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Донбасс (26945) потери (3864) перемирие (1476) наемники РФ (2004) операция Объединенных сил (4182) Хомчак (250)

За время перемирия на Донбассе погибли четверо украинских воинов, 14 - ранены, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

За время перемирия на Донбассе погибли четверо украинских воинов, 14 - ранены, - Хомчак

Сегодня продолжается 122 день от начала всеобъемлющего перемирия, достигнутого 27 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

По словам Главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, перемирие сегодня соблюдается, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.com.ua.

Однако, отметил Хомчак, не нужно забывать, что война на Востоке Украины продолжается, линия столкновения 400 километров.

"Если Вооруженным Силам стоит задача без необходимости огонь не открывать, чтобы не провоцировать на соответствующие силовые действия противника, то в подавляющем большинстве, на 99%, эти задачи наши военные выполняют. К сожалению, враг не так выполняет их", - заявил генерал-полковник Руслан Хомчак во время встречи с представителями СМИ.

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По обстрелу 24 ноября позиций наших войск в пригороде Авдеевки, в результате которого погиб военнослужащий отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, Главнокомандующий ВС Украины сообщил: "За вчерашний день был обстрел, мы его квалифицировали как снайперский, идет расследование. Ранен военнослужащий 72-й бригады, который, к сожалению, в больнице скончался. Это четвертый случай гибели за 122 дня, и есть 14 человек раненых. Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014-2015 годы) это, конечно, мало".

По словам Главнокомандующего ВС Украины, решение об открытии ответного огня принимает командир на месте. Вчера, 24 ноября, огонь не открывали, потому что проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти.

"Комбриг принял решение огонь не открывать, потому что неизвестно, удалось ли бы эвакуировать военного", - отметил генерал-полковник Руслан Хомчак.
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Жаль погибших, но по одному в месяц это лучше, чем почти каждый день - как было раньше.
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25.11.2020 15:22 Ответить
"по одному в месяц это лучше" хай буде Панов п"ятим на наступний мысяць.
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25.11.2020 15:30 Ответить
краще родина зеленських
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25.11.2020 15:39 Ответить
"по одному в месяц это лучше" - это по одному в месяц, кого не получилось списать на "небоевые потери"
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25.11.2020 16:30 Ответить
воробей желаю тебе и стать тем одним
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15.02.2021 12:38 Ответить
Ні, не моя черга. Я своє вже за тебе відслужив. Леша, вперед разом з Пановим.
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16.02.2021 11:59 Ответить
"За время перемирья погибли.." это какой-то оксюморон
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25.11.2020 15:34 Ответить
Это перемирие???????
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25.11.2020 17:15 Ответить
Генерал говорит,что к сожалению перемирие враг не выполняет.Так какое же это перемирие? Разрешение на "ответку"обязан давать непосредственный командир с передовой, сектор которого обстреляли сепары,а не комбриг с кп находящегося в тылу..Пока оттуда команда на ответный огонь к кв,кр,кб дойдет, сепары успеют уже смыться или уйти в укрытие.
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25.11.2020 18:27 Ответить
Шо за фуфло он впаривает?! Тут даже не учитывя ихние "не боевые потери" в разы больше будет!
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25.11.2020 19:45 Ответить
хоимчак заткнись де..мо продажное на твоей шкуре больше тычячи с Иловайска
и сейчас с зе-билом вы уничтожаете лучших Укоаинце чтобы вы сд ли зеленые хомчаки -портновы и прочая мразь
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15.02.2021 12:34 Ответить
 
 