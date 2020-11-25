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Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство обороны Украины отменило или отложило ряд важных закупок для армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информированный источник.
В частности, были отменены или отложены следующие тендеры:
- закупка 180 тыс. боевых рубашек и футболок;
- 20 тысяч шлемов;
- 20 тысяч бронежилетов;
- 40 тысяч спальных мешков;
- 120 тыс. пар ботинок;
Кроме того, был отменен ряд тендеров на закупку горюче-смазочных материалов и дизельного топлива, которое используется тяжелой бронетехникой.
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