Кремль считает, что конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе

Конфликт в Нагорном Карабахе не дает оснований ожидать обострения ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, дает ли случившееся в Нагорном Карабахе основания "ожидать обострения ситуации на Донбассе и попыток Киева вернуть контроль над районами Донецкой и Луганской областей", которые сейчас контролируют подконтрольные России вооруженные формирования, представитель Кремля ответил: "Не дает".

Напомним, в Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются миротворцы РФ.

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