За время перемирия на Донбассе погибли четверо украинских воинов, 14 - ранены, - Хомчак

Сегодня продолжается 122 день от начала всеобъемлющего перемирия, достигнутого 27 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

По словам Главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, перемирие сегодня соблюдается, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.com.ua.

Однако, отметил Хомчак, не нужно забывать, что война на Востоке Украины продолжается, линия столкновения 400 километров.

"Если Вооруженным Силам стоит задача без необходимости огонь не открывать, чтобы не провоцировать на соответствующие силовые действия противника, то в подавляющем большинстве, на 99%, эти задачи наши военные выполняют. К сожалению, враг не так выполняет их", - заявил генерал-полковник Руслан Хомчак во время встречи с представителями СМИ.

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По обстрелу 24 ноября позиций наших войск в пригороде Авдеевки, в результате которого погиб военнослужащий отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, Главнокомандующий ВС Украины сообщил: "За вчерашний день был обстрел, мы его квалифицировали как снайперский, идет расследование. Ранен военнослужащий 72-й бригады, который, к сожалению, в больнице скончался. Это четвертый случай гибели за 122 дня, и есть 14 человек раненых. Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014-2015 годы) это, конечно, мало".

По словам Главнокомандующего ВС Украины, решение об открытии ответного огня принимает командир на месте. Вчера, 24 ноября, огонь не открывали, потому что проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти.

"Комбриг принял решение огонь не открывать, потому что неизвестно, удалось ли бы эвакуировать военного", - отметил генерал-полковник Руслан Хомчак.