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Кремль считает, что конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кремль считает, что конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе

Конфликт в Нагорном Карабахе не дает оснований ожидать обострения ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, дает ли случившееся в Нагорном Карабахе основания "ожидать обострения ситуации на Донбассе и попыток Киева вернуть контроль над районами Донецкой и Луганской областей", которые сейчас контролируют подконтрольные России вооруженные формирования, представитель Кремля ответил: "Не дает".

Напомним, в Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются миротворцы РФ.

Также читайте: Пашинян принял делегацию РФ во главе с Лавровым: "Армения всегда чувствовала поддержку России и Путина"

Автор: Богдан Гуньковський
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Что, пушечное мясо израсходовано?

В войне в Карабахе участвовали наемники из США, Франции, России, Ливана и других стран
22 ноября в 21:38

В войне в Карабахе участвовали наемники из США, Франции, России, Ливана и других стран
Во время последней встречи с Шойгу президент Азербайджана Алиев заявил, что Баку располагает неопровержимыми фактами и доказательствами, что в войне в Карабахе на стороне Армении участвовали наемники из США, Франции, России, Канады, Ливии и других стран.

Напомним, что с самого начала Ереван и русская пропаганда стали распространять лживую информацию о том, что в войсках Азербайджана присутствуют «протурецкие боевики» из Сирии, а также вездесущая аль-Кайда.

Лживые вбросы поддержал президент Франции Макрон, который публично соврал, что его разведка якобы располагает данными о переброске наемников из Сирии через территорию Турции в Карабах.

Теперь выясняется, что на самом деле это армянские формирования состояли из наемников в том числе из Франции, президент которой нагло врал, обвиняя Азербайджан и Турцию.

Когда стало ясно, что Баку действительно располагает фактическими данными о наемниках в армянских войсках в том числе из России, в Москве запустили версию о том, что Россия не стала вмешиваться в ситуацию в Карабахе якобы потому что Ереван проигнорировал позицию России и направил в Карабах наёмников из частных военных компаний Франции и США.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии доказательств в виде фото и видеодокументов, подтверждающих использование армянской стороной наемников из Франции и США во время конфликта в Нагорном Карабахе.

«Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть многочисленные фото- и видеодокументы, у нас есть паспорта иностранных граждан, в частности граждан Франции, США, Ливана, Канады и других стран, Грузии», - сказал Алиев.

По его словам, только часть этих иностранцев имеют армянское происхождение. «Но это не меняет сути вопроса, поскольку участие со стороны Армении иностранных наемников, конечно же, является недопустимым».

При этом российская версия невмешательства явно хромает, т.к. до этого русская пропаганда хвастала тем, что благодаря банде наемников «Вагнера» азербайджанским войска не удалось существенно продвинуться на севере Карабаха.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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25.11.2020 13:11
+3
"Русский мир" з Україною !!))
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25.11.2020 13:14
+3
"...конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе" до тех пор, пока вместо Президента на Банковой сидит полшестого. Кремль вважає, що конфлікт у Карабаху не може загострити ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 3165
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25.11.2020 13:38
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Что, пушечное мясо израсходовано?

В войне в Карабахе участвовали наемники из США, Франции, России, Ливана и других стран
22 ноября в 21:38

В войне в Карабахе участвовали наемники из США, Франции, России, Ливана и других стран
Во время последней встречи с Шойгу президент Азербайджана Алиев заявил, что Баку располагает неопровержимыми фактами и доказательствами, что в войне в Карабахе на стороне Армении участвовали наемники из США, Франции, России, Канады, Ливии и других стран.

Напомним, что с самого начала Ереван и русская пропаганда стали распространять лживую информацию о том, что в войсках Азербайджана присутствуют «протурецкие боевики» из Сирии, а также вездесущая аль-Кайда.

Лживые вбросы поддержал президент Франции Макрон, который публично соврал, что его разведка якобы располагает данными о переброске наемников из Сирии через территорию Турции в Карабах.

Теперь выясняется, что на самом деле это армянские формирования состояли из наемников в том числе из Франции, президент которой нагло врал, обвиняя Азербайджан и Турцию.

Когда стало ясно, что Баку действительно располагает фактическими данными о наемниках в армянских войсках в том числе из России, в Москве запустили версию о том, что Россия не стала вмешиваться в ситуацию в Карабахе якобы потому что Ереван проигнорировал позицию России и направил в Карабах наёмников из частных военных компаний Франции и США.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии доказательств в виде фото и видеодокументов, подтверждающих использование армянской стороной наемников из Франции и США во время конфликта в Нагорном Карабахе.

«Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть многочисленные фото- и видеодокументы, у нас есть паспорта иностранных граждан, в частности граждан Франции, США, Ливана, Канады и других стран, Грузии», - сказал Алиев.

По его словам, только часть этих иностранцев имеют армянское происхождение. «Но это не меняет сути вопроса, поскольку участие со стороны Армении иностранных наемников, конечно же, является недопустимым».

При этом российская версия невмешательства явно хромает, т.к. до этого русская пропаганда хвастала тем, что благодаря банде наемников «Вагнера» азербайджанским войска не удалось существенно продвинуться на севере Карабаха.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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25.11.2020 13:11 Ответить
Поки росіяни переправляють своїх десантників в Вірменію, потрібно наступати на Донбасі та в Криму!
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25.11.2020 14:20 Ответить
И кто это сделает? Зебилы?
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25.11.2020 14:30 Ответить
Хто з ким конфліктує на Домбасі?
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25.11.2020 13:12 Ответить
"Русский мир" з Україною !!))
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25.11.2020 13:14 Ответить
Ясно.
Кремль считает, что конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 6257
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25.11.2020 13:18 Ответить
Про наступний розвиток подій на Даунбасі лише кремлівський недопалок знає !!)))
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25.11.2020 13:13 Ответить
Кремль считает, что конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 5340
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25.11.2020 13:15 Ответить
Украине мнение кремл я не интересно !
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25.11.2020 13:17 Ответить
Донбасс скоро ***********, уже почти ************... так придётся с касапами заново воевать, только теперь - донбасс проигравшему..
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25.11.2020 13:17 Ответить
наглядное действие аргентинской муки
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25.11.2020 13:18 Ответить
главное, шоб параша побольше втягивалась в большие и маленькие конфликты подальше он границ Украины, в своей родной африке, например. пенсионеры на такие весчи скоро будут ей денёг не в состоянии нарожать )))
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25.11.2020 13:21 Ответить
Кремль считает, что конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе/ Пока у власти кодлан Коломойского Кремлю беспокоится нечего. Шефир: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет /Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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25.11.2020 13:25 Ответить
ну никак не получается евреям с москалями договорится.....последние уперлись рогом и не хотят терять лицо.... евреи грустят.
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25.11.2020 13:52 Ответить
Чи не вперше можна повірити Пєскову. З нашої сторони вже віддана частина відвойованої території і наказано не стріляти. Так що якесь загострення можливе тільки зі сторони Росії а не від наших капітулянтів. Ми ж продовжуємо відкривати нові КПВВ, будувати туди дороги. та ще й можливо гуманітарні табори.
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25.11.2020 13:26 Ответить
При этой ЗЕвласти, ничего не будет кроме позора...
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25.11.2020 13:31 Ответить
Mozhete vziatj perevodchik / vo ruckim ameri utjorli nos, rusnja orjot mol ih granici narushili ameri, poluchili otvet, da eto vi schitajte chto vashi a eto ne vshi, tak shto ot vinta kozlomordnim ukazali.
https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-apsudz-asv-karakugi-par-tas-teritorialo-udenu-parkapsanu-asv-noliedz-ka-tie-pieder-krievijai.d?id=52694743

Кремль вважає, що конфлікт у Карабаху не може загострити ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 6793
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25.11.2020 13:33 Ответить
"...конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе" до тех пор, пока вместо Президента на Банковой сидит полшестого. Кремль вважає, що конфлікт у Карабаху не може загострити ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 3165
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25.11.2020 13:38 Ответить
" Я заявляю сегодня, что кровь наших героев не останется не отмщённой. Мы отомстили на поле боя, мы не воевали с гражданскими лицами, мы уничтожили их армию и будим мстить врагу, выгоняя врага с нашей земли".
Ильхам Алиев, 08.11.2020
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25.11.2020 13:43 Ответить
конечно не даёт, молодая зелеая кривбасская команда пацифистов не даёт! они же всего ботся и военных действий и армии и даже стены с лугандоном. каждый день наши парни то гибнут то ранены то становятся калеками или инвалидами. ну какое это перемирие? ***** каждый раз выдвигает новые условия об изменении нашей Конституции и особом статусе резервации прдателей и гандонов... внутри Украины активизировались прорашистские под*****вники во главе с кумом ***** (вспомните вчерашний протест у посольства Штатов устроеный зажопистами), мвф , из за сцыкливо позиции нашего гарантика и его взяточников , не даёт нам денег. вот вам вкратце внутренняя военно-политическая ситация в нашей стране.. зеленский , ну чего ждешь? пора в отставку или будешь ак усатый агрофюрер лука за власть держаться? сразу вспомни, что у нас в Украине с воздушными шариками и хризантемами на протесты не ходят!!!!!
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25.11.2020 13:47 Ответить
Таки всякие там Ермаки убедили кремль, что они "партия мира".
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25.11.2020 13:48 Ответить
и шо? война прекратилась???
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25.11.2020 13:53 Ответить
Конечно нет. Это просто еще одно подтверждение о "русских консервах" в ОП.
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25.11.2020 13:59 Ответить
если бы был у нас во власти настоящий украинский патриот своей Батькившины, сожрал бы он эти "русские консервы" как наши воины солдатскую тушенку с макаронами.... боится пацанчик. А раз боишься не йух тебе у штурвала делать !!!
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25.11.2020 18:32 Ответить
Визволення Азербайджаном окупованих земель вірменами і москалями, які як завжди підкидають масла у вогонь і продають зброю, дають нам підказку визволення Донбасу. А Крим сам повернеться, правда тільки без поліцаїв.
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25.11.2020 14:49 Ответить
 
 