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Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник

Министерство обороны Украины отменило или отложило ряд важных закупок для армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информированный источник.

В частности, были отменены или отложены следующие тендеры:

- закупка 180 тыс. боевых рубашек и футболок;
- 20 тысяч шлемов;
- 20 тысяч бронежилетов;
- 40 тысяч спальных мешков;
- 120 тыс. пар ботинок;

Кроме того, был отменен ряд тендеров на закупку горюче-смазочных материалов и дизельного топлива, которое используется тяжелой бронетехникой.

Также читайте: Следующий этап оборонной реформы - перевод управленческих процессов ВСУ на новую доктринальную базу до 2022 года, - Таран

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
Посыпался бюджет... Зебилы все разворовали за полтора года.
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25.11.2020 13:54
+30
Як варіант
Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник - Цензор.НЕТ 5023
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25.11.2020 13:57
+24
начинается....
не хочешь кормить (обувать-одевать-вооружать) свою Армию - будешь кормить чужую...
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25.11.2020 13:55
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Тарана на осину,как упоротого ватника.
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25.11.2020 13:53 Ответить
Сравитьни, Ігорьок! За цю дупу треба дримба и тебе і таких, як ти, які поламали систему, яка успішно діяла 2019 році.
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25.11.2020 14:31 Ответить
Я не бачу жодної дупи. Якби кабмін не мав надії на траш МВФ, вони б розмістили ОДВП і викупили б їх банками під державні гарантії, як це робить влада кожного року! Але цього року вирішили відмовитись від цієї порочної практики і вирішили працювати по-чесному, продаючи ОДВП тільки реальним інвесторам на фондових біржах і отрмуючи транши МВФ. Ну не вийшло, але резервний варіант - ОДВП-банки-держгарантії ніхто не відміняв і він буде зараз легко реалізований, бо дефіцит бюджету не є якимось катастрофічним. 40 млрд грн для України це крапля в морі.
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25.11.2020 14:54 Ответить
Мілованофф? Ти? Це хто чесно вирішив працювати? Коротше, Ігорьок масштаби н нілр ого краьівництва видно неозброєним оком. І за це справді будуть судити. Скоро. 😊 А дупу, до речі зсередини не видно. То у ти її бачити не можеш апріорі. Ти всередині дупи, Ігорьок. 😊
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25.11.2020 16:22 Ответить
Але мені смішні дрібні злодюжки -модератори на Цензорі. Тихенько видаляють критику порошенка з коментів.
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25.11.2020 16:35 Ответить
Це не до мее. Я твої коменти е видаляю, бо тоді моя відповідь на них не має змісту.
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25.11.2020 17:39 Ответить
Посыпался бюджет... Зебилы все разворовали за полтора года.
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25.11.2020 13:54 Ответить
Все как ты хотел. Главное что нет *евробляхеров* и есть *зеленые тарифы*. Я же вас ублюдков 5 лет предупреждал что так будет. Міноборони скасувало і заморозило низку важливих закупівель для ЗСУ, - джерело - Цензор.НЕТ 6319
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25.11.2020 14:17 Ответить
значит полная дупа в стране-это мстя евробляхеров?так пусть они сдыхают -не жалко
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25.11.2020 14:21 Ответить
Ти не Алєкс Носов?
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25.11.2020 14:45 Ответить
Причем разворовали настолько, что даже на армию не хватает. Порох вернись и продолжай воровать так как ты это делал в 2014-2019м.
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25.11.2020 14:18 Ответить
Вітати українців, чи просто ошарашить повідомленням???

-За 3 квартали 2020 року Державний борг України виріс на 347 млрд грн. Про це повідомили в прес-службі Рахункової палати.

-Державні продовольчі резерви і запаси - розікрадені - "під чисту".

-А за підсумками лише одного місяця - жовтня, міжнародні валютні резерви України скоротилися на 1,5%

-Станом на 1 листопада 2020 року залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку скоротився на 29%

-Курс гривні за три квартали впав на 20%

-На боротьбу з коронавірусом витрачено всього 12% COVID-фонду станом на 24 листопада 2020 , а в лікарнях наростає дефіцит кисню, ліків (особливо - в аптеках)

-Банки скоротили прибуток на 23%

-Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України за три квартали 2020 року становило ВСЬОГО 5% річних.

-А чому ж тоді Держборг зріс АЖ на 39%, залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку скоротилися на 29%, банки скоротили прибуток на 23%, гривня впала на 20% ??? Для чого це все було зроблено? Причому -зроблено ШТУЧНО!!!

Це курс на черговий Геноцид? "Прєємствєнность от ізвєстних ідєйних прєдков"?

-Але ви - терпіть, бо безмовні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними...
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25.11.2020 16:13 Ответить
начинается....
не хочешь кормить (обувать-одевать-вооружать) свою Армию - будешь кормить чужую...
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25.11.2020 13:55 Ответить
Як варіант
Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник - Цензор.НЕТ 5023
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25.11.2020 13:57 Ответить
Минобороны полностью посадило армию на голодный паек. От слова совсем. Докерувались гниды зеленые до пустого бюджета и картотеки с дурными долгами.
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25.11.2020 13:55 Ответить
При власти барыг мы бы уже имели законченные испытания Гром\Сапсана и пару дивизионов на дежурстве. А про Нептуны, Вилихи М и Тайфуны я уже просто промолчу. А так говорим про недостачу самого необходимого.

Еще хорошая статья на эту тему:
"Уряд поставив переозброєння армії на паузу. Ну, тепер залишається хіба що до парадів готуватись..."
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25.11.2020 13:57 Ответить
Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник - Цензор.НЕТ 6963
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25.11.2020 13:55 Ответить
Гореть вам в аду. Тем, кто привел эту саранчу к власти...
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25.11.2020 13:56 Ответить
Ви,упороті,кидали бюлетені за клоуна,а винні якісь петяботи.Вони що,у вас ваш куций розум вкрали перед виборами?
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25.11.2020 14:23 Ответить
Зебіл,я добре знаю,чому ви проголосували за зеленського.Ваша братія складається з трьох груп.Перша - це ригівський електорат,який щиро ненавидів Порошенка,за те,що той не пустив сруський мір в Україну.Друга - це здебільшого молодь,а також т.з.електоральне болото,яким було "по приколу" обрати коміка на найвищу державну посаду,як вони казали "хоч посміємося","хай почудить".І третя,найбільша,це люди,які щиро вірили в серіал про Голобородька і в силу відсутності аналітичного мислення сплутали казку і реальність.Цими людьми виявилося легко маніпулювати.Тепер вони намагаються знайти виправдання власним діям і перекласти вину за свій недолугий вибір на Порошенка.Майте гідність відповідати за свої дії і не шукайте винних.Винні ви самі.
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25.11.2020 14:51 Ответить
Міноборони скасувало і заморозило низку важливих закупівель для ЗСУ, - джерело - Цензор.НЕТ 8615
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26.11.2020 00:24 Ответить
)))мы подождем,пока вас,мстительных евробляхеров,мусора добьют дубинками до конца,и разберемся уже без вас
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25.11.2020 14:25 Ответить
так вот в чем дело, денег нет и не будет, но вы держитесь..., перестанут платить з/п, уйдут из армии заробитчане, а там и на снаряды/патроны денег не будет..., и все - белый флаг...
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25.11.2020 13:57 Ответить
Наоборот, зебилы снаряды/патроны те что еще остались продавать начнут. Надо же несчастному Бене за Приват платить.
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25.11.2020 14:20 Ответить
Мрази зебильные.
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25.11.2020 14:00 Ответить
Стоит ли обращать внимание на такие мелочи?
Главное, что нарит сбросил барьігу/мародера/буржуя/русофоба Порошенка !
Да, нарит?
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25.11.2020 14:01 Ответить
еще нарит сам добился безвиза, а не барыга.
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25.11.2020 14:05 Ответить
Зараз наріт, зорко бдіт, щоб Порошенко знову не став ПрезидентомУкраїни.
Шоб нє обідєть царя, браццкой страни.
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25.11.2020 14:11 Ответить
не, не потому. Наріт ждет волшебника, который взмахнет палочкой и в Украине на всех свалится халява, мир и зарплаты как в Германии а тарифы как в Сомали.
Порох явно не волшебник, потому голосовать будут за нового "обещалкина".
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25.11.2020 14:20 Ответить
Розповісте, яким чином?
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25.11.2020 14:18 Ответить
не знаю, це з кожної праски нам розповідали що у Порогенка немає жодних заслуг, то сам "наріт" і безвізу і Томосу добився, і армію озброїв. Я сам хз як то наріту вдалося
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25.11.2020 14:23 Ответить
Кто бы сомневался!
ТАРАН уволен в 2015 году по подозрении в сотрудничестве с ФСБ РФ
ХОМЧАК бросил войска в Иловайске и храбро сбежал.
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25.11.2020 14:02 Ответить
А идею защиты и обороны своей страны?

Міноборони скасувало і заморозило низку важливих закупівель для ЗСУ, - джерело - Цензор.НЕТ 9512
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25.11.2020 14:07 Ответить
Сепары -- это ничто, мусор при дороге. ***** этих дебилов не спрашивал и спрашивать не собирается. Их номер -- сидеть и помалкивать в трубочку.

И своей родиной торгуют только конченные предатели.
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25.11.2020 15:09 Ответить
плохо алоизович их почистил
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25.11.2020 14:04 Ответить


Изготовление ботинок с обмотками Міноборони скасувало і заморозило низку важливих закупівель для ЗСУ, - джерело - Цензор.НЕТ 4652

Міноборони скасувало і заморозило низку важливих закупівель для ЗСУ, - джерело - Цензор.НЕТ 724
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25.11.2020 14:08 Ответить
Міноборони скасувало і заморозило низку важливих закупівель для ЗСУ, - джерело - Цензор.НЕТ 1030
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25.11.2020 14:16 Ответить
А у этого "отменило и заморозило" причина имеется? "Источник" не сообщает?
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25.11.2020 14:11 Ответить
Да потому,что ваша зекретинская "мышь",та которая "зато не ворует",оказалась большой жирной крысой
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25.11.2020 14:18 Ответить
Ты права, мы, украинцы, очень ошиблись с выбором президента. И уже не первый раз. Не переживай, мы их менять умеем. А вот, вы на россии, когда своего упыря в мавзолей положите?
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25.11.2020 14:28 Ответить
Угу,ты умеешь -загонять страну в дупу,а потом ждешь,когда за тебя Майданом другие власть поменяют)менять оно умеет-иди меняй уже!
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25.11.2020 14:30 Ответить
Наша страна. Шо хотим то и делаем. Вам-то в мордоре какое дело?
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25.11.2020 14:44 Ответить
Не будешь ты больше делать ,что хочешь,зесрань)поидешь после кацапов поля разминировать,падаль ватная..
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25.11.2020 14:47 Ответить
И тут ты права. После вас, кацапов, нам придется разминировать поля. Но вам, ватникам, доверить этого не сможем, т.к. от вашей злобы вы взорветесь еще на подходах к этим самым полям.
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25.11.2020 14:50 Ответить
Тебе никто ничего не доверит -мы просто пустим тебя по минному полю...Украина для украинцев,а не для тебя,малороса)
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25.11.2020 14:54 Ответить
Меня очень радует, когда до кремлевских тролей хоть что-то доходит. И до тебя наконец дошло, что Украина для украинцев. Но работать тебе еще есть над чем. Мы, украинцы, слово "малорос" не используем. Так что ты еще методички подучи.
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25.11.2020 15:08 Ответить
Захист країни від загарбника може почекати. Головне щоб на "великий розпил" вистачило.
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25.11.2020 14:20 Ответить
Зеленському Офісу президента, прокуратурі,суддям, ДБР, мєнтам, на проекти безконтрольного "великого будівництва/дерибану", злочинну митну "діяльність" - збільшити фінансування/дерибан,і запровадити злочинну зупинку бізнесу (по-Шмигалю -локдаун) ,
Зупинити розвиток оборони України, заборонити війську і воїнам захищати Україну і себе- це високе керування.
Так, по Зеленському оборона України та здоров'я українців - по залишковому принципу
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25.11.2020 14:22 Ответить
И как то ни разу не удивительно(
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25.11.2020 14:28 Ответить
Зрадники під керівництвом ворога роблять свою справу поки президент-блазень яНєЛОХмінє42 записує ідіоцькі відоси , та доки Патріоти не визначилися як діяти та хто найголовнійший патріот...
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25.11.2020 14:37 Ответить
А давайте послухаємо хомчаковсько-таранівських експертів,які класні гаубиці зі спецснарядами ми повинні терміново закупити у чехів за 40 лямів баксів ! (Не враховуючи ціну ***********).
А ще ж є плани закупити польські САУ "Краб" !!!
Підтримаємо імпортного виробника в умовах кризи !
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25.11.2020 14:38 Ответить
а хіба тут питання до міноборони? тут питання до 73%
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25.11.2020 15:07 Ответить
Оба-на! Денег у мо уже нет?А вот на мошеннические отступные муженьку генпрокурорши можно было с лихвой целый батальон ВСУ обуть..Для кого надо держбабло всегда имеется..
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25.11.2020 17:58 Ответить
Вредители! Расстрелять бы их всех с главным лохдауном!
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26.11.2020 00:26 Ответить
 
 