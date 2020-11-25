Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук
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Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук прогнозирует, что за 3-4 года государство сможет осуществить компенсацию за все жилье, которое было разрушено в результате вооруженной агрессией РФ на востоке Украины.
Об этом сказала Голованчук в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы делали расчеты для Министерства финансов, для того, чтобы перекрыть потребность по количеству разрушенного жилья на подконтрольной правительству территории, мы отталкивались от 698 единиц. То есть, по нашей информации, около 700 домов полностью разрушены. Эту информацию мы получаем от Луганской и Донецкой областных государственных администраций, которые с 2014 года фиксировали эти разрушения во время обстрелов и взрывов", - сказала Голованчук.
По ее словам, это не окончательная цифра, так как часть домов была восстановлена за счет собственных средств или международных организаций, еще есть часть домов, к которым не могут добраться, так как они находятся непосредственно на линии разграничения. Кроме того, не все разрушенные объекты были зарегистрированы, как жилые дома.
Голованчук сообщила, что на 2021 год по этой программе предполагается 114 млн грн, что является достаточно большой суммой. "И если мы такими темпами сможем двигаться, то за 3-4 года мы сможем провести всю компенсацию", - подчеркнула она.
По ее словам, выплата компенсации за разрушенное жилье - это цивилизованный подход, применяемый в странах с вооруженными конфликтами.
"Я понимаю, что для большинства людей, потеря имущества и иногда потеря родных в этих домах не может быть исчислена вообще никакими сотнями тысяч гривень. Но подчеркну, что через эту процедуру компенсируются утраченные имущественные права. То есть, речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт его потери. Это ни в коем случае не исключает дальнейшие шаги по компенсации фактического ущерба за потерю жилья", - добавила замминистра.
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з якого момента вся ця бльювота, що зараз при владі, почне робити щось самостійно?
Украина?
Якщо вже вирішили давати гроші за зруйновані будинки із податків сплачених українцями, то хоча б називайте їх допомогою населенню Донбасу за зруйнованє окупантом росією житло.
Зелёные пресмыкающиеся, точнее сказать амёбы
Как вообще зеленая власть устанавливает кто именно разрушил тот или другой дом?
Брехня! Было интересно, прочитал процедуру оформления "компенсации", для того, чтобы приняли документы, надо отказаться от имущественных прав через реестр собственников недвижимости.
То есть по сути это большая афера по выкупу участков за небольшие деньги.
А учитывая, что во время войны даже в местах активных боевых действий, на частные лица были переоформлены земли, которые до войны не подлежали приватизации - все это звенья одной цепи
Разрушенной рашкой, а компенсировать будет Украина.....
Шо вы там курите?
Одно "НО", только не при зЕлохе и фокине (кравчуке)!!!
За их халупы компенсацию??? Точно схемку
для собственной кормежки готовят.
Вся нынешняя власть в Украине с потрохами продалась роSSии.
Агенты кремля всюду, от ермака-козыря, в качестве гауляйтера Украины от руSSкого мира,
до говорящего старого чучела в ткг (сходка с террористами и бандитами),
у которого нет претензий к убийцам украинцев, и в ВР, где агенты путина (ОПЗЖ-ЗаЖОПу)
со всеми обнимаются. Такова ужасная действительность сегодня в Украине.