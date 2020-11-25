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безработица (445) Петрашко (84) пособие (594)

С начала карантина безработным гражданам Украины выплатили более 13 млрд грн, - министр Петрашко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

С начала карантина безработным гражданам Украины выплатили более 13 млрд грн, - министр Петрашко

В течение карантина, то есть с 12 марта 2020 года по настоящее время, выплачено 11,5 млрд грн помощи безработным, которые зарегистрированы в центрах занятости. Также с целью финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Кабмином было выделено из фонда борьбы с СОVID-19 2,8 млрд грн на программу помощи по частичной безработице. На сегодняшний день уже профинансировано 2,5 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

"Борьба с безработицей может быть эффективной только при комплексном подходе. С этой целью мы запустили различные механизмы поддержки. Это и программа по частичной безработице, благодаря которой удалось сохранить рабочие места для 373 700 граждан. Это и программа "5-7-9", одним из условий которой было сохранение численности персонала. Это и усиление работы региональных служб занятости, при содействии которых за период карантина работу получили 419 тыс. человек ", - сообщил Петрашко.

Министр отметил, что финансирование программ для поддержки безработных и предпринимателей в период карантина является на постоянном контроле правительства, которое в случае необходимости оперативно вносит изменения в законодательную базу для дополнительного выделения средств.

Так, последними правительственными инициативами для программы помощи по частичной безработице дополнительно было выделено 80 млн грн. а для покрытия потребностей в своевременной выплате пособия по безработице - почти 1,2 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев
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Топ комментарии
+9
Бывшим министрам и чиновникам разных категорий после увольнения?
Как мужу Венедиктовой - 750 000 гривен
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25.11.2020 12:13
+3
Сейчас еще ФОПов добавится пару миллионов, вот веселье начнется...
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25.11.2020 12:15
+3
и сколько среди этих "безработных" мусоров и военных генералов фэйково уволившихся на 5-10 дней?
Від початку карантину безробітним громадянам України виплатили понад 13 млрд грн, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 4560
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25.11.2020 12:48
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Зеботи, незабаром вашими зусиллями... С начала карантина безработным гражданам Украины выплатили более 13 млрд грн, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 853
С начала карантина безработным гражданам Украины выплатили более 13 млрд грн, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 8194
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25.11.2020 12:09 Ответить
Бывшим министрам и чиновникам разных категорий после увольнения?
Как мужу Венедиктовой - 750 000 гривен
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25.11.2020 12:13 Ответить
Сейчас еще ФОПов добавится пару миллионов, вот веселье начнется...
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25.11.2020 12:15 Ответить
А тим часом зевлада дбає про пенсіонерів... С начала карантина безработным гражданам Украины выплатили более 13 млрд грн, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 6344
Через тиждень українцям перерахують пенсії. Кому і на скільки підвищать виплати

З 1 грудня 2020 пенсії зростуть так: мінімальна пенсія - з 1712 грн до 1769 грн (на 57 грн);
максимальна пенсія - з 17120 грн до 17690 грн (на 570 грн).
Крім того, з 1 грудня зросте і надбавка пенсіонерам за стаж - щомісячна доплата для тих, хто має стаж більше ніж 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки). Вона становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік і зросте з 17,12 грн до 17,69 грн...
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25.11.2020 12:20 Ответить
Ну хоч за стаж не забули, а то тільки підвищують мінімалку.
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25.11.2020 12:42 Ответить
за кожен додатковий рік 57 копеек! Від початку карантину безробітним громадянам України виплатили понад 13 млрд грн, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 641
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25.11.2020 13:17 Ответить
Аттракцион невиданной щедрости...
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25.11.2020 14:16 Ответить
надо отобрать назад
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25.11.2020 12:24 Ответить
Хвамилии безработных: каломойский,ахметов,пинчук...
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25.11.2020 12:31 Ответить
Ну уж точно не работягам постым
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25.11.2020 12:38 Ответить
и сколько среди этих "безработных" мусоров и военных генералов фэйково уволившихся на 5-10 дней?
Від початку карантину безробітним громадянам України виплатили понад 13 млрд грн, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 4560
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25.11.2020 12:48 Ответить
Угу, мужу Венедиктовой.
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25.11.2020 13:10 Ответить
А ці безробітні з міністерств, кабміну міноборони і мвд??? Чи можно побачити список звичайних людей які отримали ці гроші!!!??? Дякую!!!
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25.11.2020 13:23 Ответить
 
 