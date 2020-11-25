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ФОПы должны быть освобождены от налогов, а дыры в бюджете стоит компенсировать сокращением чиновников, - сооснователь "Новой почты" Поперешнюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

ФОПы должны быть освобождены от налогов, а дыры в бюджете стоит компенсировать сокращением чиновников, - сооснователь

Малые предприятия нужно освободить от налогов и регуляций. А дыры в бюджете можно компенсировать сокращением чиновников, продажей недвижимости, самолетов и автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк.

В частности, Поперешнюк назвал пять причин, почему "нужно дать свободу ФОПам и отстать от них".

"1. Налоги - это принудительное изъятие честно заработанных денег. Такое действие обычно называется грабежом. Зато РРО - это разновидность садомазохизма. То есть тебя не только грабят, но и еще заставляют, чтобы ты сам это делал изящным способом.
2. Чиновники еще ни разу не доказали, что умеют эффективно распоряжаться бюджетными деньгами, а следовательно не имеют никакого морального права усиливать налоговое давление.
3. ФОПы - это малые предприниматели, самозанятые лица, создатели рабочих мест. Часть из них - будущие крупные бизнесмены. Поэтому нужно не мешть им развиваться.
4. Разговоры о том, что через ФОПы идут контрабандные потоки и уклонение от налогов крупными компаниями - это манипуляция и перекладывание проблем с одних плеч на другие.
5. Налоги от ФОП идут в местные бюджеты. Скажите, какого черта к ним додалбываются депутаты и органы центральной власти ?! Пусть ФОПы остаются делом громад", - говорится в сообщении.

Поперешнюк считает, что малые предприятия вообще нужно освободить от налогов и регуляций.

"В качестве компенсации дыр в бюджете предлагаю сокращать чиновников, продавать служебные VIP-терминалы, недвижимость, самолеты и машины. Впрочем, и без ФОПов основное налоговое бремя на своих плечах несут средние и крупные компании. Например, только Новая Почта в этом году оплатит более 5 млрд гривен налогов. Я понимаю, это может звучать несправедливо для этих компаний, в том числе для меня самого же, но как ни крути - будет лучше, если в крепостном праве останутся только 10 000 компаний, а миллионы предпринимателей станут наконец свободными", - подытожил Поперешнюк.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Всё чётко разложил по полочкам, молодец!
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25.11.2020 11:08
+8
И что на выхлопе? Можно подумать "слуги", что то из этого выполнят...
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25.11.2020 11:09
+6
Пусть **** Венедиктова вернёт 750 000 для начала
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25.11.2020 11:10
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ФОПи мають бути звільнені від податків, а дірки в бюджеті варто компенсувати скороченням чиновників, - співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк - Цензор.НЕТ 6288
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25.11.2020 13:43 Ответить
Самый крупный отмыватель денег по схемам ФОП является Новая Почта. Все отделения оформлены на ФОП, в бюджет платятся гроши, провод денег идет также через ФОП. Уж чья бы корова мычала, а не Новая Почта, один из крупнейших отмываетелей налички и не только
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25.11.2020 14:12 Ответить
О еще один адепт из секты "головне це бюджет")))
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25.11.2020 14:49 Ответить
Государство по сути забрало/украло у Новой Почты почти 5млрд грн! Мало? Создай компанию и заплати больше...
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25.11.2020 14:50 Ответить

Oleg Khvoshchevsky
 сейчас с
Олегом Хвощевським и ещё
ещё 2.
2 ч. ·

Только вчера говорили с Геной Зачепа об идиотских налогах в Украине,а сегодня пришла новость о повышении налогов на квартиры.Вот я реально не понимаю ЗА ЧТО люди должны платить??Я ЗА СВОИ деньги купил квартиру,ЗА СВОИ деньги сделал ремонт,СВОИМИ деньгами плачу за газ,электричество,уборку подьезда,вообщем ЗА ВСЕ я плачу САМ.С какого на хер перепуга,я должен платить налог за СВОЮ квартиру???Может мне за СВОЮ жену надо начать платить налоги или за длину своего пениса???Не ну серьезно,это же БРЕД.Точно так же не понимаю налога на ЗЕМЛЮ.Я ПЛЯТЬ,что ИНОПЛАНЕТЯНИН и захватил чью то ЗЕМЛЮ???НЕТ,я родился на этой планете,и мало того,что КУПИЛ себе три сотки земли,так я еще какого то куя должен платить КОМУ ТО налог.Мне что мой огород кто то из чиновников вскапывает или на деревья залезает,что бы вишню собрать??Как это еще про мертвых забыли??Они же тоже Землей пользуются,лежа на кладбищах...
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25.11.2020 14:46 Ответить
Нужно ликвидировать не только эту мракобесную, азаровскую , антигражданскую налоговую систему, а пересмотреть вообще философию развития страны...
Сейчас у нас социал-демакратия (по Конституции: "соціальна держава"), а должна быть либеральная демократия!
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25.11.2020 14:47 Ответить
Молодец!
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25.11.2020 15:35 Ответить
А может сначала заставим "Новую почту"" Все налоги платить по белому!! Думаю там мы пару -тройку миллиардов гривен легко найдём точно!! А потом , займёмся таможней -там 40-50 миллиардов воруют ежегодно, потом причущить сигаретную мафию и акциз на алкоголь, там легко можно собрать 100 миллардов, затем займёмся нашими доблесными аграриями, 10-12 миллиардов гривен, , затем ворюгами -ФОПоми ,там по ещё 15-16 миллиардов налогов найдём .. Затеи отменить всякие льготы всем, кроме военных!! И так к финишу аудита Украина легко насобирает миллиардов 200-250 !.Только нихто не хочет собирать эти миллиарды !! Ни президент, ни Шмаргаль, Ни СБУ , ни таможня!! Потому что все в доле!!!
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25.11.2020 16:34 Ответить
Почти все верно. Только чиновников все равно нужно разгонять, да и ментов сократить хоть на 30%, в Украине их на количество человек почти больше всех в мире.
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25.11.2020 19:55 Ответить
Плюс нужен рынок земли это инвестиции и админ. реформа это уменьшение процента влияния чиновников на ситуацию. Короче без ущемления почти каждой прослойки в обществе Украину уже не спасти.
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25.11.2020 19:58 Ответить
))))))))))))Порохоботы ! И чьо вы ко мне так прицепились? Параноики какие то!!!!
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25.11.2020 20:20 Ответить
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