Степанов о возможном введении жесткого карантина: Он будет касаться всех без исключения, как это было весной
Новости Цензор.НЕТ Общество
Введение любых карантинных ограничений делается исключительно с точки зрения эпидемиологии, с точки зрения цифр роста.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Понятно, что мы смотрим и говорим о том, что у нас такое может быть, что может быть более жесткий карантин. Понятно, что с точки зрения эпидемиологии и разрыва этой цепи лучший метод - это полный разрыв передачи болезни на три недели. Тогда мы можем почувствовать тот эффект, который в принципе почувствовали европейские страны, которые вводили такие ограничения. Это я говорю с чисто медицинской точки зрения", - отметил глава Минздрава.
В то же время, по словам Степанова, важно учитывать и состояние экономики Украины.
"Есть и другая сторона - это экономика нашей страны. Это очень важно. И когда мы предлагаем полный жесткий карантин, то сразу есть расчеты Министерства финансов, можем ли мы это выдержать, или не можем. Мы всегда исходим из этих двух вещей и пытаемся искать баланс. Но понятно, что могут быть такие обстоятельства, что мы должны будем это ввести чисто с точки зрения сохранения нашей жизни. Если мы говорим о полном жестком карантине, он будет касаться всех без исключения, как это было весной", - объяснил министр здравоохранения.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддерживает идею введения полного локдауна на новогодние праздники.
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На да.. Завезет китайцев и индусов.. Из и так много.. И не зВиздят то им не то то не это
Эту власть вполне можно сравнить с оккупационным режимом.
На ЛДНР в бюджете уже денег нет, сами Слуги Народа сказали (оттого и огласил Разумков , что 48% населения Украины поддерживают прекращение всех выплат жителям ОРДЛО).
Сейчас ни на что денег не будет: ни на ведомство Степанова, ни на полицию, ни на армию.
Когда армии платить перестанут, тут Слуг Народа и прикончат.
Кому карантин, а кому контрабасик и сверхприбыль... Как раньше было!
Их уже ничего не спасет, пусть покорячатся.
Так что свистеть то Степанов может, да только то свист художественный, денег нет эти фантазмы воплощать.
К тому же народ на карантине (то есть без денег) в той или иной форме сидит уже с весны, и потому озверелый.
Я, собственно, к тому, что замена Кличко (у него предвидение?) каштанов на туи-кипарисы Слугам Народа не поможет, фонари то на улицах остались...
Слишком много етого козла-недоумка стало. Черезчур много,до того, что возникает желание его просто прикончить