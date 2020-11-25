Аваков об автофиксации нарушений ПДД: Система работает, планируется закупка еще 300 видеокамер. ИНФОГРАФИКА
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За пять месяцев работы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, количество постановлений о нарушениях на украинских дорогах снизилась почти на 30%. Вскоре планируется приобрести еще 300 видеокамер.
Как информирует Цензор.НЕТ, лб этом в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.
"За пять месяцев работы видеофиксации количество постановлений о нарушениях снизилось почти на 30%! Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает", - написал министр.
По его словам, вскоре будут приобретены еще 300 видеокамер, которые будут работать по всей стране.
"Контролируем ПДД - спасаем жизни", - резюмировал глава МВД.
Топ комментарии
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий25.11.2020 13:43
+4 Vladimir T fd7dc273
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+2 Raccoonenko
показать весь комментарий25.11.2020 14:14
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А количество самих нарушений?
Главное, что бы уменьшилось количество аварий.
!
Постанову водію мусора не надсилають, щоб не міг оскаржити, а через 5 місяців надсилають у виконавчу службу, щоб іще й тих уродів підгодувати.
Уроди у виконавчій службі арештовують усі банківські рахунки власника машини всупереч закону не на суму боргу, а повністю. Потім ці уроди не відповідають на телефонні дзвінки, а поштову кореспонденцію зі скаргами просто не отримують на пошті. На прийом потрапити неможливо - карантин.
Отака система.
Заявления не принимают, а если приняли после давления, то выкинули в унитаз, если не взял корешок из канцелярии. Даже если завели дело в ЕДР, через 3 дня тупо закрывают и все по новой через суды и прокуратуру... Не работают совершенно.
Точнее грабят, насилуют и убивают, судя по новостям о Полиции. Этому армянскому хрену все глубоко по..