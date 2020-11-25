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Степанов о возможном введении жесткого карантина: Он будет касаться всех без исключения, как это было весной

Новости Цензор.НЕТ Общество

Степанов о возможном введении жесткого карантина: Он будет касаться всех без исключения, как это было весной

Введение любых карантинных ограничений делается исключительно с точки зрения эпидемиологии, с точки зрения цифр роста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Понятно, что мы смотрим и говорим о том, что у нас такое может быть, что может быть более жесткий карантин. Понятно, что с точки зрения эпидемиологии и разрыва этой цепи лучший метод - это полный разрыв передачи болезни на три недели. Тогда мы можем почувствовать тот эффект, который в принципе почувствовали европейские страны, которые вводили такие ограничения. Это я говорю с чисто медицинской точки зрения", - отметил глава Минздрава.

В то же время, по словам Степанова, важно учитывать и состояние экономики Украины.

"Есть и другая сторона - это экономика нашей страны. Это очень важно. И когда мы предлагаем полный жесткий карантин, то сразу есть расчеты Министерства финансов, можем ли мы это выдержать, или не можем. Мы всегда исходим из этих двух вещей и пытаемся искать баланс. Но понятно, что могут быть такие обстоятельства, что мы должны будем это ввести чисто с точки зрения сохранения нашей жизни. Если мы говорим о полном жестком карантине, он будет касаться всех без исключения, как это было весной", - объяснил министр здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддерживает идею введения полного локдауна на новогодние праздники.

Также читайте: С завтрашнего дня в Украине вводят новый способ вызова скорой помощи для больных COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
КАК было весной мы в курсе.
Степанов о возможном введении жесткого карантина: Он будет касаться всех без исключения, как это было весной - Цензор.НЕТ 5446 Степанов о возможном введении жесткого карантина: Он будет касаться всех без исключения, как это было весной - Цензор.НЕТ 9446
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25.11.2020 11:14
+9
Зелень втратила довіру і тепер її не відновиш. Все просрали.
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25.11.2020 11:21
+5
Последний гвоздь в крышку гроба зеленского и его партии
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25.11.2020 11:54
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КАК было весной мы в курсе.
Степанов о возможном введении жесткого карантина: Он будет касаться всех без исключения, как это было весной - Цензор.НЕТ 5446 Степанов о возможном введении жесткого карантина: Он будет касаться всех без исключения, как это было весной - Цензор.НЕТ 9446
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25.11.2020 11:14 Ответить
Зелень втратила довіру і тепер її не відновиш. Все просрали.
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25.11.2020 11:21 Ответить
Ашо, была? Ну развешо у зебилов...
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25.11.2020 11:35 Ответить
Степанова потрібно звільняти з посади, він непрофесіонал і не може генерувати правильні рішення. Всі рішення Степанова були помилкові, його діяльність тільки привнесла корупцію в МОЗ та ускладнила всі бізнес-процеси по закупівлям ліків! Степанов тупо корупціонер, без тіні наукового піходу до медицини, до подолання епідемії, до реформування медицини, до створення страхової медицини! Тримати Степанова на посаді мінстра МОЗ це просто втрачати час і гроші. Якби на посаді Степанова була Супрун, ми б зараз мали зовсім інші результати боротьби з коронавірусом і в нас не було б потреби зупиняти всю країну на локдаун і втрачати сотні мільярдів гривень доходів! Непрофесіонал Степанов нам дуже дорого обходиться.
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25.11.2020 12:48 Ответить
Зеля, **** , врал, что снимет, но обделалася и не снял эту сатану. Ну что ж, значит Степашку вместе с Зелей скинут нах.
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25.11.2020 16:13 Ответить
Степанов про можливий жорсткий карантин: Він стосуватиметься всіх без винятку, як це було навесні - Цензор.НЕТ 2244 Степанов про можливий жорсткий карантин: Він стосуватиметься всіх без винятку, як це було навесні - Цензор.НЕТ 2244 а кто доверял цирковому идиоту на лисапеде? может ты доверял гончаруку на самокате? с дипломом современного образца ха ха...
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25.11.2020 12:34 Ответить
главное, шоб юристы на съезд не собрались, а все осьальное - по боку
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25.11.2020 11:16 Ответить
Кому нужна Экомика беЗ людей???
На да.. Завезет китайцев и индусов.. Из и так много.. И не зВиздят то им не то то не это
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25.11.2020 11:22 Ответить
Зебилы продолжают подымать экономику - оказались хуже, чем вторжение срашки.
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25.11.2020 11:24 Ответить
А, кстати, да.
Эту власть вполне можно сравнить с оккупационным режимом.
На ЛДНР в бюджете уже денег нет, сами Слуги Народа сказали (оттого и огласил Разумков , что 48% населения Украины поддерживают прекращение всех выплат жителям ОРДЛО).
Сейчас ни на что денег не будет: ни на ведомство Степанова, ни на полицию, ни на армию.
Когда армии платить перестанут, тут Слуг Народа и прикончат.
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25.11.2020 12:18 Ответить
Вот на полицию всегда денег достаточно выделят. Их мнение- полиция- хребет страны, как говорил бывший министр Могилёв.
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25.11.2020 21:41 Ответить
им же и судьям с прокурорами самьіе большие зарплатьі и пенсии...за честность
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26.11.2020 00:13 Ответить
Они уже АПТЕКА.
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25.11.2020 11:28 Ответить
Э-э, это как зЕлох скажет!
Кому карантин, а кому контрабасик и сверхприбыль... Как раньше было!
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25.11.2020 11:38 Ответить
давайте уже включайте свой локдаун скорее - только жесть, только хардкор
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25.11.2020 11:40 Ответить
Что, и даже главный штаб "Велюр" закроется?
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25.11.2020 11:45 Ответить
Последний гвоздь в крышку гроба зеленского и его партии
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25.11.2020 11:54 Ответить
Да, жду с любопытством.
Их уже ничего не спасет, пусть покорячатся.
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25.11.2020 12:15 Ответить
Есть проблема-будут ,,корячиться,, и нормальные люди,не голосовавшие за этих идиотов. На избирателей зеленского и любителей узкого мира разных мастей- с**ть с высокой колокольни.
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25.11.2020 13:57 Ответить
По областям надо, как в Китае. А то в одних областях заполненность коек маленькая, а в других - 80%
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25.11.2020 11:55 Ответить
предлагаю посадить на карантин степашку... и отобрать видеокамеру, микрофон и интернет...
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25.11.2020 11:58 Ответить
Да скоро уже, денег то в казначействе нет, а ведомствтво Степанова - они же бюджетники.
Так что свистеть то Степанов может, да только то свист художественный, денег нет эти фантазмы воплощать.
К тому же народ на карантине (то есть без денег) в той или иной форме сидит уже с весны, и потому озверелый.
Я, собственно, к тому, что замена Кличко (у него предвидение?) каштанов на туи-кипарисы Слугам Народа не поможет, фонари то на улицах остались...
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25.11.2020 12:21 Ответить
Ему надо просто башку отбить.
Слишком много етого козла-недоумка стало. Черезчур много,до того, что возникает желание его просто прикончить
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25.11.2020 12:40 Ответить
Да кому твоя жизнь нужна,что бы ее сохранять.Спрячься, чучело, навсегда на тот карантин,вместе со своей паствой,електрошокерами,штрафами и масками.
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25.11.2020 12:29 Ответить
Не звезди ,весной ,забегаловки Вилюр ,от Кольки Котлеты, это некасалось, у них был индульгенция от зелёных властей 😡😡😡
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25.11.2020 13:13 Ответить
а укрзалізниця запланувала додаткові поїзди на свята..
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26.11.2020 00:10 Ответить
Ну, ребята, весной мы помним "Велюр", которого типа что-то там "касалось". Прошли и недавние "проверки" с забеганием в учреждение десятка "проверяющих" с последующими восклицаниями "японамать-кактакможно-усрацца", выпиской типа "штрафа тысяч на 50, а через 5 мин после ухода с забеганием некого "олега" с предложением "порешатьзадесять". А котгда пошлешь того олега в жопу, то "нухотьзапять". Все вы, суки смертны, но только немножко об этом забыли.
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26.11.2020 01:49 Ответить
 
 