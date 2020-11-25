Музей Майдана: Ответственность за то, что мемориал не построен, несут президент, прокуратура и правительство с премьер-министром
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Музей Революции Достоинства подготовил массив документов, касающихся строительства мемориального комплекса Героев Небесной сотни, и призывает не поддаваться попыткам дискредитировать Революцию Достоинства и героизм Небесной Сотни.
Об этом сказано в обращении Музея, опубликованном на сайте институции, сообщает Цензор.НЕТ.
"Состоялась мощная информационная атака, задача которой - дискредитировать, лишить достойного восприятия институцию, которая олицетворяет собой политику национальной памяти и в отношении Майдана, и в целом - в отношении права народа бороться против тирании в своей стране", - сказано в обращении.
В Музее подчеркивают, что неоднократно сообщали властям о проблемах со строительством мемориала и просили вмешаться, но не получали ответа.
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"Ответственность за то, что мемориал до сих пор не построен, несет не музей, наоборот, делавший все возможное для его появления. Эту ответственность должны разделить: президент Украины, Генеральная прокуратура, правительство во главе с премьер-министром - независимо от фамилий этих чиновников", - заявляют музейщики.
Музей Революции Достоинства ожидает от правоохранительных органов проведения беспристрастного расследования.
И призывает общественность активно наблюдать за следствием, знакомиться с материалами и документами, предоставленными Национальным музеем Революции Достоинства.
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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
Пожалуйста, подождите...
Де СТО ОДИННАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ, БУЦІМТО ВИТРАЧЕНИХ НА МУЗЕЙ?
ты ваще в курсе,сколько денег в строительстве уходит на "нулевой цикл"?
ДЕ В ДІДЬКА ХРІН ЗНА СКІЛЬКИ МІЛЬЯРДІВ, що аж перераховувати заїпешся?
Ще одна "лікарня майбутнього".
Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.Источник: https://censor.net/ru/n3233133
Мразота!
Слід писати не СБУ, а ФСБ(у) - то більш відповідає реаліям сьогодення...
или таки причом?
Пусть подрядчик вернет деньги за невыполненные работы.
палочкидрыны и выпускайте Зелю в шерстяном костюме. Пора заняться зеленой энергетикой! Вот это будет шоу!