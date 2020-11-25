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С завтрашнего дня в Украине вводят новый способ вызова скорой помощи для больных COVID-19. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Минздраве Украины анонсировали введение нового способа вызова скорой помощи для заболевших COVID-19. Этот сервис вводят с завтрашнего дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге.

"С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, а потом перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы любой человек мог заказать вызов мобильной бригады непсредственно в контакт-центре. Как это происходит сейчас, если у вас есть проблема с вызовом мобильной бригады, вы тогда звонили в контакт-центр, например, и мы уже связывались с местом, решали эту проблему, чтобы на месте вам позвонили, вызвали бригаду и тому подобное", - отметил он.

При этом министр высказал мнение, что такая цепочка не очень хорошая.

"Тем более мы понимаем, что вызывают мобильную бригаду люди, которые заболели, имеют симптомы коронавирусной болезни - этот человек нуждается в скорой помощи. Именно поэтому, мы нашли такой способ, чтобы непосредственно в контакт-центре можно было вызвать мобильную бригаду. Для этого мы соединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц. Такой сервис запускается с завтрашнего дня", - отметил глава Минздрава.

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По его словам, до конца месяца планируется запустить еще и консультацию семейных врачей в контакт-центре Минздрава.

"Кроме того, через контакт-центр мы планируем до конца месяца запустить консультацию семейных врачей, в этом тоже есть большая проблема", - добавил Степанов.

Министр отметил, что из-за большого количества заболевших увеличивается нагрузка на семейных врачей: "... мы начали набор семейных врачей, думаем, что к концу месяца мы уже все это завершим и любой человек, который нуждается в помощи семейного врача или из-за того, что не имеет семейного врача или не может дозвониться своему семейному врачу или по другим основаниям. Он сможет набрать этот контакт-центр, получить консультацию семейного врача, от начала до конца, чтобы ощущать себя полностью защищенным", - отметил он.

Напомним, в Украине по состоянию на утро среды, 25 ноября, зафиксированы 13 882 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 298 человек, умерли 229 пациентов.
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Топ комментарии
+13
Этот министр сидел полгода на деньгах, зная, что осенью будет жопа и молча наблюдал, как его деньги уводят на строительство дорог, вместо закупок аппаратов и баллонов с кислородом. Теперь он типа сократил цепочку реагирования.
Что то мне подсказывает, что это все лапша, как и его бесплатное лечение Ковида за счет государства.
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25.11.2020 11:35
+11
- Алло, женщина, та успокойтесь вы. Объясните толком: 2бнулся, в вашем случае - это упал или сошёл с ума? Мне нужно понять, какую бригаду к вам направить.
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25.11.2020 11:10
+10
уже страшно!
оставайтесь на связи...ваш номер 25252...нам очень важен ваш последний звонок...
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25.11.2020 11:11
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- Алло, женщина, та успокойтесь вы. Объясните толком: 2бнулся, в вашем случае - это упал или сошёл с ума? Мне нужно понять, какую бригаду к вам направить.
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25.11.2020 11:10 Ответить
Дожились... Всі сусіди давно вже закрили школи. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу.
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25.11.2020 11:10 Ответить
"В класах нема третини учнів"
"в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах"

Перепиши уже наконец методичку, а то сам себе противоречишь С завтрашнего дня в Украине вводят новый способ вызова скорой помощи для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 7815
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25.11.2020 11:13 Ответить
Якщо в клас зібрати 35 учнів, то третина з них елементарно захворіє. А 35 сьогодні то норма.
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25.11.2020 11:29 Ответить
Невже не зрозуміло, що спочатку вийшлі все, а потім почали хворіти?
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25.11.2020 12:54 Ответить
уже страшно!
оставайтесь на связи...ваш номер 25252...нам очень важен ваш последний звонок...
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25.11.2020 11:11 Ответить
Нужно чтобы все ком учреждения имели и отвечали по мобильным номерам.Нужно ввести абонплату за мобильники в перечень услуг для дотаций населению.Естесственно по минимальному тарифу операторов.В собес невозможно дозвониться по городскому телефону.
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25.11.2020 11:12 Ответить
То есть если вы пошли в лес и у вас начался коронавирус,а ваш семейный врач просто уже не берет от вас трубку,вам просто нужно позвонить в контакт-центр и они пришлют вертолет,чтоб вас спасти.
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25.11.2020 11:14 Ответить
ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии, с вами свяжется первый освободившийся оператор - придется дожидаться св. петра с ключами от рая
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25.11.2020 11:15 Ответить
Джигіталізація.
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25.11.2020 11:17 Ответить
все по еврейски )))
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25.11.2020 11:18 Ответить
А, может, просто переставить кровати?
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25.11.2020 11:34 Ответить
Этот министр сидел полгода на деньгах, зная, что осенью будет жопа и молча наблюдал, как его деньги уводят на строительство дорог, вместо закупок аппаратов и баллонов с кислородом. Теперь он типа сократил цепочку реагирования.
Что то мне подсказывает, что это все лапша, как и его бесплатное лечение Ковида за счет государства.
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25.11.2020 11:35 Ответить
ему кто то дал эти деньги?все бабки ушли на дороги. с Зеблана и спрашивайте.
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25.11.2020 20:17 Ответить
НКВД- національний карантин вихідного дня.
Стара абревіатура засяяла новими кольорами.
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25.11.2020 11:38 Ответить
Что по сути хотел сказать зеленый де...рат остается только догадываться. То ли по 103 уже не надо звонить, если подозреваешь ковид? То ли надо искать номер "контакт центра" и звонить уже по нему? То ли, когда звонишь по 103-попадаешь автоматически на "контакт центр"? Вот такая же каша в головах у них у всех. Хаос в мыслях и в их выражении этих мыслей через ротовое отверстие.
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25.11.2020 11:54 Ответить
очередная имитация бурной деятельности...
но как всегда, как-то дебильненько получается всё...
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25.11.2020 12:07 Ответить
А в "Скорой" спросят, а какие у вас доказательства, что КОВИД а не диарея.
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25.11.2020 12:10 Ответить
Все добре.. я прямо в захваті.. але ж.. де контакти того контакт-центру?.. чи гугл в допомогу?.
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25.11.2020 12:11 Ответить
0800... и 100$pf за минуту разговора Від завтра в Україні запроваджують новий спосіб виклику швидкої допомоги для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 809
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25.11.2020 14:51 Ответить
И номер он не сказал, по которому звонить. То есть он сообщает, что по номеру скорой ковидным звонить нельзя, а надо звонить по номеру, который он не назвал.
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25.11.2020 12:21 Ответить
Шановні ну він же не те к5аже що ви мелете... Зараз коли звониш в невідкладну допомогу то там просто відмовляють чи ще якісь причини знаходят і це не де не фіксується. Тепер все буде так як при дзвінки в поліцію контак центр поліції знаходиться в обласному центрі і заявка контрорлюється і їївиконання.. отак вони і хоятть зробить і при невідкладній допомозі... Погано лище одне ..що місцеві невідкладники .. не зрозуміло чому стараються іноді відмовити чи ще щось...ЧОМУ? от питання. Я думаю що просто бонально не хватає средств у місцевих скорих..і керівництво ..не думаю що це чисто їх інеціатива відсиювать людей... Вся проблема в тому що ніде лікувать місць не має ......
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25.11.2020 12:42 Ответить
может это и к лучшему, а то у меня вместо телефона семейного врача - телефон регистратуры..., а когда я попросила телефон, назвав номер своей декларации, мне сказали - мы посторонним телефон не даем, представляете, что будет, если каждый будет звонить..., занавес...
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25.11.2020 13:19 Ответить
...да действительно...мешают кохве пить Від завтра в Україні запроваджують новий спосіб виклику швидкої допомоги для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5895
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25.11.2020 14:53 Ответить
как закумарили их морды зели и этого что это за селфи брифинг по мобилке аххха цирк уродов дет сад...чатятся уроды
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25.11.2020 13:50 Ответить
Это агония. И что нам нужно сделать? Правильно, - не дать этим ***** свалить с Украины. Они хотели украинскую землю, - нужно обеспечить...
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25.11.2020 14:29 Ответить
 
 