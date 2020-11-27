СБУ: Благодаря активному сотрудничеству с ТИС в 2020 году задержаны крупные партии наркотиков из Латинской Америки

Контейнерный терминал ТИС оказывает необходимое содействие сотрудникам Государственной таможенной службы, работа которой позволяет блокировать контрабанду наркотиков в Украину, а также другим органам, причастным к процессу борьбы с наркотрафиком. В частности, руководство Службы безопасности и Государственной пограничной службы в Одесской области обратились в ТИС с благодарственными письмами.

Благодаря активному сотрудничеству Государственной таможенной службы, а также Службы безопасности Украины и Госпогранслужбы с контейнерным терминалом ТИС в 2020 году изъяты крупные партии наркотиков, которые злоумышленники пытались провезти в контейнерах со стран Латинской Америки. Об этом говорится в письмах Главного отдела по борьбе с коррупцией и контрабандой Управления Службы безопасности Украины в Одесской области и Южного регионального управления Государственной пограничной службы в адрес руководства ТИС, сообщает пресс-служба ТИС.

В 2020 правоохранители констатируют существенную активизацию злоумышленников, которые пытаются провезти в Украину наркотические вещества в контейнерах из стран Латинской Америки. Как объясняют силовики, Украина традиционно является транзитной страной для наркотрафика из Латинской Америки в Европу, и это – глобальная проблема, с которой борются силовые службы всего мира.

"Выражаем свою благодарность персоналу и руководству ТИС за содействие в проведении вышеупомянутых мер, направленных на выявление в грузопотоке и противодействие попадания в Украину наркотических средств", – пишет в письме руководство Главного отдела по борьбе с коррупцией и контрабандой СБУ в Одесской области.

"Факты задержания наркотического средства "кокаин" на протяжении 2020 года стали возможны благодаря активной позиции руководства ТИС-Контейнерный терминал в содействии правоохранительным органам Украины в борьбе с трансграничными наркогруппировками, которые специализируются на контрабанде кокаина в особо крупных размерах", – продолжают коллеги из Госпогранслужбы.

Как подчеркивают в ТИС, изъятие таких крупных партий наркотических веществ стало возможным, прежде всего, благодаря работе специалистов Таможенной службы, которые постоянно мониторят соответствующие процессы и в случае необходимости взаимодействуют со Службой безопасности Украины и Госпогранслужбой.

В Госпогранслужбе также обратились к руководству контейнерного терминала с просьбой увеличить количество сканируемых контейнеров с судов из Латинской Америки с 30-35 до 50. Чтобы повысить эффективность мер по борьбе с контрабандой, руководство контейнерного терминала незамедлительно увеличило количество сканируемых контейнеров до 50.