ФОПы должны быть освобождены от налогов, а дыры в бюджете стоит компенсировать сокращением чиновников, - сооснователь "Новой почты" Поперешнюк
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Малые предприятия нужно освободить от налогов и регуляций. А дыры в бюджете можно компенсировать сокращением чиновников, продажей недвижимости, самолетов и автомобилей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк.
В частности, Поперешнюк назвал пять причин, почему "нужно дать свободу ФОПам и отстать от них".
"1. Налоги - это принудительное изъятие честно заработанных денег. Такое действие обычно называется грабежом. Зато РРО - это разновидность садомазохизма. То есть тебя не только грабят, но и еще заставляют, чтобы ты сам это делал изящным способом.
2. Чиновники еще ни разу не доказали, что умеют эффективно распоряжаться бюджетными деньгами, а следовательно не имеют никакого морального права усиливать налоговое давление.
3. ФОПы - это малые предприниматели, самозанятые лица, создатели рабочих мест. Часть из них - будущие крупные бизнесмены. Поэтому нужно не мешть им развиваться.
4. Разговоры о том, что через ФОПы идут контрабандные потоки и уклонение от налогов крупными компаниями - это манипуляция и перекладывание проблем с одних плеч на другие.
5. Налоги от ФОП идут в местные бюджеты. Скажите, какого черта к ним додалбываются депутаты и органы центральной власти ?! Пусть ФОПы остаются делом громад", - говорится в сообщении.
Поперешнюк считает, что малые предприятия вообще нужно освободить от налогов и регуляций.
"В качестве компенсации дыр в бюджете предлагаю сокращать чиновников, продавать служебные VIP-терминалы, недвижимость, самолеты и машины. Впрочем, и без ФОПов основное налоговое бремя на своих плечах несут средние и крупные компании. Например, только Новая Почта в этом году оплатит более 5 млрд гривен налогов. Я понимаю, это может звучать несправедливо для этих компаний, в том числе для меня самого же, но как ни крути - будет лучше, если в крепостном праве останутся только 10 000 компаний, а миллионы предпринимателей станут наконец свободными", - подытожил Поперешнюк.
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Oleg Khvoshchevsky
сейчас с
Олегом Хвощевським и ещё
ещё 2.
2 ч. ·
Только вчера говорили с Геной Зачепа об идиотских налогах в Украине,а сегодня пришла новость о повышении налогов на квартиры.Вот я реально не понимаю ЗА ЧТО люди должны платить??Я ЗА СВОИ деньги купил квартиру,ЗА СВОИ деньги сделал ремонт,СВОИМИ деньгами плачу за газ,электричество,уборку подьезда,вообщем ЗА ВСЕ я плачу САМ.С какого на хер перепуга,я должен платить налог за СВОЮ квартиру???Может мне за СВОЮ жену надо начать платить налоги или за длину своего пениса???Не ну серьезно,это же БРЕД.Точно так же не понимаю налога на ЗЕМЛЮ.Я ПЛЯТЬ,что ИНОПЛАНЕТЯНИН и захватил чью то ЗЕМЛЮ???НЕТ,я родился на этой планете,и мало того,что КУПИЛ себе три сотки земли,так я еще какого то куя должен платить КОМУ ТО налог.Мне что мой огород кто то из чиновников вскапывает или на деревья залезает,что бы вишню собрать??Как это еще про мертвых забыли??Они же тоже Землей пользуются,лежа на кладбищах...
Сейчас у нас социал-демакратия (по Конституции: "соціальна держава"), а должна быть либеральная демократия!