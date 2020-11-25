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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кабмин упростил въезд в Украину с временно оккупированных Донбасса и Крыма для граждан 14-16 лет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин упростил въезд в Украину с временно оккупированных Донбасса и Крыма для граждан 14-16 лет

Кабинет Министров упростил процедуру въезда с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма для украинцев в возрасте от 14 до 16 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 ноября.

Так, граждане в возрасте от 14 до 16 лет смогут въезжать на территорию Украины по свидетельству о рождении.

Также Кабмин урегулировал условия временного прекращения работы контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированные территории. Теперь предусматривается возможность безотлагательного въезда при наличии оснований гуманитарного характера - возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь, обеспечения лекарствами, для посещения вузов и т.д.

Как сообщалось ранее, в 2021 году планируется открытие сервисных центров на всех КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом с подконтрольной стороны.

Также сообщалось, что оккупанты могут разблокировать КПВВ на Донбассе в течение двух недель.
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Топ комментарии
+9
Дети, выросшие и сформировавшие свою психику за время доминирования лугандонской пропаганды - самое убитое поколоние. Период 14-16 лет как раз охватывает этот возрастной интервал: в 2014 им было 6-8 лет, то есть все их мироощущение формировалось как раз в это время. В сущности, открывая для них пропуск к нам, на материковую Украину, вы впускаете сюда самых отчаянных гнид российской пропаганды: путинюгенд в прямом смысле этого слова.
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25.11.2020 14:59
+4
И нахрена это?
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25.11.2020 15:11
+4
Власти пофик, им тут не жить, свалят по Швейцариям. А мы - ходи озирайся по улицам.
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25.11.2020 15:14
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А попробуйте туда так же просто.
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25.11.2020 14:55 Ответить
Пусть едут к нам.У нас можно сцать на памятники
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25.11.2020 17:40 Ответить
Дети, выросшие и сформировавшие свою психику за время доминирования лугандонской пропаганды - самое убитое поколоние. Период 14-16 лет как раз охватывает этот возрастной интервал: в 2014 им было 6-8 лет, то есть все их мироощущение формировалось как раз в это время. В сущности, открывая для них пропуск к нам, на материковую Украину, вы впускаете сюда самых отчаянных гнид российской пропаганды: путинюгенд в прямом смысле этого слова.
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25.11.2020 14:59 Ответить
Кабмін спростив в'їзд до України з тимчасово окупованих Донбасу і Криму для громадян 14-16 років - Цензор.НЕТ 2954
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25.11.2020 15:15 Ответить
И нахрена это?
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25.11.2020 15:11 Ответить
С какой, простите, целю "упростил"? Типа, в ВУЗы поступать? Идея правильная, но у нас же образование должно быть только на державной мове? Или я что-то пропустил?
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25.11.2020 15:12 Ответить
Кабмин упростил въезд в Украину с временно оккупированных Донбасса и Крыма для граждан 14-16 лет - Цензор.НЕТ 5661
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25.11.2020 15:14 Ответить
Власти пофик, им тут не жить, свалят по Швейцариям. А мы - ходи озирайся по улицам.
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25.11.2020 15:14 Ответить
Это не дети, а сепарюжки-даунбасята. Завтра они все памятники
обГадят, а послезавтра нож к горлу приставят.
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25.11.2020 15:45 Ответить
Так, громадяни віком від 14 до 16 років зможуть в'їжджати на територію України за свідоцтвом про народження.Джерело: https://censor.net/ua/n3233157

От цікаво,а якою країною видане те свідоцтво?В окупованому Українському Криму вже гарантовано,що кацапи змусили всі метрики поміняти.Те ж мабуть і на окупованому ними Донбасі.Тепер питання-то по яких свідоцтвах ті діти в"їзджатимуть?Щоб обгижувати чи руйнувати наші пам"ятники,зокрема-Алею Героїв Небесної Сотні?Чи то таке-"какаяразніца".
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25.11.2020 15:52 Ответить
Отличные диверсанты подростки и женщины.
Это знали во все века. Кроме ирмака и зеленского.
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25.11.2020 17:17 Ответить
 
 