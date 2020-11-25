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Новости За рубежом
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Катынь (22) Польша (7487) Россия (91316)

Польша возмутилась искажением в РФ фактов о Катыни и попыткой утвердить "сталинскую версию" убийства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша возмутилась искажением в РФ фактов о Катыни и попыткой утвердить

Посольство Республики Польша в Москве заявило об искажении Российской Федерацией фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном, представленном на конференции по польско-российским отношениям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкойна "Укринформ", соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства.

Как сообщается в СМИ, на конференции, прошедшей в ноябре в Тверской области, российские историки и политологи поставили под сомнение официальную версию Польши о захоронениях свыше 6 тысяч расстрелянных НКВД СССР польских военнопленных под Тверью.

"На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственность НКВД за Катынское преступление в Медном. И подтвердить сталинскую версию убийства, возлагающую ответственность за преступление на нацистскую Германию", - заявили дипломаты.

В посольстве отметили, что также удивлены одобрением такого мероприятия официальными представителями российской Госдумы, участвовавшими в конференции.

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Как известно, расстрел польских офицером вблизи сел Катынь Смоленской области и Медное Тверской области России объединяется под общим названием "Катынское преступление". Войска НКВД расстреляли более 21 тыс. польских офицеров и солдат в 1940 году в нескольких местах, в частности вблизи сел Катынь и Медное, а также в Харькове и Быковне. Долгое время советская историография отрицала факт уничтожения поляков советскими спецслужбами и обвиняла в этом фашистов.

В сентябре 2009 года польский Сейм принял специальную резолюцию, в которой осудил нападение СССР на Польшу 17 сентября 1939 года, а Катынскую трагедию классифицировал как "военное преступление с признаками геноцида".
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Топ комментарии
+21
Брехня,це москальська скрепа,ментальна риса росєян !!)))
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25.11.2020 13:25
+19
Чё удивляться... касап умеет только по-касапки..
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25.11.2020 13:22
+17
Ни на одной нации нет столько крови, никто не принес столько разрушений миру как дикие азиаты, желающие быть славянами
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25.11.2020 13:38
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Чё удивляться... касап умеет только по-касапки..
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25.11.2020 13:22 Ответить
Кацапи Байдена бачте як в новинах виставляють Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства - Цензор.НЕТ 2479
Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства - Цензор.НЕТ 1984
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25.11.2020 13:46 Ответить
А так каци коментують новини про санкції з боку США відносно авіації Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства - Цензор.НЕТ 7937
Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства - Цензор.НЕТ 4888
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25.11.2020 13:51 Ответить
Коли Бог створював кацапа, то переплутав і карту пам"яті вставив навпаки. Результат налітсо.
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25.11.2020 13:23 Ответить
И системный блок вврех ногами..
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25.11.2020 13:26 Ответить
Ось таке воно "дідиваєвалє" і "Могєм павтаріть!"...
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25.11.2020 13:23 Ответить
Брехня,це москальська скрепа,ментальна риса росєян !!)))
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25.11.2020 13:25 Ответить
***
ох полна россия скрепами и хромосомами... да бедна извилинами
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25.11.2020 13:46 Ответить
Не ново. Этак с 1944 года, после международной комиссии .
Туда даже Герасимова загоняли, с требованиями высказаться против немцев.
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25.11.2020 13:26 Ответить
26 апреля 1940 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении группы чекистов.
За что именно их наградили, не сообщалось. В списке оказались начальник УНКВД Смоленской области Куприянов, начальник УНКВД Калининской области Токарев,
начальник УНКВД Харьковской области Сафонов. По месту и времени эти награждения совпадают с расстрелом польских офицеров в селе Катынь Смоленской области,в селе Медном Калининской области и в поселке Пятихатка Харьковской области. Начальники управлений НКВД областей, в которых производился расстрел, получили ордена Красной Звезды и «Знак Почета». А во главе списка награжденных - комиссар Государственной безопасности 3 ранга Серов, который был удостоен высшей государственной награды - ордена Ленина.
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25.11.2020 13:30 Ответить
Нужно было во все колокола бить , когда путлер ваш самолёт с правительством взорвал ! Добиваться международного правосудия по -горячим следам
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25.11.2020 13:33 Ответить
Он сбил именно тех, то собирался сообщить всему миру о зверствах в Катыне и о резне в Варшаве. Причина - отец путиина, кгбист участвовал в убийстве варшавских защитников.
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25.11.2020 13:36 Ответить
Споконвічне протистояння Московіі з Польщою триває !!!)))
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25.11.2020 13:43 Ответить
Ни на одной нации нет столько крови, никто не принес столько разрушений миру как дикие азиаты, желающие быть славянами
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25.11.2020 13:38 Ответить
Горбачёв признал зверства НКВД и не только против поляков.А эти всралинские выкормыши - никогда не признают,ибо на них кровь постсоветских граждан,как своих Так и чужих стран.Иного просто невозможно ждать.Шум для ордынских олухов.
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25.11.2020 13:44 Ответить
РФ ещё не удалила: В.Н.Хаустов(Академия ФСБ РФ). ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ ПРОТИВ ПОЛЯКОВ.-15 тысяч польских пленных офицеров по решению Политбюро ЦК ВКП(б) расстреляны в Катыни, Харькове и Калинине. На основании того же решения были расстреляны 11 тысяч, содержавшихся в тюрьмах на бывших восточных территориях Польши. 18 тысяч гражданского населения расстреляны одновременно с военнопленными офицерами в рамках «Катынского дела».
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25.11.2020 13:45 Ответить
Никак не пойму,почему московиты не признают что совдепия расстреляла польских военнопленных!!!??Ведь документы по этому делу уже давно раскрыты...а жителям бывшего СССР и РФ вообще похрен и на миллионы своих расстрелянных граждан, и 21 тысячу расстрелянных.польских граждан!!!! Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства - Цензор.НЕТ 3374К тому же московиты опять убивают и этим усиленно хвалятся: "можем повторить"....и тд.
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25.11.2020 13:45 Ответить
Кацапи, сер. То - не люди.
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25.11.2020 13:50 Ответить
Мо, сначала поляки признают, что они изобрели концлагеря или расстреляли украинских добровольцев, воевавших за карпатскую Украину?
Те офицеры - такие же фашисты, как служившие в СС и НКВД
Нашла коса на камень.
Черчилль тоже уничтожил все польское правительство в изгнании.
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25.11.2020 13:54 Ответить
Це вам, поляки, кацапи так відповіли за т.зв. "волинську_різанину", яку, до речі, ви, поляки, зліпили разом з кацапами після WWII бо Україна тоді програла та не могла представити кількість жертв від польських вбивць. Тепер майте й собі щось для роздумів. Бо ви хочете правди лише для себе. А чиюсь слухати не хочете.
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25.11.2020 13:56 Ответить
Те "жертвы" - фотографии украинских селян, убитых армией Крайовой.
А до того - польские бронепоезда по ночам расстреливали из пушек украинские села и хутора.
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25.11.2020 13:59 Ответить
- Где можно конструктивно и результативно обсуждать политические вопросы с Россией?
- Только на паперти или в подземном переходе, когда она будет просить подаяния и протягивать за ним руку...
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25.11.2020 14:03 Ответить
Пшеки звісно вміють здивувати... Чого ви обурюєтесь? У кацапів усе є зброєю. Мова, віра, культура а історія, тим паче. Зброю пристосовують до умов, модернізують і т.п. Саме тому у них ніколи сталої історії не було і не буде. Потрібно буде, вони себе Тартарієй нарікуть, або Атлантидою! Не живуть вони такими категоріями як достовірність історії. Вона їм не для достовірності потрібна! Достовірною історією, вони тільки собі можуть шкоду нанести...
Катинь... Ви взагалі радійте, що поки що, по їх історії, усіх ваших королів не прадід ***** зачав...
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25.11.2020 14:05 Ответить
Кто бы сомневался.
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25.11.2020 14:37 Ответить
Ага и Днепрогес фашисты взорвали ,знаем ,вериммм , и Челюскинцев был токо один пароход ,короче вверим 😡😡😡😡😡 P.S. только мы злые за все проделки НКВД и память у нас Хорошая ,😡😡😡
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25.11.2020 14:56 Ответить
 
 