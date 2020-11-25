Ткаченко о новогоднем локдауне: Я не похититель Рождества, но ограничения нам нужны
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает ввести карантин на зимние праздники из-за дискуссии о целесообразности карантина выходного дня и сообщить о локдаун заранее.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом министр заявил в эфире "Сніданку з 1+1".
"Я не похититель Рождества. Это моя точка зрения, которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня. В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания. Очевидно, что также нужно прогнозирование. Креативной индустрии, сфере культуры, малому и среднему бизнеса нужно понимать, когда могут быть дополнительные ограничения", - объяснил глава Минкульта.
Ткаченко отмечает, что на новогодние и рождественские праздники в Украине традиционно большие скопления людей.
"Мне кажется, нужен двух-трех недельный ограничительный период. Я не знаю, в какой фомре, но это дало бы бизнесу возможность прогнозировать свои убытки, планы о том, каким образом можно было бы действовать сейчас, перед праздниками, во время праздников, и после праздников", - отметил Ткаченко.
Напомним, ранее Ткаченко заявил, что поддерживает идею введения полного локдауна на новогодние праздники.
Пожалуйста, подождите...
отстаньте уже от народа!!
Гоям сосать!
Да что там экономику?
Они нас убивают.
Почему какое-то чмо - клоун или журнашлюх решает за меня - жить мне или умереть?
От того локдауна (когда транспорт не ездил) до сих пор не оклемались (и это при том, что я фрилансер и максимум куда хожу - до банкомата). А что делать всем предпринимателям?
Вешаться?
некоторых очень сильно настораживает, что 2021 год
произносится как... две тысячи двадцать.. первый год ...))))