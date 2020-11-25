Польша возмутилась искажением в РФ фактов о Катыни и попыткой утвердить "сталинскую версию" убийства

Посольство Республики Польша в Москве заявило об искажении Российской Федерацией фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном, представленном на конференции по польско-российским отношениям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкойна "Укринформ", соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства.

Как сообщается в СМИ, на конференции, прошедшей в ноябре в Тверской области, российские историки и политологи поставили под сомнение официальную версию Польши о захоронениях свыше 6 тысяч расстрелянных НКВД СССР польских военнопленных под Тверью.

"На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственность НКВД за Катынское преступление в Медном. И подтвердить сталинскую версию убийства, возлагающую ответственность за преступление на нацистскую Германию", - заявили дипломаты.

В посольстве отметили, что также удивлены одобрением такого мероприятия официальными представителями российской Госдумы, участвовавшими в конференции.

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Как известно, расстрел польских офицером вблизи сел Катынь Смоленской области и Медное Тверской области России объединяется под общим названием "Катынское преступление". Войска НКВД расстреляли более 21 тыс. польских офицеров и солдат в 1940 году в нескольких местах, в частности вблизи сел Катынь и Медное, а также в Харькове и Быковне. Долгое время советская историография отрицала факт уничтожения поляков советскими спецслужбами и обвиняла в этом фашистов.

В сентябре 2009 года польский Сейм принял специальную резолюцию, в которой осудил нападение СССР на Польшу 17 сентября 1939 года, а Катынскую трагедию классифицировал как "военное преступление с признаками геноцида".