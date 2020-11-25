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Зеленский (16565) похороны (1499) соболезнование (91) Южное (23)

Зеленский выразил соболезнование в связи со смертью гендиректора КБ "Южное" Дегтярева и примет участие в церемонии прощания, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский выразил соболезнование в связи со смертью гендиректора КБ

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, которая состоится 26 ноября в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский искренне соболезнует родным и близким умершего.

Также глава государства выражает соболезнования семье и друзьям старшего солдата Вячеслава Минкина, который погиб от пули российского снайпера в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

"Эта неделя принесла очень трагические новости. Вчера из-за осложнений, которые вызвал COVID-19, ушел из жизни генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев. А вечером пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца - 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне соболезную семьям, которые понесли невосполнимые потери", - отметил  Зеленский.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
А не бажає цей блазень прийняти участь й вітдати шану вбитим р@шистами Захистникам України??? Чомусь не дуже.... п@дло малороське той зеояЄнскій.
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25.11.2020 15:35
+7
блазень .. в країні грошей катма, а воно їздить і просирає останні кошти!
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25.11.2020 15:33
+6
Там и морду могут набить.
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25.11.2020 15:45
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блазень .. в країні грошей катма, а воно їздить і просирає останні кошти!
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25.11.2020 15:33 Ответить
в качестве спутника.
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25.11.2020 15:33 Ответить
А не бажає цей блазень прийняти участь й вітдати шану вбитим р@шистами Захистникам України??? Чомусь не дуже.... п@дло малороське той зеояЄнскій.
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25.11.2020 15:35 Ответить
Соболезнования семьям
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25.11.2020 15:35 Ответить
А ещё ЗЕ мог бы заехать в больницы в Днепре и посмотреть отделения Ковид , пока у него есть антитела
Вот фото городской клинической больницы N1 в Одессе
Это больница ??? Или лагерь сирийских беженцев?

Зеленский примет участие в прощании с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым в Днепре, - ОП - Цензор.НЕТ 4237
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25.11.2020 15:38 Ответить
И кислородных аппаратов не видать на жтой фото
А кислород нужен всем тяжёлым с Ковидом
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25.11.2020 15:39 Ответить
https://informer.od.ua/news/odesskaya-bolnitsa-zapolnena-bolnymi-koronavirusom-na-126-mest/
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25.11.2020 15:43 Ответить
И что? Ходите дальше без масок, будете на улице лежать.
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25.11.2020 15:47 Ответить
Мы в Словакии все в масках и дети в школу не ходят и рестораны на вынос работают
И тесты сделали бесплатно уже 4 раза в течении месяца.
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25.11.2020 15:56 Ответить
Мы ведь про Одессу?
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25.11.2020 16:04 Ответить
Ах, про жемчужину ?

Был у меня случай летом в Одессе . Покупаю в магазине продукт И продавщица мне доверительно говорит - «снимайте маску , неужели вы в этот вирус верите.?»

ДА, Вы правы .
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25.11.2020 16:31 Ответить
Ты быть хоть поинтересовался, что это за фрукт. Там вата такая, что клеймо ставить негде. https://www.facebook.com/stopdegtyarev/
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25.11.2020 15:39 Ответить
Они все там на потоках сидят, шо КБЮ, шо завод. От-того и ЮМЗ в опе, даже трактор сделать не могут, бо все цеха порезали на металл.
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25.11.2020 15:44 Ответить
Там много всего "очень интересного". И надо не на поминки ездить а порядок наводить. И для начала, неплохо было бы перестать врать и воров называть ворами! Иначе следующие "поминки" будут по экономике Украины.
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25.11.2020 16:11 Ответить
грустные шуточки, печальные конкурсы, плаксивый тамада.. вообщем, похороны "удадутся"..
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25.11.2020 15:43 Ответить
А почему не посетит похорона погибшего вчера солдатика от снайперской пули?
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25.11.2020 15:43 Ответить
Там и морду могут набить.
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25.11.2020 15:45 Ответить
За то узнает кто оно и что оно.
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25.11.2020 16:17 Ответить
то-то в Днепре сегодня сирены выли (кроме шуток) - спасайся от бедоносца кто сможет...
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25.11.2020 15:57 Ответить
Сегодня плановая проверка средств оповещения.
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25.11.2020 16:18 Ответить
знаю... просто так прикольно совпало)))
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25.11.2020 16:45 Ответить
лучше бы наоборот
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25.11.2020 15:57 Ответить
Цікаво,то г.Днепр,чи таки г.Днипро(рос.), КБ "Південне" ,чи "Южное" ???)))
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25.11.2020 16:23 Ответить
Умники скоро и ПАНАСОНИК на кацапскую могу переведут 😀😀😀
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25.11.2020 16:28 Ответить
Мову
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25.11.2020 16:28 Ответить
Недоработки редакции .
Имена собственные вроде не переводятся?
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25.11.2020 16:33 Ответить
направду?
воно направду поставило поруч старого, померлого від хвороби кацапа, який непогано нажився в Україні, та вояка, який загинув боронячи Батьківщину? та ще й їде на похорон не до воїна, а до совкового функціонера?
от воно кончене.
хоча. на похороні вояка йому й дійсно не місце.
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25.11.2020 16:26 Ответить
Лишний раз убеждаюсь, что украинской пишут дебилы и выбирают в *********** клоунов!
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25.11.2020 18:52 Ответить
чо, норм тема видос запилить свеженький
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25.11.2020 16:27 Ответить
как не соромно!

это же пиар на чужом горе!!!
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25.11.2020 17:23 Ответить
А до військового, якого вбили лаптєвстанці тому, що можуть спокійно полювати на українців, бо антиснайперська робота заборонена говнокомандувачем янєлохом, не бажає поїхати та принести вибачення жінці та дитині загиблого воїна???
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25.11.2020 19:04 Ответить
 
 