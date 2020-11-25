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Новости За рубежом
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Байден (2385) Песков (1738) Путин (29865) Россия (91304) США (23203) Трамп (3349)

Путин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче власти, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче власти, - Песков

Президент РФ Владимир Путин ждет официальных итогов выборов президента США, после чего поздравит победителя. Решения Дональда Трампа начать формальную процедуру передачи власти Джо Байдену недостаточно для этого.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Нет, этого недостаточно. Вы знаете, что еще продолжается рассмотрение и пересчет голосов в некоторых штатах, без которого не могут быть официально подведены итоги выборов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли это решение Трампа достаточным для того, чтобы российский президент поздравил победителя.

Напомним, ранее Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену.

Кроме того, сообщалось, что Россия ожидает определения победителя выборов президента США, когда один из кандидатов признает поражение, или подведения итогов "легитимным способом".

Читайте: Пентагон заявил о готовности начать работу по передаче власти Байдену

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+79
Байден напевно так засмутиться. Путин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче власти, - Песков - Цензор.НЕТ 211
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25.11.2020 12:47
+62
Путин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче власти, - Песков - Цензор.НЕТ 4151 да Байдену твои поздравления!!! обмылок кацапский Путин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче власти, - Песков - Цензор.НЕТ 4187 как до жопы дверца!
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25.11.2020 12:49
+61
Путин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче власти, - Песков - Цензор.НЕТ 3085ОНО
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25.11.2020 12:52
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Байдена це не засмутить, але ... запам´ятає.
Пригадаєте, як казав Рейган: "Я не злопамятный, но память у меня хорошая."?
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25.11.2020 13:48 Ответить
Так Трамп і не збирається пока передавати владу Байдену. Тому цій брехні немає чого вірити.
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25.11.2020 13:50 Ответить
Так а куди ж твій трамп дінеться і хто його буде питати, ватка ??? Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7618 Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5169
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25.11.2020 15:49 Ответить
***** умри в муках.
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25.11.2020 14:05 Ответить
та ничо Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2151.при разливе учтется
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25.11.2020 14:14 Ответить
Здається, цим можна сказати ВСЕ
Байден стане гіршим для русні ніж Обама Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2542
Це за Трампа Жирік шампанське пив.
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25.11.2020 14:17 Ответить
Хуже чем Клинтон для милошевича.
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25.11.2020 14:24 Ответить
Ваші слова щоб пану Богу до вуха.
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25.11.2020 14:59 Ответить
Та воно,мабуть,и не знает,шо Байден президент.Пока в бункер новость дойдет.
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25.11.2020 14:33 Ответить
При Паркинсоне новости доходят с запозданием.
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25.11.2020 15:00 Ответить
Новина для лохів яки думають що все що робить і каже кремль то є правда.
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25.11.2020 14:33 Ответить
Не будет поздравлять раньше официального признания.
Ростов не резиновый!
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25.11.2020 14:39 Ответить
Згадує сасатєльную цукерку, яку йому пропонував Євнухович.
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25.11.2020 14:40 Ответить
Ну і *****, як сказав би король кровосісь.
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25.11.2020 14:46 Ответить
Маладетс, письков, храбрая дворняжка! Но Анклу Джо ваши поздравления - ДО ЖОПЫ! Расслабляйте булки, трамповская халява закончилась...
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25.11.2020 14:57 Ответить
Как же дальше Байдену жить без пуйловского поздравления! Какая беда!
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25.11.2020 14:57 Ответить
вот **** какой принципиальный! Не то что янека и луку поздравлял.
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25.11.2020 15:00 Ответить
Я уявляю, як Байден розплакався від цієї новини. Як же йому бути, якщо терорист № 1 не привітає? Але в цій новині головне " ...попри рішення Трапма про передачу..." Сразу ясно, хто підбивав Трампа не визнавати вибори. І ще Песька не розуміє, що рішення президента в США значення має, але не велике. Там пройшли вибори і головний Закон. А вони його викорнують.
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25.11.2020 15:11 Ответить
да и хрен на него, чи й не персона, подумаешь ***** плешивое.
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25.11.2020 15:30 Ответить
Нужно понять человека. Он все еще чего-то ждет...
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25.11.2020 15:40 Ответить
Надежда умирает последней.
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25.11.2020 15:44 Ответить
Бедный Джо. Как жить - то ему теперь...без поздравления с- царька... Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4373
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25.11.2020 15:45 Ответить
Это очень хороший знак Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6017
Байден жги!
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25.11.2020 17:04 Ответить
Выполняется плановая задача позлить кандидата. А вдруг поможет?
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25.11.2020 17:07 Ответить
чи не новина; сказилися вже на цій росії; хто там що ґелґоче.
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25.11.2020 17:26 Ответить
Бедная Америка, теперь Байден так плакать будет, что наводнение начнется)))
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25.11.2020 18:23 Ответить
Да ну и йух с ним, с этим путеным. Америк жаль... как такое пержить??????
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25.11.2020 21:19 Ответить
Спасибо Америка!!!
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05.02.2021 13:35 Ответить
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