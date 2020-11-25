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Новости За рубежом
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Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о деде-киевлянине, заявив, что тот "сбежал из России"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о деде-киевлянине, заявив, что тот

Претендент на должность Государственного секретаря США в администрации Джо Байдена Энтони Блинкен рассказал деде, который эмигрировал из Киева.

О своих корнях Блинкен вспомнил во время выступления, на котором команда Байдена представляла кандидатов на должности топ-чиновников в сфере нацбезопасности. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Блинкен начал выступление с благодарности тем, кто помог ему добиться успеха, в том числе своей семье.

Он вспомнил своего деда Мориса Блинкена, который, по его словам, "сбежал от погромов в России и построил новую жизнь в Америке".

Как пишет The New York Times, дед Блинкена родился в Киеве и эмигрировал в США, где в 1921 году окончил Нью-Йоркский университет. Он работал адвокатом в Нью-Йорке, а позже основал Американский институт Палестины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Иммиграционная реформа, отмена указов Трампа и борьба с COVID-19: Байден озвучил планы на первые 100 дней своего президентства

Энтони Блинкен также рассказал о своем отчиме Сэме Писаре, который пережил Холокост. Писар сумел избежать нацистского Марша смерти, спрятавшись в баварском лесу. После проведенных там двух дней Писар услышал грохот танка: "Вместо страшной свастики он увидел пятиконечную белую звезду. Он бежал к звезде. Люк танка открылся, и на него посмотрел большой темнокожий солдат. Отчим упал на колени и сказал единственные три слова на английском, которые он знал: "Боже, храни Америку". Солдат поднял его в танк, в Америку, на свободу. Вот, кто мы такие. Вот что Америка предлагает миру", - сказал Блинкен.

Также на Цензор.НЕТ: Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США

The Washington Post называет Блинкена одним из самых близких и самых давних советников Джо Байдена. В 2002-2008 годах он руководил аппаратом сенатского комитета по международным делам, который возглавлял Байден. Когда того выбрали вице-президентом, Блинкен перешел на должность его советника. Особенно много занимался при этом Ираком.

В 2015-2017 годах Блинкен работал заместителем Хиллари Клинтон, занимаясь Ближним Востоком и борьбой с "Исламской государством".

Смотрите также: ОПЗЖ собрала проплаченный митинг "против внешнего управления" под посольством США в Киеве, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Блинкен также является критиком агрессивного поведения РФ на международной арене и сторонником активной внешней политики США.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
Нашему полку прибыло. Добро пожаловать в бандеровцы.
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25.11.2020 11:16
+26
)))))но главное какой посыл на ненависть к кацапам -так что прорвемся
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25.11.2020 11:13
+18
оглянись!.. у тебя за спиной быстро прошел Порошенко, и тебе снова нужно менять мокрые штаны.. Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о деде-киевлянине, заявив, что тот "сбежал из России" - Цензор.НЕТ 6711
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25.11.2020 11:20
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Правила форума Совет форумчан
)))))но главное какой посыл на ненависть к кацапам -так что прорвемся
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25.11.2020 11:13 Ответить
Потомок киевлянина Мойше Блинкина, убежавшего от погромов в Америку, будет так любить черносотенную Рашку, что, мама не горюй. А для Ккраины он будет своим Антоном Блинкиным.
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25.11.2020 11:31 Ответить
жириновский пил шампанское за Трампа, за Байдена с горя начал жрать стекломой Кандидат у Держсекретарі США Блінкен розповів про діда-киянина, заявивши, що той "втік із Росії" - Цензор.НЕТ 7633
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25.11.2020 14:45 Ответить
Нашему полку прибыло. Добро пожаловать в бандеровцы.
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25.11.2020 11:16 Ответить
в жидо-бандеровцы
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25.11.2020 11:18 Ответить
как коломойский в дни главы дода
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25.11.2020 11:22 Ответить
А вы в курсе, что в УПА были евреи? И не мало.
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25.11.2020 11:24 Ответить
Более тысячи человек, в основном медики и механики-оружейники. Им специально устраивали побеги из концлагерей и гетто. По том многие из них сидели в сталинских лагерях. На свободу не выпустили ни одного.
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25.11.2020 11:34 Ответить
ну как бы если его предки бежали из погромов в Киеве, то он такой себе жидобандеровец...
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25.11.2020 11:48 Ответить
Ідіот! Тобі ж написали, "втік від погромів у Росії"
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25.11.2020 12:48 Ответить
Киів був тоді расеей (!) А для багатьох іноземців він і зараз расея
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25.11.2020 13:02 Ответить
Так лише для імбецилів
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25.11.2020 14:04 Ответить
Тогда Киев был под оккупацией орков.
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25.11.2020 11:37 Ответить
В антисемитизме он как раз обвинил кацапов,причем прямым текстом)
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25.11.2020 11:49 Ответить
Як то кацапів ? Тікав то дід з Киіва до штатів а не з кацапіі
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25.11.2020 13:00 Ответить
Обвинил Россию. Кандидат у Держсекретарі США Блінкен розповів про діда-киянина, заявивши, що той "втік із Росії" - Цензор.НЕТ 7250
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25.11.2020 11:52 Ответить
Погромы евреев в Росийской империи устраивали только расейские националисты.
У них учились немцкие коммунисты и социалисты. И Сталин,и Гитлер сотроили в своих странах СОЦИАЛИЗМ.
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25.11.2020 12:04 Ответить
Когда у человека отнимают собственность и подвергают его репрессиям - это не есть социализм, это есть КОНЦЛАГЕРЬ.
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25.11.2020 13:48 Ответить
Очевидно вожди социализма видели его именно так!
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25.11.2020 17:46 Ответить
100%.
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25.11.2020 18:50 Ответить
антон блинкин
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25.11.2020 11:20 Ответить
оглянись!.. у тебя за спиной быстро прошел Порошенко, и тебе снова нужно менять мокрые штаны.. Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о деде-киевлянине, заявив, что тот "сбежал из России" - Цензор.НЕТ 6711
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25.11.2020 11:20 Ответить
В нього лише одні, доведеться так просихати. Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о деде-киевлянине, заявив, что тот "сбежал из России" - Цензор.НЕТ 8289
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25.11.2020 11:24 Ответить
и издавать благовения срюсскаго духа
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25.11.2020 11:37 Ответить
5 лет ходил,соей торговал ,ездил по сейшелам и панамам.не ставь барыгу в пример, даже если он ходит в вышиванке и говорит как патриот.
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25.11.2020 13:23 Ответить
Ну таперешний главзебил совсем не барыга. Наторговал так, что бюджет уже пустой что даже на армию денег нет.
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25.11.2020 14:27 Ответить
Не бзди... Він не "роман" напише, а "драму" з "трагікомедією"... "Драму" -для вас, кацапів, а "трагікомедію" - для усіх оточуючих, які будуть за драмою спостерігать...
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25.11.2020 11:22 Ответить
Пока политики не возлагают на свои плечи бремя правительственных обязательств и прагматики современного манипулирования, они делятся своими розовыми мечтами, идеалами и представлениями о том, как они видят мир. Но через полгода после вступления в должность их действия оказываются связаны массой ограничителей. Этот механизм не плохой и не хороший - он просто есть. Он точно так же связывал пророссийского Трампа, как будет связывать Байдена и его "проукраинскую команду". Так что не стоит ждать от них чего-то супер положительного. Избавиться от коррупции Украина должна сама, не ожидая, что это сделают "большие дяди из Вашингтона, которые откроют уголовное дело против Коломойского".
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25.11.2020 11:17 Ответить
Уголовное дело на беню уже давно открыто
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25.11.2020 11:19 Ответить
Вместо страшной свастики, он увидел красную звезду. Пытался убежать, но его догнали. Потом его отправили в Сибирь, за то что находился на оккупированной територии и через три года он умер от туберкулёза.
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25.11.2020 11:18 Ответить
От чому пуйло не біжить поздоровляти Байдена з перемогою. Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о деде-киевлянине, заявив, что тот "сбежал из России" - Цензор.НЕТ 7868
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25.11.2020 11:19 Ответить
Тому що, вибори ще не закінчилися, а ***** пам'ятає історію з цукеркою-смоктулькою.
Кандидат у Держсекретарі США Блінкен розповів про діда-киянина, заявивши, що той "втік із Росії" - Цензор.НЕТ 3940
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25.11.2020 13:03 Ответить
Заголовок просто супер Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о деде-киевлянине, заявив, что тот "сбежал из России" - Цензор.НЕТ 16 Чей дед? Когда бежал? Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о деде-киевлянине, заявив, что тот "сбежал из России" - Цензор.НЕТ 5061 А ведь можно было озаглавить статью в разы проще и корректнее - "Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о своих украинских корнях"
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25.11.2020 11:20 Ответить
о бегстве из черносотенной россии указать обязательно
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25.11.2020 11:24 Ответить
Да уж. Кандидат в Госсекретари США (!) зачем-то рассказал о каком-то деде, который сбежал из России. Начинаешь думать, что из России бегут. Ан нет. Из Киева тоже. Далее кандидат что-то рассказал этому деду... Кандидат у Держсекретарі США Блінкен розповів про діда-киянина, заявивши, що той "втік із Росії" - Цензор.НЕТ 8170 Наверное, посоветовал эмигрировать.
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25.11.2020 11:49 Ответить
Не думай лучше,если не знаешь,что в 1905м Киев был в кацапской оккупации
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25.11.2020 11:52 Ответить
Вы призываете не думать?
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25.11.2020 12:25 Ответить
мы призываем не гнать бредовые измышления хни)))
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25.11.2020 20:36 Ответить
Ожидаем Байдена в вышиванке на инаугурации.
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25.11.2020 11:23 Ответить
Реванш за реваншем, кацапских сил, возможен только потому, что некоторые люди не имеют генетическую память. Человек имеющий генетическую память это хорошо.
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25.11.2020 11:27 Ответить
еврей ))
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25.11.2020 11:28 Ответить
Рабинович, вы в курсе,что Энтони Блинкен тоже наш, украинец? Шо, как наша украиночка Голда Меир?
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25.11.2020 11:29 Ответить
Зараз кацапня заверещить, що Блінкен не визнає Україну окремим геополітичним суб"єктом... Тільки, перед тим, як верещать, вчитайтеся: "Втік з Росії від погромів, і в 1921-му році закінчив Ню-Йоркський університет...". Навчання в університеті - не менше 3-4 років. Тобто, він виїхав навіть до Лютневої революції. Звідки? З Російської імперії...
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25.11.2020 11:29 Ответить
В 1905
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25.11.2020 11:37 Ответить
Какая разница? Главное, что он вас ненавидит и присоединится к Байдену ссать в ваших подъездах Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о деде-киевлянине, заявив, что тот "сбежал из России" - Цензор.НЕТ 2299
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25.11.2020 11:39 Ответить
А, так ты не кацап? Тогда чего так надрываешься?
Ну, посмотрим...
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25.11.2020 11:49 Ответить
Обозвал окружение Байдена ЛГБТ-тусовкой. С чего взял, не понятно, но вброс произошёл.
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25.11.2020 12:03 Ответить
Байден заверил, что права ЛГБТ будут приоритетом внешней политики США.

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что сделает всё для того, чтобы в первые 100 дней его правления был принят «Акт равных прав» для представителей ЛГБТ-сообщества. При этом особое внимание Байден уделил защите прав так называемых «странных», а не только лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Иными словами, кандидат от Демпартии планирует обеспечить «равные права» для всего ЛГБТ-сообщества.Также Байден пообещал, что защита ЛГБТ будет приоритетом и внешней политики США, если он станет главой Белого дома.
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25.11.2020 12:09 Ответить
И гнуть рельсы на РЖД!
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25.11.2020 11:55 Ответить
Были, во время "Дела Бейлиса" попытки, по команде 3-го охранного управления. Но черносотенных кацапов в Киеве было немного, а другие киевляне не поддержали.
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25.11.2020 11:40 Ответить
Ти бач, яка русофобія? Я, наприклад, майже толерантно ставлюся до багатьох росіян, бо вони дуже схожі на людей, принаймні з-зовні.
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25.11.2020 11:45 Ответить
У труні взагалі не відрізняються.
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25.11.2020 11:54 Ответить
Отак подивишся здаля на москаля
Немов би й справді, він людина
Іде собі мов сиротина
Очами - блим, губами - плям
Буває видастся хвилина
Його буває навіть жаль
А ближче підійдеш
МОСКАЛЬ....
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25.11.2020 12:26 Ответить
Та не, ты все-таки кацап Кандидат у Держсекретарі США Блінкен розповів про діда-киянина, заявивши, що той "втік із Росії" - Цензор.НЕТ 4867
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25.11.2020 11:49 Ответить
Тю, а кто ж еще?
Лахтинская падаль
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25.11.2020 12:27 Ответить
А как же.
Прекрасно описаны Паустовским (он киевлянин) в его воспоминаниях, как нищего портного-еврея в дворницкой их дома прятали (черносотенцы шли портного убивать, а портной сидел в укрытии и шил, жрать то нужно что-то и семью кормить).
Весьма впечатляет, весьма.
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25.11.2020 12:30 Ответить
Все вірно , я не знаю чому усі затріщали расея / рускіє , Він мав на увазі Киів як расейске місто і расея тут взагалі ніяким боком
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25.11.2020 13:05 Ответить
хм... это ж надо жеж. так вон какие имена давали детям в Киеве до революции - Морис Блинкен. Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о деде-киевлянине, заявив, что тот "сбежал из России" - Цензор.НЕТ 3407
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25.11.2020 11:38 Ответить
скорей всего Мойша Блюмкин - еврей что ли?
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25.11.2020 19:24 Ответить
Пафоса много, посмотрим.
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25.11.2020 11:42 Ответить
его "пафос" объясняется тем что он ВОСЕМЬ ЛЕТ быть заместителем госсекретаря при Обаме.
идиот.
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25.11.2020 11:49 Ответить
Тоесть его дед бежал еще из Росийской Империи.
Стержнем,на котором держалась империя,и СССР была Украина.
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25.11.2020 11:52 Ответить
Ща блинкен возьмёт автомат и на передовую, воевать с рф, верьте демократам, они такие сказки начнут рассказывать, непонятно только зачем.
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25.11.2020 11:53 Ответить
Какую то русофобію затєваєтє ,, на росіє тьомнокожіє навіть командують військовими кораблями , і нічого .
Кандидат у Держсекретарі США Блінкен розповів про діда-киянина, заявивши, що той "втік із Росії" - Цензор.НЕТ 8210 .
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25.11.2020 12:24 Ответить
Женщина поддержала Black Lives Matter и теперь останется черной

В США женщина поддержала движение BLM (Black Lives Matter), нанесла на лицо большое количество автозагара и теперь останется черной минимум на 3 года, потом загар возможно начнет сходить рассказали в больнице небольшого города Вентура в штате Калифорния.

Такая реакция возникла от большого количества красящего вещества, которое впитала кожа лица. Элизабет Пирони нанесла его слишком много и уснула, большое количество крема-автозагара и продолжительный период времени воздействия дали такой результат. Производитель рекомендует не использовать крем более одного часа, тогда как женщина не смывала его около 12 часов.

После обследования в госпитале врачи дали заключение, что минимум три года ей придется проходить в таком виде, так как было нанесено большое количество крема и он впитался слишком глубоко. Также у Элизабет Пирони очень чувствительная кожа, что также сыграло роль. Через три года кожа лица начнет светлеть, будут проявляться белые пятна, а еще через 2 года полностью восстановится.

По заявлениям Элизабет Пирони, она будет подавать в суд на фирму-производителя на 1 млн долларов из-за того, что на упаковке нет четкого предупреждения о побочных эффектах, а есть лишь рекомендация.
Кандидат у Держсекретарі США Блінкен розповів про діда-киянина, заявивши, що той "втік із Росії" - Цензор.НЕТ 9860
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25.11.2020 12:32 Ответить
Кандидат у Держсекретарі США Блінкен розповів про діда-киянина, заявивши, що той "втік із Росії" - Цензор.НЕТ 2776
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25.11.2020 12:35 Ответить
Це нормально. СРСР умисно змішував ці поняття у міжнародній сфері. Весь світ говорив про СРСР як про "росію" і про радянських людей, як про росіян. Дуже багато кацапи вклали у цю фальсифікацію, тому не має чому дивуватись.
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25.11.2020 12:05 Ответить
Пам'ятаю, як у телепередачі "Мєждународная панорама" на початку 80-х один із сюжетів почався так, - "Русскіє в Аргєнтінє. Ми прієхалі к русской сємьє, живущєй в Аргєнтінє."
А потім, коли "русскій" почав розмовляти з кореспондентом, з'ясувалося, що він навіть не знає російської мови, а говорить українською. Навіть тоді мене просто вразила настільки безпардонна брехня кацапо-совєцького ТВ. Через те так врізався у пам'ять цей епізод.
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25.11.2020 12:41 Ответить
как тут не будеш махровым антисимитом если мои предки пострадали от жидов в 19-33-47 56 и я после службы в СА получил не выезд за кордон на 10 лет из-за этих долбаных ракет Точка и прощай юношеские мечты моряка о дальних странах
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25.11.2020 12:25 Ответить
Все правильно сказав.Немає протиріч (як нам це намагаються подати в заголовку).
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25.11.2020 13:27 Ответить
Як тут у мокшанців горить!!! І ось ці монголоїди називаються "братішками" !!! мокшанці то країна д"явола!!!!!!!
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25.11.2020 13:36 Ответить
Добрый хлопец, если помнит о том, что пришлось пережить деду в тот кошмарный период.
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25.11.2020 13:52 Ответить
"Кошмарний період" його "дєдам" влаштували свого часу саме твої "дєди".
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25.11.2020 14:25 Ответить
Не злись Ярема, моего деда, украинца, сталинские вертухаи расстреляли в 1937 за антисоветчину. Никогда не руби с плеча!
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25.11.2020 14:59 Ответить
Співчуваю. Мої діди (по татові і по мамі) і 7 (семеро) їх братів - лише один помер своєю смертю. В УПА,в Дивізії, в КПЗУ (Компартія Західної України при польській окупації Галичини) , хто в Червоній Армії...
Я чого "с плеча"... євреї вперто формують думку, що "кошмарний період" для євреїв був пов"язаний з Україною. І гайдамаки, і погроми, і Петлюра, і націоналісти, і Бабин Яр і Дем"янюк.... І, якось уже і не дуже звучить, про винищення тотальне євреїв, уведене в ранг державної політики. Видно мільярди дойчмарок "компенсації" добре затикають роти і "пом"якшують" страждання за мільйонами соплемінників...
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25.11.2020 15:43 Ответить
Скажу так, Холокост - тягчайшее преступление германского нацизма, о которм мир будет помнить всегда и это понятно. Но непонятно, почему до сих пор не признан геноцидом большевистский Холокост, творимый Сталиным, ведь он ни чем не отличается от гитлеровского, уничтожавшего людей по этническому признаку, в то время как большевистский - по классовому.
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25.11.2020 18:59 Ответить
Така собі хитра історійка… Вони вміють…
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25.11.2020 15:56 Ответить
 
 