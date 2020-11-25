С начала карантина безработным гражданам Украины выплатили более 13 млрд грн, - министр Петрашко

В течение карантина, то есть с 12 марта 2020 года по настоящее время, выплачено 11,5 млрд грн помощи безработным, которые зарегистрированы в центрах занятости. Также с целью финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Кабмином было выделено из фонда борьбы с СОVID-19 2,8 млрд грн на программу помощи по частичной безработице. На сегодняшний день уже профинансировано 2,5 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

"Борьба с безработицей может быть эффективной только при комплексном подходе. С этой целью мы запустили различные механизмы поддержки. Это и программа по частичной безработице, благодаря которой удалось сохранить рабочие места для 373 700 граждан. Это и программа "5-7-9", одним из условий которой было сохранение численности персонала. Это и усиление работы региональных служб занятости, при содействии которых за период карантина работу получили 419 тыс. человек ", - сообщил Петрашко.

Министр отметил, что финансирование программ для поддержки безработных и предпринимателей в период карантина является на постоянном контроле правительства, которое в случае необходимости оперативно вносит изменения в законодательную базу для дополнительного выделения средств.

Так, последними правительственными инициативами для программы помощи по частичной безработице дополнительно было выделено 80 млн грн. а для покрытия потребностей в своевременной выплате пособия по безработице - почти 1,2 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев