ФОПы должны быть освобождены от налогов, а дыры в бюджете стоит компенсировать сокращением чиновников, - сооснователь "Новой почты" Поперешнюк

Малые предприятия нужно освободить от налогов и регуляций. А дыры в бюджете можно компенсировать сокращением чиновников, продажей недвижимости, самолетов и автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк.

В частности, Поперешнюк назвал пять причин, почему "нужно дать свободу ФОПам и отстать от них".

"1. Налоги - это принудительное изъятие честно заработанных денег. Такое действие обычно называется грабежом. Зато РРО - это разновидность садомазохизма. То есть тебя не только грабят, но и еще заставляют, чтобы ты сам это делал изящным способом.

2. Чиновники еще ни разу не доказали, что умеют эффективно распоряжаться бюджетными деньгами, а следовательно не имеют никакого морального права усиливать налоговое давление.

3. ФОПы - это малые предприниматели, самозанятые лица, создатели рабочих мест. Часть из них - будущие крупные бизнесмены. Поэтому нужно не мешть им развиваться.

4. Разговоры о том, что через ФОПы идут контрабандные потоки и уклонение от налогов крупными компаниями - это манипуляция и перекладывание проблем с одних плеч на другие.

5. Налоги от ФОП идут в местные бюджеты. Скажите, какого черта к ним додалбываются депутаты и органы центральной власти ?! Пусть ФОПы остаются делом громад", - говорится в сообщении.

Поперешнюк считает, что малые предприятия вообще нужно освободить от налогов и регуляций.

"В качестве компенсации дыр в бюджете предлагаю сокращать чиновников, продавать служебные VIP-терминалы, недвижимость, самолеты и машины. Впрочем, и без ФОПов основное налоговое бремя на своих плечах несут средние и крупные компании. Например, только Новая Почта в этом году оплатит более 5 млрд гривен налогов. Я понимаю, это может звучать несправедливо для этих компаний, в том числе для меня самого же, но как ни крути - будет лучше, если в крепостном праве останутся только 10 000 компаний, а миллионы предпринимателей станут наконец свободными", - подытожил Поперешнюк.

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