Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о деде-киевлянине, заявив, что тот "сбежал из России"
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Претендент на должность Государственного секретаря США в администрации Джо Байдена Энтони Блинкен рассказал деде, который эмигрировал из Киева.
О своих корнях Блинкен вспомнил во время выступления, на котором команда Байдена представляла кандидатов на должности топ-чиновников в сфере нацбезопасности. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Блинкен начал выступление с благодарности тем, кто помог ему добиться успеха, в том числе своей семье.
Он вспомнил своего деда Мориса Блинкена, который, по его словам, "сбежал от погромов в России и построил новую жизнь в Америке".
Как пишет The New York Times, дед Блинкена родился в Киеве и эмигрировал в США, где в 1921 году окончил Нью-Йоркский университет. Он работал адвокатом в Нью-Йорке, а позже основал Американский институт Палестины.
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Энтони Блинкен также рассказал о своем отчиме Сэме Писаре, который пережил Холокост. Писар сумел избежать нацистского Марша смерти, спрятавшись в баварском лесу. После проведенных там двух дней Писар услышал грохот танка: "Вместо страшной свастики он увидел пятиконечную белую звезду. Он бежал к звезде. Люк танка открылся, и на него посмотрел большой темнокожий солдат. Отчим упал на колени и сказал единственные три слова на английском, которые он знал: "Боже, храни Америку". Солдат поднял его в танк, в Америку, на свободу. Вот, кто мы такие. Вот что Америка предлагает миру", - сказал Блинкен.
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The Washington Post называет Блинкена одним из самых близких и самых давних советников Джо Байдена. В 2002-2008 годах он руководил аппаратом сенатского комитета по международным делам, который возглавлял Байден. Когда того выбрали вице-президентом, Блинкен перешел на должность его советника. Особенно много занимался при этом Ираком.
В 2015-2017 годах Блинкен работал заместителем Хиллари Клинтон, занимаясь Ближним Востоком и борьбой с "Исламской государством".
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Блинкен также является критиком агрессивного поведения РФ на международной арене и сторонником активной внешней политики США.
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У них учились немцкие коммунисты и социалисты. И Сталин,и Гитлер сотроили в своих странах СОЦИАЛИЗМ.
Ну, посмотрим...
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что сделает всё для того, чтобы в первые 100 дней его правления был принят «Акт равных прав» для представителей ЛГБТ-сообщества. При этом особое внимание Байден уделил защите прав так называемых «странных», а не только лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Иными словами, кандидат от Демпартии планирует обеспечить «равные права» для всего ЛГБТ-сообщества.Также Байден пообещал, что защита ЛГБТ будет приоритетом и внешней политики США, если он станет главой Белого дома.
Немов би й справді, він людина
Іде собі мов сиротина
Очами - блим, губами - плям
Буває видастся хвилина
Його буває навіть жаль
А ближче підійдеш
МОСКАЛЬ....
Лахтинская падаль
Прекрасно описаны Паустовским (он киевлянин) в его воспоминаниях, как нищего портного-еврея в дворницкой их дома прятали (черносотенцы шли портного убивать, а портной сидел в укрытии и шил, жрать то нужно что-то и семью кормить).
Весьма впечатляет, весьма.
идиот.
Стержнем,на котором держалась империя,и СССР была Украина.
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В США женщина поддержала движение BLM (Black Lives Matter), нанесла на лицо большое количество автозагара и теперь останется черной минимум на 3 года, потом загар возможно начнет сходить рассказали в больнице небольшого города Вентура в штате Калифорния.
Такая реакция возникла от большого количества красящего вещества, которое впитала кожа лица. Элизабет Пирони нанесла его слишком много и уснула, большое количество крема-автозагара и продолжительный период времени воздействия дали такой результат. Производитель рекомендует не использовать крем более одного часа, тогда как женщина не смывала его около 12 часов.
После обследования в госпитале врачи дали заключение, что минимум три года ей придется проходить в таком виде, так как было нанесено большое количество крема и он впитался слишком глубоко. Также у Элизабет Пирони очень чувствительная кожа, что также сыграло роль. Через три года кожа лица начнет светлеть, будут проявляться белые пятна, а еще через 2 года полностью восстановится.
По заявлениям Элизабет Пирони, она будет подавать в суд на фирму-производителя на 1 млн долларов из-за того, что на упаковке нет четкого предупреждения о побочных эффектах, а есть лишь рекомендация.
А потім, коли "русскій" почав розмовляти з кореспондентом, з'ясувалося, що він навіть не знає російської мови, а говорить українською. Навіть тоді мене просто вразила настільки безпардонна брехня кацапо-совєцького ТВ. Через те так врізався у пам'ять цей епізод.
Я чого "с плеча"... євреї вперто формують думку, що "кошмарний період" для євреїв був пов"язаний з Україною. І гайдамаки, і погроми, і Петлюра, і націоналісти, і Бабин Яр і Дем"янюк.... І, якось уже і не дуже звучить, про винищення тотальне євреїв, уведене в ранг державної політики. Видно мільярди дойчмарок "компенсації" добре затикають роти і "пом"якшують" страждання за мільйонами соплемінників...