С завтрашнего дня в Украине вводят новый способ вызова скорой помощи для больных COVID-19. ВИДЕО

В Минздраве Украины анонсировали введение нового способа вызова скорой помощи для заболевших COVID-19. Этот сервис вводят с завтрашнего дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге.

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"С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, а потом перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы любой человек мог заказать вызов мобильной бригады непсредственно в контакт-центре. Как это происходит сейчас, если у вас есть проблема с вызовом мобильной бригады, вы тогда звонили в контакт-центр, например, и мы уже связывались с местом, решали эту проблему, чтобы на месте вам позвонили, вызвали бригаду и тому подобное", - отметил он.

При этом министр высказал мнение, что такая цепочка не очень хорошая.

"Тем более мы понимаем, что вызывают мобильную бригаду люди, которые заболели, имеют симптомы коронавирусной болезни - этот человек нуждается в скорой помощи. Именно поэтому, мы нашли такой способ, чтобы непосредственно в контакт-центре можно было вызвать мобильную бригаду. Для этого мы соединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц. Такой сервис запускается с завтрашнего дня", - отметил глава Минздрава.

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По его словам, до конца месяца планируется запустить еще и консультацию семейных врачей в контакт-центре Минздрава.

"Кроме того, через контакт-центр мы планируем до конца месяца запустить консультацию семейных врачей, в этом тоже есть большая проблема", - добавил Степанов.

Министр отметил, что из-за большого количества заболевших увеличивается нагрузка на семейных врачей: "... мы начали набор семейных врачей, думаем, что к концу месяца мы уже все это завершим и любой человек, который нуждается в помощи семейного врача или из-за того, что не имеет семейного врача или не может дозвониться своему семейному врачу или по другим основаниям. Он сможет набрать этот контакт-центр, получить консультацию семейного врача, от начала до конца, чтобы ощущать себя полностью защищенным", - отметил он.

Напомним, в Украине по состоянию на утро среды, 25 ноября, зафиксированы 13 882 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 298 человек, умерли 229 пациентов.