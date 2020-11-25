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От коронавируса за сутки умерли 23 жителя Киева, 346 - выздоровели, выявили 980 случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

От коронавируса за сутки умерли 23 жителя Киева, 346 - выздоровели, выявили 980 случаев, - Кличко

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Киеве составляет 62 620.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Киеве выявили 980 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 196 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62 620", - рассказал Кличко.

Среди заболевших: 509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 80 девочек от 2 до 17 лет. А также 316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 53 медика.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 346 человек. Всего коронавирус побороли 21 437 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 217, Днепровском - 189, Соломенском районе - 145 случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое сотрудников умерли от осложнений, 396 - заболели: в МВД озвучили суточную статистику по COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
нужно быть редкостным имбецилом, чтобы считать дебилом лучшего мэра Киева за минимум 20 лет что я здесь живу.
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25.11.2020 12:19
+2
Что б вы понимали - эта статистика сильно занижена.
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25.11.2020 12:13
+1
Не смешите такими цифрами. У меня умерло уже 3 соседа от коронавируса. Половина родственников и знакомых уже заболели или переболели. Скорые по дорогам ездят как во время войны. А вы рассказываете сказки о всего лишь 23 умерших на 5-ти миллионные Киев?
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25.11.2020 12:22
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Что б вы понимали - эта статистика сильно занижена.
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25.11.2020 12:13 Ответить
мы понимаем что тебе, конечно, из Красноярска виднее, сколько у нас больных ковидом.
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25.11.2020 12:21 Ответить
Я и говорю, что ты дебил.
Это худший мер за всю историю города и первый, который не запустил ни одной станции метро за свою карденцию за последние 60 лет.
Кому и коза невеста.
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25.11.2020 12:33 Ответить
Ну, выбора особо не было.
Но голосовать за этого дебила могли только дебилы.
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25.11.2020 12:17 Ответить
нужно быть редкостным имбецилом, чтобы считать дебилом лучшего мэра Киева за минимум 20 лет что я здесь живу.
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25.11.2020 12:19 Ответить
Не смешите такими цифрами. У меня умерло уже 3 соседа от коронавируса. Половина родственников и знакомых уже заболели или переболели. Скорые по дорогам ездят как во время войны. А вы рассказываете сказки о всего лишь 23 умерших на 5-ти миллионные Киев?
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25.11.2020 12:22 Ответить
на фотці Верещучка?
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25.11.2020 12:34 Ответить
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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25.11.2020 12:50 Ответить
Для чего люди ходят обследоваться на COVID?

Специфического противовирусного лечения нет. В больницах нормальных yсловий нет и можно
дополнительно подхватить с десяток других инфекций. Ни семейной, ни детской
медицины нет. Намыли денег на масках, теперь хотят на вакцине, антитела от
которой держатся всего 6-8 месяцев, а иммунная система повредится навеки. Для
чего сдавать эти тесты - чтобы обеспечить безбедное существование частным
лабораториям и фирмам, приближённым к Степанову?
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25.11.2020 13:00 Ответить
Намедни хоронили товарища, температура, все на работу ходил, потом прижало положили в больницу, через два дня помер, написали сердечная недостаточность,но хоронили в закрытом гробу. Мы в шоке, парень был крепкий,никто бы не подумал, но видимо перенес на ногах. Не запускайте лечение, работа того не стоит. Здоровья всем.
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25.11.2020 14:13 Ответить
 
 