской областях, а также на админгранице с Крымом гуманитарные лагеря для заболевших COVID-19 жителей оккупированных территорий.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила заместитель министра реинтеграции Инна Голованчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, решение о развертывании гуманитарных лагерей на админгранице с оккупированным Крымом "может быть принято, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и нехваткой лекарств на временно оккупированных территориях".

Что касается развертывания лагерей на КПВВ в Донецкой и Луганской областях, она отметила, что такое решение может быть принято при критическом обострении ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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Голованчук подчеркнула, что Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию оккупированного Крыма для международных мониторинговых и международных гуманитарных организаций, а также не позволяет резидентам Крыма - гражданам Украины выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Вам, зеленим довбням, більше немає що робити...?
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25.11.2020 10:46
+6
За окуповані території несе відповідальність окупант.А якщо вам нікуди діти наші податки то робіть нам безкоштовні тести і забезпечуйте безкоштовне лікування а не витрачайте на зрадників.
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25.11.2020 10:50
+5
А за чей счет банкет(с)...это важнее
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25.11.2020 10:48
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Вам, зеленим довбням, більше немає що робити...?
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25.11.2020 10:46 Ответить
Как-то странно вы называете концлагеря Гуманитарные лагеря для больных COVID-19 могут развернуть на КПВВ на Донбассе и админгранице с оккупированным Крымом, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 4293
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25.11.2020 10:48 Ответить
Таки Юля была права...
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25.11.2020 10:51 Ответить
Хай зачиняють ті заповідники, щоб не розносили заразу усіляку
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25.11.2020 11:11 Ответить
А за чей счет банкет(с)...это важнее
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25.11.2020 10:48 Ответить
За тот кредит МВФ которого нет, и не будет...
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25.11.2020 10:50 Ответить
Так еще вопрос нужен ли кредит.Вон 3 ярда от исков газпрему при Порохе еще заработанному ....на ровном свалилось...где они? Гройсман оставил порядочно,тоже забыть... При зебилах стеклянный х на один день,ещё и руки порежут.Просто загоняют страну в долги...и кажется не случайно даже.
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25.11.2020 10:57 Ответить
Дафай, дафай, бреши еще, языки у вас без костей, знаю...
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25.11.2020 10:49 Ответить
За окуповані території несе відповідальність окупант.А якщо вам нікуди діти наші податки то робіть нам безкоштовні тести і забезпечуйте безкоштовне лікування а не витрачайте на зрадників.
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25.11.2020 10:50 Ответить
За чий рахунок банкет,зебіли?
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25.11.2020 10:53 Ответить
дык, и так все понятно-зараженный ковидом народ сразу побежит ооттуда в местную благодать, бо известно, шо за кордоном там жизни вовсе нет
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25.11.2020 10:55 Ответить
Ну точно помутнение сознания. Сначала обеспечте здесь наши больницы необходимыми медикаментами и койко-местами, чтобы не было отказов в госпитализации. Сам министр здравоохренения прямым текстом говорит, чтобы больные брали с собой "кошелек" покупать лекарства, а она бредит о каких-то гуманитарных лагерях.
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25.11.2020 11:10 Ответить
Треба на це "дійство" ввести додатковий податок ФОПам, основному електорату Бубочки та його молодої команди.
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25.11.2020 11:13 Ответить
Несколько вопросов.1. где возьмете средства на обустройство, медикаменты для этих лагерей? 2.При катастрофической нехватке врачей на подконтрольной территории где наберете медперсонал? 3.В самом деле считаете, что донбасюры будут вас благодарить?Наибольшее число летальных случаев от ковида у людей пожилого и глубоко пожилого возраста, кто из них полубольной и больной приползет (если доползет) до ваших лагерей?4.Все проблемы с ковидом решены на подконтрольной территории?
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25.11.2020 11:21 Ответить
Частина влади готова співпрацювати з ворогом, однак самі вони в цетрах працювати не будуть. Народ з ворогом співпрацювати не готовий і в центри працювати не піде. Питання проста:"Хто піде лікувати громадян Росії у ці центри і яку відповідальність понесе Україна у разі їх смерті на контрольованій нами території ( ми не гороримо про забезпечення цих центрів - припустимо, що Феофанія буде сарай у прівнянні).
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25.11.2020 11:42 Ответить
Лучше бы в Киеве развернули, в больницах мест нет.
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25.11.2020 12:02 Ответить
Смолы им гарячей !!!!
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25.11.2020 12:13 Ответить
 
 