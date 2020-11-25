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Ткаченко о новогоднем локдауне: Я не похититель Рождества, но ограничения нам нужны

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ткаченко о новогоднем локдауне: Я не похититель Рождества, но ограничения нам нужны

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает ввести карантин на зимние праздники из-за дискуссии о целесообразности карантина выходного дня и сообщить о локдаун заранее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом министр заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

"Я не похититель Рождества. Это моя точка зрения, которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня. В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания. Очевидно, что также нужно прогнозирование. Креативной индустрии, сфере культуры, малому и среднему бизнеса нужно понимать, когда могут быть дополнительные ограничения", - объяснил глава Минкульта.

Ткаченко отмечает, что на новогодние и рождественские праздники в Украине традиционно большие скопления людей.

"Мне кажется, нужен двух-трех недельный ограничительный период. Я не знаю, в какой фомре, но это дало бы бизнесу возможность прогнозировать свои убытки, планы о том, каким образом можно было бы действовать сейчас, перед праздниками, во время праздников, и после праздников", - отметил Ткаченко.

Напомним, ранее Ткаченко заявил, что поддерживает идею введения полного локдауна на новогодние праздники.

Читайте: Деньги на поддержку культуры уже выделены, но еще не поступили адресатам, - глава Минкульта Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Почему о локдауне постоянно делает заявления министр культуры?!
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25.11.2020 12:05
+6
начните ограничивать себя.
отстаньте уже от народа!!
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25.11.2020 12:10
+4
Ткаченко о новогоднем локдауне: Я не похититель Рождества, но ограничения нам нужны - Цензор.НЕТ 2398
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25.11.2020 12:13
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Потрібно вже зараз скасувати вихідні і святкові дні і зробити всі дні робочими, надавши працівникам плаваючі вихідні серед тижня, це покращить економічну ситуацію, наповнить бюджет додатковими податками і зборами і не дасть коронавірусу розповсюджуватись під час святкувань Нового року та Різдва. Всі будуть працювати і не лишиться часу на п'яні загули.
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25.11.2020 12:40 Ответить
Почему о локдауне постоянно делает заявления министр культуры?!
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25.11.2020 12:05 Ответить
Когда-то кто-то заглянул в зеленое будущее и придумал анекдот о прачечной и министерстве культуры имени бениного Ткаченко. Ткаченко о новогоднем локдауне: Я не похититель Рождества, но ограничения нам нужны - Цензор.НЕТ 6615
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25.11.2020 12:07 Ответить
Ткаченко о новогоднем локдауне: Я не похититель Рождества, но ограничения нам нужны - Цензор.НЕТ 2398
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25.11.2020 12:13 Ответить
начните ограничивать себя.
отстаньте уже от народа!!
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25.11.2020 12:10 Ответить
Главное, чтобы на еврейский новый год все было в порядке!
Гоям сосать!
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25.11.2020 12:11 Ответить
хасиды про-а-я-я-кали на темы гимна на белоруском кордон....не прокатило...
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25.11.2020 12:17 Ответить
Дык, гои не рвутся праздновать рождество в Израиль или Париж.
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25.11.2020 13:12 Ответить
ханука - домашний праздник...дерунами с кимчой закусывают кошерную водку,
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25.11.2020 13:38 Ответить
это оговорка по Фрейду.. все знают, что Гринч похититель Рождества, а Зеленые его прислуга, которые испортят любое Рождество и пять лет жизни стране..
Ткаченко про новорічний локдаун: Я не викрадач Різдва, але обмеження нам потрібні - Цензор.НЕТ 9366
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25.11.2020 12:21 Ответить
Ткаченко про новорічний локдаун: Я не викрадач Різдва, але обмеження нам потрібні - Цензор.НЕТ 8196
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26.11.2020 08:44 Ответить
Эти твари совершенно сознательно убивают экономику.
Да что там экономику?
Они нас убивают.
Почему какое-то чмо - клоун или журнашлюх решает за меня - жить мне или умереть?
От того локдауна (когда транспорт не ездил) до сих пор не оклемались (и это при том, что я фрилансер и максимум куда хожу - до банкомата). А что делать всем предпринимателям?
Вешаться?
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25.11.2020 12:29 Ответить
Можеш вже йти на карантин і взагалі бути там пожиттєво.
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25.11.2020 12:38 Ответить
Я не похититель.- Да знаем,знаем. Ты вор государственного значения. /Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
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25.11.2020 12:40 Ответить
***
некоторых очень сильно настораживает, что 2021 год
произносится как... две тысячи двадцать.. первый год ...))))
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25.11.2020 13:51 Ответить
Ткаченко, міністр культури, що таке локдаун?, ти якою державною мовою і законами якої країни керуєшся?
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25.11.2020 14:55 Ответить
яб тя поймал в подворотне да обухом топора по кукухе твоей - ХРЯСЬ!!!
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25.11.2020 15:21 Ответить
 
 