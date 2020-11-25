В Виннице отменили новогодние мероприятия и установку городской елки из-за COVID-19

Мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что в связи с высокой скоростью распространения коронавирусной инфекции в стране, город принял решение отказаться от установки городской новогодней елки.

Об этом Моргунов сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день ситуация по заболеваемости достаточно тревожная: едва ли не каждый день в Украине появляются новые антирекорды. Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат", - заявил мэр.

Он также отметил, что по поводу установки городской новогодней елки развернулась масштабная дискуссия, а также были зарегистрированы несколько петиций. Часть горожан, заявил мэр, предлагает вместо установки елки направить ресурсы в больницы для борьбы с COVID-19, другая часть настаивает на сохранении традиции для того, чтобы добавить положительных эмоций в период пандемии.

"Напомню, что еще в октябре на сессии городского совета были выделены 83 млн грн на создание дополнительных "ковидных" коек в наших городских учреждениях и обустройство кислородных точек, приобретение для больниц дополнительного оборудования, обеспечение потребности до конца года в медикаментах, средствах защиты для медиков и увеличение муниципальных надбавок для "ковидных" бригад. И наши городские больницы имеют все необходимое для оказания помощи больным", - подчеркнул Моргунов.

Он добавил, что часть городских новогодних традиций будет соблюдена, и призвал горожан к осторожности в период праздников.

"Мы сохраним традицию праздничной иллюминации на магистральных улицах и украшения центра города. И обязательно установим на Майдане Независимости вертеп, как мы это делали в прошлые годы. Прошу всех, когда будете делать фото на фоне этих локаций, соблюдать социальную дистанцию и помнить о других простые правила, которые позволяют сохранить здоровье себе и близким людям", - призвал мэр.

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