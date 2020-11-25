РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11484 посетителя онлайн
Новости Происшествия
9 314 115
Киев (24551) Львов (4433) суд (24703) финансирование (1702)

Суды во Львове и Киеве прекращают отправку почтой повесток и решений: нет денег (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суды во Львове и Киеве прекращают отправку почтой повесток и решений: нет денег (обновлено)

Лычаковский районный суд Львова приостанавливает отправку почтовой корреспонденции в связи с отсутствием финансирования.

Об этом проинформировали в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что у суда "нет денег на марки".

"Лычаковский районный суд Львова уведомляет участников судебных процессов, что в связи с отсутствием финансирования суд не имеет возможности сообщать сторонам и другим лицам, участвующим в рассмотрении дел, о дате судебных заседаний судебными повестками. Также суд не имеет возможности направлять участникам судебных процессов по почте копии судебных решений. Средств на марки нет", – сказано в сообщении.

Читайте также: Пачка сигарет должна стоить минимум 200 грн, это поможет финансированию системы здравоохранения, - "слуга народа" Радуцкий

Такое же известие поступило от Шевченковского райсуда Киева.

Речь идет о проблемах с отправкой документов по всем делам. Поэтому к сторонам процессов обратились с просьбой предоставить свои дополнительные данные, чтобы с ними можно было связаться: электронную почту, номера телефонов и др.

При этом участникам заседаний предлагается дать разрешение, чтобы их вызывали в суд при помощи смс-сообщений. Документы можно получать на электронную почту или лично после обращения в суд. Еще одной альтернативой является подсистема "Электронный суд", через которую также можно получить процессуальные документы.

Шевченковский райсуд обещает дополнительно сообщить, когда деньги появятся и они смогут отправлять почтовые письма.

Суды во Львове и Киеве прекращают отправку почтой повесток и решений: нет денег 01

Суды во Львове и Киеве прекращают отправку почтой повесток и решений: нет денег 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Посыпались все, кто на бюджете сидит? Такого не было даже в 2014 году, когда бежавшая власть Януковича оставила в казне деньги разве что на шаурму.
показать весь комментарий
25.11.2020 13:30
+35
Зато по-приколу! Весело! Простий парєнь, небарига і фсьо новіє літца, пілять...
показать весь комментарий
25.11.2020 13:33
+30
Тупицкого и К попросите, скинутся карманной мелочью...
показать весь комментарий
25.11.2020 13:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Батько, поїхали додому, бо вже здачі нічим давати. Клоуни гидкі.
показать весь комментарий
25.11.2020 15:20 Ответить
А що у нас суди були ще,крім Печерського,адмінсуду, Конституційного Антидержавного( я б так його назвав би по справам і рішенням). Цих суддів треба самих Трибуналом судити і на гільйотіну пропускати за їх правові провокації,де все йдемне на кориссть країни та народу. Порошенко або Турчинова якщо не повернемо, то 2022 рік будемо зустрічати більшістю в ....міграційних таборах по развітію регіонов Сибіру і Дальво по плану переселення ( дурнів) українських з України на старі по виселенню місця: північ за кругом, Ангара,Якутдороги, Магадандобича, Сахалінбуд ( Чєховскі місця,поезія). Самі варили,а їсти будемо далеко від України. Перевірьте Вілкула,бо там уже списки складено!
показать весь комментарий
25.11.2020 15:25 Ответить
Для порошенка з турчиновим давно місця в сізо забиті
показать весь комментарий
25.11.2020 19:27 Ответить
Суди у Львові та Києві припиняють надсилання поштою повісток і рішень: немає грошей (оновлено) - Цензор.НЕТ 2732
показать весь комментарий
25.11.2020 15:33 Ответить
А ви кажете немає кому розносити повістки. Хоч одна справа добра.
показать весь комментарий
25.11.2020 15:45 Ответить
Хай спитають у військових як викручуватись. Там фінансування листування чи навіть просто канцелярії відбувається лише у снах.
показать весь комментарий
25.11.2020 16:28 Ответить
У судей нет денег? Да они наворовали на пару бюджетов Украины.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:00 Ответить
Пошел развал Украины... "Зеленые человечки" добились своих целей.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:16 Ответить
Україна вже років як ШІСТЬ розвалена!
показать весь комментарий
25.11.2020 17:28 Ответить
В твоих влажных мечтах, кацапа. Кстати, сколько за мову доплачивают ?
показать весь комментарий
25.11.2020 18:26 Ответить
Тоже мне новость . . . В Ужгороде с сентября месяца в судах уже такая ситуация. В городе 4 судебных учреждения : Ужгородский горрайонный суд, Хозяйственный суд Закарпатской области, Закарпатский окружной административный суд и Закарпатский апелляционный суд.
Марок нет, конвертов нет, бумаги нет. Судитесь, как хотите.

И, простите за банальность, при Порошенко такого дурдома не было.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:16 Ответить
Хаос, цель зеленского с беней превратить всю Украину в тлен.. всё по сценарию
но зато зеленский всегда сможет говорить что вы зробили це разом!
показать весь комментарий
25.11.2020 17:21 Ответить
Канцелярия Деснянского отделения полиции г. Киева с марта месяца никому не отправляет почтой по этой же причине. Нет денег ни на бумагу, ни на марки. Остались только на французкие вертолеты. Суди у Львові та Києві припиняють надсилання поштою повісток і рішень: немає грошей (оновлено) - Цензор.НЕТ 4355
показать весь комментарий
25.11.2020 17:21 Ответить
Мінімальні ставки судового збору як половина пенсії в Україні і в них гроші закінчилися? Навіщо тоді платити судовий збір, краще б учасники судових процесів конверти з марками додавали, тоді було б чим відправляти, а не лише красти.
показать весь комментарий
25.11.2020 19:25 Ответить
"А на нет и суда нет"©
показать весь комментарий
25.11.2020 19:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 