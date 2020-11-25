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МИД Венгрии вызвал посла Украины Непоп из-за того, что венгерского политика Грежу не пустили в Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД Венгрии вызвал посла Украины Непоп из-за того, что венгерского политика Грежу не пустили в Украину

Посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии после того, как политику Иштвану Греже было отказано во въезде в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Сийярто, он проинформировал посла Украины Непоп о возмущении Венгрии и при этом надеется на восстановление добрых отношений.

"Мы вызвали сегодня сюда, в Министерство иностранных дел, посла Украины, чтобы выразить свое возмущение таким отношением, передали свой протест и надеемся, что однажды Украина действительно вернется к поиску совместных историй успеха и сотрудничества на основе взаимного уважения. Мы готовы к этому", - заявил Сийярто.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уполномоченному правительства Венгрии Греже отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД

Иштван Грежа - уполномоченный правительства Венгрии, отвечающий за сотрудничество между округом Сабольч-Сатмар-Берег Венгрии и Закарпатской областью Украины.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники, что во вторник, 24 ноября Грежу не пустили в Украину на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области. Министерство иностранных дел Украины объяснило отказ тем, что Грежа вопреки закону занимался предвыборной агитацией в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Вмешательство Венгрии в выборы: Кулеба и Сийярто договорились "перевернуть страницу"

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающие вмешательство во внутреннюю политику других государств. В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующую в местных выборах на Закарпатье, а также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Петя сразу слал венгров на три буквы, а Вова им одно место языком полировал. Результат в отношениях с мадьярами один и тот же. Разница только в том, что у Вовы теперь рот в говне. Вот это и отличает опытного политика и дипломата Петю от клоуна больших и малых цирков Вовы.
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25.11.2020 12:01
+10
Україна ніколи не домовиться з угорцями поки їх підтримує моськва. Складається таке враження, що вони (угорці) отримують гроші від Путіна на кожну провокацію проти України. Ховаючись за НАТО Угорщіна фактично веде гібрідну війну з Україною на боці Росії. Зупине їх тільки сила і зброя, коли вони таки полізуть на наші території про що вони так давно мріють.
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25.11.2020 12:09
+8
"*******" почали знову "*********"? Будуть "викаблучуваться" - нарвуться на дипломатичний скандал, бо надання імунітету супроводжується гарантіями направляючої сторони, що дана офіційна особа буде поважать і виконувать вимоги чинного законодавства країни перебування... І "відмазка" - "він не знав"...", не пройде, бо від людей подібного рівня у всьому світі вимагається спочатку думать, а потім "відкривать рота...
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25.11.2020 12:04
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Петя сразу слал венгров на три буквы, а Вова им одно место языком полировал. Результат в отношениях с мадьярами один и тот же. Разница только в том, что у Вовы теперь рот в говне. Вот это и отличает опытного политика и дипломата Петю от клоуна больших и малых цирков Вовы.
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25.11.2020 12:01 Ответить
"вот ето отлічяєт опитноґо казнокрада и профффесіанальноґо лжеца Соєриґа от шута-ділєтанта на побеґушках у бєні".
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25.11.2020 12:19 Ответить
"*******" почали знову "*********"? Будуть "викаблучуваться" - нарвуться на дипломатичний скандал, бо надання імунітету супроводжується гарантіями направляючої сторони, що дана офіційна особа буде поважать і виконувать вимоги чинного законодавства країни перебування... І "відмазка" - "він не знав"...", не пройде, бо від людей подібного рівня у всьому світі вимагається спочатку думать, а потім "відкривать рота...
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25.11.2020 12:04 Ответить
ЭХ не мешало бы повторить Венгрия год.... 1945 и 1956 МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 6964
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25.11.2020 13:25 Ответить
Україна ніколи не домовиться з угорцями поки їх підтримує моськва. Складається таке враження, що вони (угорці) отримують гроші від Путіна на кожну провокацію проти України. Ховаючись за НАТО Угорщіна фактично веде гібрідну війну з Україною на боці Росії. Зупине їх тільки сила і зброя, коли вони таки полізуть на наші території про що вони так давно мріють.
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25.11.2020 12:09 Ответить
******* таке роблять тілько тому, що Україна - на колінах, як політично так і економічно. І в цю позу її поставив саме мудрий нарід, бо навідміну від мадяр, у наріду немає ніякої самоповаги.
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25.11.2020 12:10 Ответить
Кулеба, а як же "перегорнуті сторінки історії"?
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25.11.2020 12:11 Ответить
дадагой, МИД Мадьярщины!!.. в унитазе мы видели все ваши возмущения..

МИД Венгрии вызвало посла Украины Непоп из-за того, что венгерского политика Грежу не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 5620
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25.11.2020 12:13 Ответить
МИД Венгрии вызвал посла Украины Непоп из-за того, что венгерского политика Грежу не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 6079
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25.11.2020 12:18 Ответить
МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 1654
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25.11.2020 12:39 Ответить
МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 5317
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25.11.2020 12:34 Ответить
В мадяр є одна риса- вони гавкають і плюються але то поки не дістануть добре в рило. Старі люди кажуть: « що мадяр і кацап то собі брати»
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25.11.2020 12:16 Ответить
Я переконаний, що серед звичайних угорців є дуже багато щирих і добрих людей. Проте є *******, мадярські виродки на підсосі у кремля, які, на жаль, займають найвищі державні пости, та формують зовнішню політики Угорщини, в т.ч. у відношенні до України. І, звичайно, є місцеві сєпари, які за гроші ********, під прикриттям громадських організацій нацменшин, готові роздерти Закарпаття на шматки
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25.11.2020 12:27 Ответить
Так и есть - шо одни, шо другие угро-финны
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25.11.2020 14:02 Ответить
не обращайте внимания на хунгаров...образумят раху-венгрия образумится моментально автоматически...
из этой финоугорской группы одни финны адекватные.остальные просто ватные.
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25.11.2020 12:17 Ответить
Эстонцы.
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25.11.2020 12:21 Ответить
ну да...они вместе с финнами,прошу прощения МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 5660
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25.11.2020 12:40 Ответить
Хотів тобі "запотиличника" дать, та вчасно нижче глянув...
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25.11.2020 13:43 Ответить
коли треба-то можна й запотиличника МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 2480
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25.11.2020 14:09 Ответить
Та шо за кипишь, большое дело в Украину не пустили, пусть едет в Китай или Гватемалу. Делов то.
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25.11.2020 12:26 Ответить
Люба пошли їх лісом. МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 9546 Не треба пхати проса в чужого носа.
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25.11.2020 12:31 Ответить
Можна було б познущатись із сійярто, відповівши на виклик в МЗС Угорщини, що пані посол України має дуже щільний графік, і найближче "вікно", коли вона, можливо, змогла б обговорити ситуацію з попущеним ********, це не раніше вересня-жовтня наступногг року. Звичайно, висловивши глибоке занепокоєння.
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25.11.2020 12:32 Ответить
Пошліть нахер мадяр, поки вони так себе ведуть. Позакривайте всі мадярські школи на Закарпатті, а краще порівняти кількість українських шкіл у мадярів і точно стільки ж залишити в нас.. Всеодно вони нам ставлять палки в колеса по НАТО.
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25.11.2020 12:41 Ответить
- Гей, куме! Чи чули - мадяри у росіян закуповують вакцину від корони?!
- Ну то добре… Тепер вони від нас не тільки мовою відрізняться будуть… Тепер буде видко й очима - роги на голові, цапині копита, шерсть у роті…
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25.11.2020 13:45 Ответить
"сотрудничества на основе взаимного уважения"

Венгры забывают, что ВЗАИМНОЕ уважение предполагает и уважение венгров к суверенности Украины и законам Украины.
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25.11.2020 12:47 Ответить
Да, как то насрать. Послу нужно просто подшить ту сраную бумажечку-возмущение в общую папочку. Папку положить назад на полочку. В годовом отсчете количество этих возмущения указать в колонке "по...уй".
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25.11.2020 14:47 Ответить
Так вызвали или пригласили?
А закончится тем, что наши адаптируются к такому поведению, и венгры будут очень сильно жалеть ближайшие лет 15-20.
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25.11.2020 17:10 Ответить
 
 