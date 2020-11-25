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Болгария вводит локдаун: под запретом туристические поездки, занятия в школах и вузах, развлекательные мероприятия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Болгария вводит локдаун: под запретом туристические поездки, занятия в школах и вузах, развлекательные мероприятия

Власти Болгарии решили ужесточить ограничительные меры из-за роста числа заражений коронавирусом и запретили туристические поездки, а также закрыли рестораны и школы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает газета Novinite со ссылкой на министра здравоохранения страны Костадина Ангелова.

Новые меры вступят в силу с пятницы и продлятся до 21 декабря. Они включают закрытие школ, а также всех внеурочных занятий, высших учебных заведений. Любые индивидуальные и групповые занятия в центрах и школах тоже будут запрещены. Кроме того, власти приостановили туристические визиты в страну, а также запретили жителям выезжать за границу.

На время также прекратятся конгрессы, семинары, культурные и развлекательные мероприятия. Исключением станут театры, которым разрешили принимать 30% от максимального числа посетителей.

Жителям Болгарии нельзя будет проводить частные собрания и устраивать праздники более чем на 15 человек. Спортзалы, рестораны, казино и торговые центры тоже временно закрываются.

Всего с начала пандемии в Болгарии выявили 129,3 тыс. зараженных, скончались 3,2 тыс. человек.

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25.11.2020 14:44 Ответить
я так понял, что будет большой мировой демографический кризис!!!
И как всегда жив старый лозунг: в ссср SEXа нет Болгария вводит локдаун: под запретом туристические поездки, занятия в школах и вузах, развлекательные мероприятия - Цензор.НЕТ 7751
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25.11.2020 14:44 Ответить
вот.. а на Новый Год снимут его и будет вдвойне праздник
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25.11.2020 14:46 Ответить
Связался только что с родственниками в Болгарии, таки да,заболевших много, в общем по заболеванию ситуация такая как и у нас, локдаун у нас походу будет.
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25.11.2020 15:20 Ответить
 
 