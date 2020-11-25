От коронавируса за сутки умерли 23 жителя Киева, 346 - выздоровели, выявили 980 случаев, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Киеве составляет 62 620.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки в Киеве выявили 980 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 196 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62 620", - рассказал Кличко.
Среди заболевших: 509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 80 девочек от 2 до 17 лет. А также 316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 53 медика.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице за сутки 346 человек. Всего коронавирус побороли 21 437 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 217, Днепровском - 189, Соломенском районе - 145 случаев.
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Это худший мер за всю историю города и первый, который не запустил ни одной станции метро за свою карденцию за последние 60 лет.
Кому и коза невеста.
Но голосовать за этого дебила могли только дебилы.
Специфического противовирусного лечения нет. В больницах нормальных yсловий нет и можно
дополнительно подхватить с десяток других инфекций. Ни семейной, ни детской
медицины нет. Намыли денег на масках, теперь хотят на вакцине, антитела от
которой держатся всего 6-8 месяцев, а иммунная система повредится навеки. Для
чего сдавать эти тесты - чтобы обеспечить безбедное существование частным
лабораториям и фирмам, приближённым к Степанову?