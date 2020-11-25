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Новости Политика Украины
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Зеленский (16565) Апелляционный суд (393) Бондаренко Анатолий (58)

Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Бондаренко к Зеленскому о защите чести и достоинства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Бондаренко к Зеленскому о защите чести и достоинства

Киевский апелляционный суд на открытом заседании рассмотрел дело по апелляционной жалобе мэра Черкасс Анатолия Бондаренко относительно решения Печерского районного суда Киева по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Решением отказано в удовлетворении иска Бондаренко А.В. к президенту Украины Зеленскому В.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десятка уголовных производств.

Зеленский во время пресс-конференции сказал:"Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".

Позже Бондаренко подал иск против Зеленского о защите чести и достоинства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил 7 судей в районные суды

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Бондаренко к Зеленскому о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 3727
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25.11.2020 14:59
+10
Говорю еще раз - судебную систему Украины надо полностью менять. Значит это недопрезиденту можно:
1. Оскорблять,
2. Посылать
3. Обвинять без суда
4. Нарушать карантин
5. Укрываться от налогов
И ничего за это. Нет таких прав и полномочий у президента в Конституции Украины. И на хрен мне такой придурок с его видосиками
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25.11.2020 15:14
+10
А Софію Федину та Олену Самбул-Біленьку засудять. Бо бубочка всралася з переляку...
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25.11.2020 15:23
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Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Бондаренко к Зеленскому о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 3727
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25.11.2020 14:59 Ответить
АПЕЛЯЦІНИЙ СУД ТАКОЖ ВСІМ ПРОЩАЄ ПО КОМАНДІ ВСУ,,МОШЕНИКИ ВЖЕ НЕ МОШЕНИКИ І НАВІТЬ НЕ РОЗБІЙНИКИ.
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25.11.2020 15:11 Ответить
Какая можете быть честь и достоинство у
"черкасского черта" ?

а ну, "разбойник, выйди отсюда"! 😂
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25.11.2020 15:27 Ответить
Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Бондаренко к Зеленскому о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 9659
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25.11.2020 15:00 Ответить
Він навіть не шостий, а лише

"5,30 РМ" 😂
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25.11.2020 15:30 Ответить
Респект пану президенту! Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Бондаренко к Зеленскому о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 8212
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25.11.2020 15:05 Ответить
Вот почему апеляционный суд не разгоняли)))
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25.11.2020 15:08 Ответить
Говорю еще раз - судебную систему Украины надо полностью менять. Значит это недопрезиденту можно:
1. Оскорблять,
2. Посылать
3. Обвинять без суда
4. Нарушать карантин
5. Укрываться от налогов
И ничего за это. Нет таких прав и полномочий у президента в Конституции Украины. И на хрен мне такой придурок с его видосиками
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25.11.2020 15:14 Ответить
Это говорит о слабости украинской судебной системы.
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25.11.2020 15:18 Ответить
Її немає від слова зовсім. Те що є судовою системою називати не можна.
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25.11.2020 15:39 Ответить
А Софію Федину та Олену Самбул-Біленьку засудять. Бо бубочка всралася з переляку...
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25.11.2020 15:23 Ответить
Посодют, сомненья прочь.А Маруся еще ответ и за пистолет, который изъяли у её дочери.
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25.11.2020 16:34 Ответить
Виходить, що презеденту можна все і за це йому нічого?
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25.11.2020 15:25 Ответить
Хрена ему , членограю 🤢🤡🎪 на воротник , а не наших лучших граждан
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25.11.2020 15:25 Ответить
Не існує в Україні суду у НОРМАЛЬНОМУ розумінні цього слова.... НЕ ІСНУЄ. Й вже давно.
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25.11.2020 15:38 Ответить
Значит, если на Зюзия кто-то чихнул, так оно судится. А если оно кому-то нахамило, так его не тронь.
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25.11.2020 15:58 Ответить
Вічний потерпілий.
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25.11.2020 16:06 Ответить
Таким и останется в истории как и некий дважды судимый, ой, уже трижды.
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25.11.2020 16:39 Ответить
Бандюк проти клоуна, цікава ситуація
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25.11.2020 16:16 Ответить
Ничего. бандюк решит "по понятиям". За "базар" нужно нести ответ.
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25.11.2020 16:36 Ответить
Тут питання, хто ще бандюк? Що той мер, а ось деякі мільярдами заволоділи і організованною злочинною групою. То хто бандюк, а хто дрібний бешкетник?
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25.11.2020 16:51 Ответить
Він бандити з 90 х.
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25.11.2020 17:10 Ответить
А где аргументация суда?
Статья ни о чем.
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26.11.2020 14:11 Ответить
 
 