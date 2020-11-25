РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14316 посетителей онлайн
Новости Общество
4 395 72
жилье (878) обстрел (20230) Министерство реинтеграции (248)

Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук прогнозирует, что за 3-4 года государство сможет осуществить компенсацию за все жилье, которое было разрушено в результате вооруженной агрессией РФ на востоке Украины.

Об этом сказала Голованчук в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы делали расчеты для Министерства финансов, для того, чтобы перекрыть потребность по количеству разрушенного жилья на подконтрольной правительству территории, мы отталкивались от 698 единиц. То есть, по нашей информации, около 700 домов полностью разрушены. Эту информацию мы получаем от Луганской и Донецкой областных государственных администраций, которые с 2014 года фиксировали эти разрушения во время обстрелов и взрывов", - сказала Голованчук.

По ее словам, это не окончательная цифра, так как часть домов была восстановлена за счет собственных средств или международных организаций, еще есть часть домов, к которым не могут добраться, так как они находятся непосредственно на линии разграничения. Кроме того, не все разрушенные объекты были зарегистрированы, как жилые дома.

Голованчук сообщила, что на 2021 год по этой программе предполагается 114 млн грн, что является достаточно большой суммой. "И если мы такими темпами сможем двигаться, то за 3-4 года мы сможем провести всю компенсацию", - подчеркнула она.

По ее словам, выплата компенсации за разрушенное жилье - это цивилизованный подход, применяемый в странах с вооруженными конфликтами.

"Я понимаю, что для большинства людей, потеря имущества и иногда потеря родных в этих домах не может быть исчислена вообще никакими сотнями тысяч гривень. Но подчеркну, что через эту процедуру компенсируются утраченные имущественные права. То есть, речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт его потери. Это ни в коем случае не исключает дальнейшие шаги по компенсации фактического ущерба за потерю жилья", - добавила замминистра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гуманитарные лагеря для больных COVID-19 могут развернуть на КПВВ на Донбассе и админгранице с оккупированным Крымом, - замминистра реинтеграции Голованчук
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+68
Ідіоти при владі...
показать весь комментарий
25.11.2020 11:25
+44
Круто. Розбомбили кацапи, а платити нам.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:27
+41
Чому Україна, а не паРаша ? Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 9650
показать весь комментарий
25.11.2020 11:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ідіоти при владі...
показать весь комментарий
25.11.2020 11:25 Ответить
Чому Україна, а не паРаша ? Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 9650
показать весь комментарий
25.11.2020 11:28 Ответить
Який дебілізм! Навіщо вкидати фінанси в ту чорну диру. Мабуть лише для того, щоб місцева мафія ті гроші крала....
показать весь комментарий
25.11.2020 12:52 Ответить
ЗЕлена мафія буде вроваджувати програму "Велике крадівництво 2.0". Як завжди, за рахунок платників податків України.
показать весь комментарий
25.11.2020 13:11 Ответить
Тому шо не Порошенко
показать весь комментарий
25.11.2020 12:55 Ответить
Це я розумію, було риторичне замитання? Але відповім, бо зелена риго-коломойська шобла, на чолі з членограєм-нарколигою, не просто дурники, а вороги України, які цілеспрямовано знищують державність. І тому гасло - "Смерть ворогам", повинно втілювати в життя
показать весь комментарий
25.11.2020 15:10 Ответить
Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 3801 ПОЧЕМУ МЫ должны платить ??? ВЫ охренели вообще -- кацарылые пусть платят. За воду платим за Электроенергию платим -- этим долбодятлам Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 3801 Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 4241
показать весь комментарий
25.11.2020 11:29 Ответить
Так там родня Фокина и Сивохо живет . Вот в ОП решили им помочь 😀😀😀
показать весь комментарий
25.11.2020 11:35 Ответить
А при потроху не постачали безкоштовно воду і електроенергію? Тоді були не ідіоти?
показать весь комментарий
25.11.2020 11:44 Ответить
тупа ватка, скільки ще часу ти будеш ссилатися на попереднью владу?
з якого момента вся ця бльювота, що зараз при владі, почне робити щось самостійно?
показать весь комментарий
25.11.2020 11:49 Ответить
Где в статье упоминание о Порохе???
показать весь комментарий
25.11.2020 11:50 Ответить
Они враги, которые косят под идиотов...
показать весь комментарий
25.11.2020 11:46 Ответить
Украина???
Украина?
показать весь комментарий
25.11.2020 11:26 Ответить
Отлично, зебилы молодцы. Теперь платите за разрушенные домбасянами дома. Срашка конечно не причем теперь.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:26 Ответить
Как бы не платить налоги вообще....
показать весь комментарий
25.11.2020 11:26 Ответить
Круто. Розбомбили кацапи, а платити нам.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:27 Ответить
вы дыру в бюджете сначала выплатите. хватит вешать лапшу выборы прошли
показать весь комментарий
25.11.2020 11:27 Ответить
бей посуду - контора платит.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:27 Ответить
Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 5080
показать весь комментарий
25.11.2020 11:32 Ответить
Тамженашилюді. Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 810
показать весь комментарий
25.11.2020 11:32 Ответить
Зебли решили уничтожить Украину, что они последние полтора года успешно и делают.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:34 Ответить
Та не ссыте, всё что у зебанды начинается на "может", "предполагается", "скоро будет", "вотвот уже" итп никогда сделано не будет.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:34 Ответить
Что в СМИ говорили? Есть видео признания рашиков, что они и обстреливали подконтрольные им территории, чтобы обвинить в этом Украину..
показать весь комментарий
25.11.2020 12:16 Ответить
А ми що вже підписали капітуляцію,чи компенсацію повинні сплачувати переможці? Тоді з якого переляку?
показать весь комментарий
25.11.2020 11:36 Ответить
за какие шиши интерестно .?
показать весь комментарий
25.11.2020 11:37 Ответить
Зелені колаборанти навіть називають свої дії так, щоб відмазати окупанта.
Якщо вже вирішили давати гроші за зруйновані будинки із податків сплачених українцями, то хоча б називайте їх допомогою населенню Донбасу за зруйнованє окупантом росією житло.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:39 Ответить
Старайся - старайся , Инна Голованчук... Кремлёвская крыса тебе медаль повесит и приютит на ростове, когда Украину поможешь ограбить....
показать весь комментарий
25.11.2020 11:39 Ответить
Лол, а ***** заставить компенсации выплатить? не?
Зелёные пресмыкающиеся, точнее сказать амёбы
показать весь комментарий
25.11.2020 11:40 Ответить
Через суды и конфискацию имущества эрефии за рубежами бензоколонки.
показать весь комментарий
25.11.2020 12:03 Ответить
Не человеку предлагаю. Это должны делать государственные институции.
Как вообще зеленая власть устанавливает кто именно разрушил тот или другой дом?
показать весь комментарий
25.11.2020 12:38 Ответить
З якої радості я маю платити за житло, яке зруйнували росіяни????? Зеленського в відставку. Досить за рахунок України відстоювати інтереси російських окупантів!
показать весь комментарий
25.11.2020 11:42 Ответить
Україна може виплатити компенсацію за зруйноване на Донбасі житло за 3-4 роки, - заступниця міністра реінтеграції Голованчук - Цензор.НЕТ 6341
показать весь комментарий
25.11.2020 11:45 Ответить
"Это ни в коем случае не исключает дальнейшие шаги по компенсации фактического ущерба за потерю жилья", - добавила замминистра"

Брехня! Было интересно, прочитал процедуру оформления "компенсации", для того, чтобы приняли документы, надо отказаться от имущественных прав через реестр собственников недвижимости.
То есть по сути это большая афера по выкупу участков за небольшие деньги.
А учитывая, что во время войны даже в местах активных боевых действий, на частные лица были переоформлены земли, которые до войны не подлежали приватизации - все это звенья одной цепи
показать весь комментарий
25.11.2020 11:45 Ответить
зе дно
показать весь комментарий
25.11.2020 11:47 Ответить
Аттракцион невиданной щедрости за счет жителей подконтрольных территорий Украины, которые не приглашали войну в свой дом. А по моему глубокому убеждению, все что разрушено в ходе боев, должны отстраивать жители ордло, как призвавшие войну и русский мир в Украину и это должно делаться за счет расейки.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:47 Ответить
Те что были застрахованы возвращать страховку обязательно только застрахованым.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:48 Ответить
Кому мы должны выплачивать? Пропарашникам? А Параша тут не при делах? ДОЛБНИ проголосовавшией за эту ЗЕлёную плесень, готовьте кошельки, ВАМ платить. И пояснять своим детям почему они платят козломордым и лишнехромосомным.А я пенсионер и с приробатка уйду с официалки в тень. И всем советую.
показать весь комментарий
25.11.2020 11:49 Ответить
А не стоит ли этот вопрос вынести на всенародный референдум, предупредив народ что все это будет делаться за их счет?
показать весь комментарий
25.11.2020 11:50 Ответить
**** тарантас а не компенсацию. звали путина пусть он им и платит
показать весь комментарий
25.11.2020 11:51 Ответить
Она родом из Харцызска в Донецкой области. Где СБУ?
показать весь комментарий
25.11.2020 11:53 Ответить
І втікшим у кацапію Дамбасцам треба житлом там придбати і компенсувати переїзд
показать весь комментарий
25.11.2020 11:58 Ответить
Частина домів дійсно була знищена, але велика частина домів була розграбована коли люди вимушені були піти з них. Тягнути все, спочатку весь метал, потім шифер, навідь цеглу винесли яка обвалилась від вибуху снаряду. За все це повинна платити Росія, за кожний покинутий дім, за міни, які ще ми будемо знаходити років 15 після завершення війни за занепад прифронтового регіону. Цілі села фактично стоять пусті. Хто винен за війну той хай і плате.
показать весь комментарий
25.11.2020 12:00 Ответить
своим пенсии и зарплаты уже нечем платить, а они собрались в даунбас вкидывать... ну понятно, там сп..здить можно больше...
показать весь комментарий
25.11.2020 12:00 Ответить
Ну ок, Украина выплатит компенсации, но потом обязана обратиться с иском в ЕСПЧ о взыскании этих средств с Раши.
показать весь комментарий
25.11.2020 12:01 Ответить
Потому они и говорят, что ОРДЛО это Украина, и нужно "услышать дамбас", а РФ там просто миротворец как в Приднестровье, или Грузии. А наши дятлы им подгавкивают, что бы Украина за все заплатила сама...
показать весь комментарий
25.11.2020 12:24 Ответить
про ОРДЛО речь пока не идет.
показать весь комментарий
25.11.2020 12:48 Ответить
Ага. Только МВФ кредит даст и если что то останется после того как Ахметову заплатим 25млрд по *зеленым тарифам*. А вообще компенсацию выплачивают только виноватые. Украину уже признали виновной в войне на дамбасе? Или мы не ожидая решения суда сами себя высекли? Может еще крысчанам компенсации выплатить?
показать весь комментарий
25.11.2020 12:04 Ответить
Ну а зачем кацапы так хотят, что бы мы признали ОРДЛО стороной конфликта? И наши идиоты им подвывают. Что бы за все заплатила Украина, а РФ была ни при чем...
показать весь комментарий
25.11.2020 12:21 Ответить
Почему Украина ,а не Эрефия 😡😡😡?
показать весь комментарий
25.11.2020 12:45 Ответить
После таких заявлений , отпадет всякое желание вкладывать деньги в Украину 😠😠😠
показать весь комментарий
25.11.2020 12:48 Ответить
Жесть. А где иски к русне за беспредел на Донбассе?
показать весь комментарий
25.11.2020 12:54 Ответить
Кто этим займется, Портнов?
показать весь комментарий
25.11.2020 13:16 Ответить
Ось цим гнидам заплатіть обов'зково.Україна може виплатити компенсацію за зруйноване на Донбасі житло за 3-4 роки, - заступниця міністра реінтеграції Голованчук - Цензор.НЕТ 3552
показать весь комментарий
25.11.2020 13:05 Ответить
а шахты попиленные и заводы, вывезенные за поребрик, тоже мы восстановим? Україна може виплатити компенсацію за зруйноване на Донбасі житло за 3-4 роки, - заступниця міністра реінтеграції Голованчук - Цензор.НЕТ 9594
показать весь комментарий
25.11.2020 13:13 Ответить
А почему за это должна платить Украина?
показать весь комментарий
25.11.2020 13:36 Ответить
Че то не понял логики.....
Разрушенной рашкой, а компенсировать будет Украина.....
Шо вы там курите?
показать весь комментарий
25.11.2020 13:39 Ответить
Я уже вижу в иностранных газетах пестрящие заголовки: *Росия добилась от Украины возмещения за разрушенные дома жителей дамбаса*.Что дальше? Украина компенсирует крысчанам отсутствие воды и окупацию Украиной крыма за последние 60 лет? Україна може виплатити компенсацію за зруйноване на Донбасі житло за 3-4 роки, - заступниця міністра реінтеграції Голованчук - Цензор.НЕТ 6774
показать весь комментарий
25.11.2020 13:50 Ответить
Кому надо платить за грабёж и разрушения, пусть решит Гаага!
Одно "НО", только не при зЕлохе и фокине (кравчуке)!!!
показать весь комментарий
25.11.2020 13:53 Ответить
Где деньги Зин? И с какого перепугу...
За их халупы компенсацию??? Точно схемку
для собственной кормежки готовят.
показать весь комментарий
25.11.2020 14:34 Ответить
Ага! Цапимосковії зруйнували, а тепер українці будуть процапомосковському лайну відбудовувати житло?! Тобто лікарям гідну платню зась, вчителям - зась, пенсіонерам гідну пенсію - зась, а от даунбаським сепаратистам за рахунок платників податків України без питань. Враховуючи те, що оце недопреЗЕдент язик затикає в дупу, коли треба визнати московію ворогом і вимагати компенсацію за зруйноване, вже навіть не дивуюсь. Тільки хочу сказати зеботам і іншим істотам з 73%, що вони не дебіли, не ідіоти, а просто ЗРАДНИКИ! Таким як ви до дупи Україна. Вам аби гроші та харч "хороший". ЛАЙНО!!!
показать весь комментарий
25.11.2020 14:41 Ответить
Если эти деньги будут В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке компенсированы украинскому бюджету за счёт репараций от кацапии - то гуд. Но только так.
показать весь комментарий
25.11.2020 15:06 Ответить
Что он несет, Украина должна компенсировать убытки от войны, которую развязала его любимая страна роSSия?????
Вся нынешняя власть в Украине с потрохами продалась роSSии.
Агенты кремля всюду, от ермака-козыря, в качестве гауляйтера Украины от руSSкого мира,
до говорящего старого чучела в ткг (сходка с террористами и бандитами),
у которого нет претензий к убийцам украинцев, и в ВР, где агенты путина (ОПЗЖ-ЗаЖОПу)
со всеми обнимаются. Такова ужасная действительность сегодня в Украине.
показать весь комментарий
25.11.2020 15:48 Ответить
А может стоит сначала выставить счёт пуйлу -*****, через международные суды, а не впрягаться голопом на восстановление не изавестно чего, кого и сколько!! насколько я понял аудита разрушений не было!! всё взято с ТРЁХ ППП :потолок, пол и палец!! экономисты и эксперты хреновы!!Україна може виплатити компенсацію за зруйноване на Донбасі житло за 3-4 роки, - заступниця міністра реінтеграції Голованчук - Цензор.НЕТ 2044
показать весь комментарий
25.11.2020 17:29 Ответить
 
 