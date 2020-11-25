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Одесская область (3106) Нацполиция (15746) ртуть (49)

Ядовитое письмо: в исполнительную службу в Одессе неизвестные прислали конверт с ртутью

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ядовитое письмо: в исполнительную службу в Одессе неизвестные прислали конверт с ртутью

В Малиновский отдел полиции поступило сообщение из государственного учреждения района о том, что при разборе почты из уличного почтового ящика в одном из конвертов было обнаружено подозрительное вещество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Малиновский отдел полиции в Одесской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным выводам спасателей, обнаруженное вещество является ртутью. Ее изъяли и направили на утилизацию.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия и причестные к  нему лица устанавливаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели собрали около 1 кг ртути в многоэтажке на Днепропетровщине. ФОТО

Отметим, что местные СМИ уточняют, что инцидент произошел около полудня в помещении Государственной исполнительной службы, которая находится по адресу: ул. Генерала Петрова, 42.
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Топ комментарии
+3
Який дебіл за цією статтею в реєстр вносив? Лист з ртуттю - "загальнонебезпечною отруйною речовиною, направлений конкретному адресату - державному органу... А це - "диверсія"...
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25.11.2020 14:40
+2
З когось зняли останні штани. Довелося розплачуватись ртуттю за недоїмки
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25.11.2020 14:52
+1
Обмельчал нонче преступник до ртутного термометра.
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25.11.2020 14:53
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А Вы их ДУСТом не пробовали?
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25.11.2020 14:36 Ответить
Мда, одесситы такие изобритательные Ядовитое письмо: в исполнительную службу в Одессе неизвестные прислали конверт с ртутью - Цензор.НЕТ 3069
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25.11.2020 14:40 Ответить
Який дебіл за цією статтею в реєстр вносив? Лист з ртуттю - "загальнонебезпечною отруйною речовиною, направлений конкретному адресату - державному органу... А це - "диверсія"...
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25.11.2020 14:40 Ответить
может дорогостоящую красную ртуть прислали, для погашения долгов
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25.11.2020 14:51 Ответить
З когось зняли останні штани. Довелося розплачуватись ртуттю за недоїмки
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25.11.2020 14:52 Ответить
Обмельчал нонче преступник до ртутного термометра.
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25.11.2020 14:53 Ответить
Ойойойойой, я вас умоляю Отруйний лист: у виконавчу службу в Одесі невідомі надіслали конверт із ртуттю - Цензор.НЕТ 5300 Ядовитость металлической ртути сильно преувеличена. У нас в школе в кабинете был манометр ртутный и иё регулярно разливали. Разлили - веничком в совочек и в раковину тутже. Такая вот демеркюризация. В конце концов раковина забилась и с колена вылили гранчак этой самой ртути, накопившейся за годы.

Иничо, никто не ныл и все здоровы.
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25.11.2020 15:06 Ответить
ох бандиды ох бандиды! обратный адрес хоть написали?
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25.11.2020 15:14 Ответить
мы в детстве ртутью из градусника руками двушки натирали...и получалось 10 коп.....живые и здоровые..уже за 60!
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25.11.2020 15:16 Ответить
бессмысленная акция
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25.11.2020 15:46 Ответить
так а какое этим отослать..??- сладкое..???
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25.11.2020 22:13 Ответить
 
 