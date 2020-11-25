Польша возмутилась искажением в РФ фактов о Катыни и попыткой утвердить "сталинскую версию" убийства
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посольство Республики Польша в Москве заявило об искажении Российской Федерацией фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном, представленном на конференции по польско-российским отношениям.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкойна "Укринформ", соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства.
Как сообщается в СМИ, на конференции, прошедшей в ноябре в Тверской области, российские историки и политологи поставили под сомнение официальную версию Польши о захоронениях свыше 6 тысяч расстрелянных НКВД СССР польских военнопленных под Тверью.
"На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена на то, чтобы не признать ответственность НКВД за Катынское преступление в Медном. И подтвердить сталинскую версию убийства, возлагающую ответственность за преступление на нацистскую Германию", - заявили дипломаты.
В посольстве отметили, что также удивлены одобрением такого мероприятия официальными представителями российской Госдумы, участвовавшими в конференции.
Как известно, расстрел польских офицером вблизи сел Катынь Смоленской области и Медное Тверской области России объединяется под общим названием "Катынское преступление". Войска НКВД расстреляли более 21 тыс. польских офицеров и солдат в 1940 году в нескольких местах, в частности вблизи сел Катынь и Медное, а также в Харькове и Быковне. Долгое время советская историография отрицала факт уничтожения поляков советскими спецслужбами и обвиняла в этом фашистов.
В сентябре 2009 года польский Сейм принял специальную резолюцию, в которой осудил нападение СССР на Польшу 17 сентября 1939 года, а Катынскую трагедию классифицировал как "военное преступление с признаками геноцида".
Пожалуйста, подождите...
ох полна россия скрепами и хромосомами... да бедна извилинами
Туда даже Герасимова загоняли, с требованиями высказаться против немцев.
За что именно их наградили, не сообщалось. В списке оказались начальник УНКВД Смоленской области Куприянов, начальник УНКВД Калининской области Токарев,
начальник УНКВД Харьковской области Сафонов. По месту и времени эти награждения совпадают с расстрелом польских офицеров в селе Катынь Смоленской области,в селе Медном Калининской области и в поселке Пятихатка Харьковской области. Начальники управлений НКВД областей, в которых производился расстрел, получили ордена Красной Звезды и «Знак Почета». А во главе списка награжденных - комиссар Государственной безопасности 3 ранга Серов, который был удостоен высшей государственной награды - ордена Ленина.
Те офицеры - такие же фашисты, как служившие в СС и НКВД
Нашла коса на камень.
Черчилль тоже уничтожил все польское правительство в изгнании.
А до того - польские бронепоезда по ночам расстреливали из пушек украинские села и хутора.
- Только на паперти или в подземном переходе, когда она будет просить подаяния и протягивать за ним руку...
Катинь... Ви взагалі радійте, що поки що, по їх історії, усіх ваших королів не прадід ***** зачав...