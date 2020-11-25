"Украинская экономика движется к пропасти. Будут проблемы с зарплатами и пенсиями, как в 90-х", - Саакашвили. ВИДЕО
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Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили считает, что Украина столкнется с жестким бюджетным кризисом, и в начале следующего года страну ждут проблемы с выплатой зарплат и пенсий.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года", - сказал Саакашвили.
По его мнению, ситуацию может смягчить подписание соглашения с МВФ.
"Но это еще на несколько месяцев хватит, а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат", - сказал Саакашвили.
"Такого не было в Украине с 1990-х годов. Поэтому, когда такая ситуация, или надо срочно что-то делать, или просто страна пролетает в трубу. ... Просто с закрытыми глазами идем в пропасть", - добавил он.
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По словам Саакашвили, правительство "практически не функционирует" и "будто бы существует в параллельном мире".
Пожалуйста, подождите...
Ну,ну давайте виймате чергового клоуна з олігархічної обійми.Нехай він вам лохам розповість за міліон доларів в місяць,що і як треба робити.А заведені наглядові ради агентом російських спецслужб Порошенко,це підтвердять щей поаплодують...
Кто вернул "Криворож сталь"? Кто выгнал "РосУкрэнерго"?...
Не потому ли Фирташ на суде прямо заявил, что "Наша (олигархов) главная задача на встрече с Левочкиным, Порошенко, Кличко и Стецем, заключалась в том, чтобы не пропустить Юлию Тимошенко в Президенты".
А уже не зависит от того. как думает и голосует народ. Примером тому "сетки", организованные мэрами. В каждом доме "старший дома", его задача найти пятерых, а тем еще по пять, а тем еще по пять. Ну где-то по 200 избирателей на ДВК, которые тихо и без шума продают свой голос. Посмотрите результаты выборов - им этого хватило. Ну а остальные голоса просто распорашиваются среди дурачков типа Притулы...
Аджеж всім відомо,що всі наші олігархі агенти російських спецслужб.
Это и так давно понятно тем, кто умеет анализировать, а не только смотреть видосики, озвучиваемые толстыми щеками некогда популярного комика. Цимес в том, что эти сакральные слова произнёс Саакашвили - тот, кто ещё полгода назад из пропеллера выпрыгивал в похвалах непревзойдённого гения этой власти.
А теперь просто напомню слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года (их активно повторял канал 1+1): "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист."
Порошенко "убрался", пришла "нормальная власть".
И что?
Уже сейчас в бюджете не хватает 40 млрд, страна катится в пропасть, Украину ждёт дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладываться в развитие страны. А те, кто кричал: "Лишь бы не Порошенко!", потупив глазки, бормочут, что политикой-не-интересуются.
Уважаемые, на ваших могилах напишут: "Хуже не будет!", ибо...
на съезде жоп постановили -
мозги навечно запретить
Helgi Sharp
Только Янукович тырил на ЕВРО-12, Порошенко тырил на поставках фронту, а Зеленский тырит на эпидемии короновируса.
По большому счёту, их бы судить, и тут же расстрелять, как в своё время расстреляли Лаврентия Берию. Или вспомнить нашу древнюю историю, как в Коростене, по решению народного собрания, обезглавили князя Игоря за финансовые злоупотребления!!!
Я готов давать показания. Я готов нести ответственность. Если следствие сочтет нужным посадить меня в тюрьму до суда - я готов к этому. Но я рассчитываю на то, что вместе со мной сядут все остальные участники государственного переворота в 2014 году. Это в первую очередь главарь нашей преступной группировки Петр Порошенко, это его пособники Турчинов, Яценюк, Парубий, Кличко и многие другие. У меня есть информация по поводу участия каждого из них в свержении пусть и бездарной, но законно избранной власти, в узурпации властных полномочий, совершении других преступлений ради наживы, ради того, чтобы ограбить страну и вывести миллионы долларов в офшоры.
Кроме того, у меня есть и другая информация, о которой я пока молчал, но которой я готов делиться со следствием. Она касается того, что происходило в стране в 2014-2015 годах - после того, как мы захватили власть.
Если мне дадут соответствующие гарантии безопасности, я готов рассказать, почему мы потеряли Крым, кто и о чем вел тайные переговоры с Путиным, кто и за какую сумму выпустил банду Стрелкова из Словянска. Я готов рассказать, что на самом деле произошло с Боингом, сбитым над Донбассом.
https://www.youtube.com/watch?v=m4ERyehHX7w&feature=push-sd&attr_tag=6Bo2QV9Bqwh1iTwB%3A6
Рост пенсий - НОЛЬ, зато за это время в семь раз вырос ДВОРЕЦ СРАКАШВИЛИ под Киевом.
Каждому свое - ЛОХАМ ГОВНО В УШИ, а ПАЦАНУ МИХЕ - бабки в чемоданах.
* * *
Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки) [email protected]
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.
Я к вам уже обращалась,
вы написали сюда в низы., и все.
Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
После обращения к вам ко мне усилили придирки.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!?
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем безконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год.
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...