Зеленский выразил соболезнование в связи со смертью гендиректора КБ "Южное" Дегтярева и примет участие в церемонии прощания, - ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, которая состоится 26 ноября в Днепре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский искренне соболезнует родным и близким умершего.
Также глава государства выражает соболезнования семье и друзьям старшего солдата Вячеслава Минкина, который погиб от пули российского снайпера в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.
"Эта неделя принесла очень трагические новости. Вчера из-за осложнений, которые вызвал COVID-19, ушел из жизни генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев. А вечером пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца - 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне соболезную семьям, которые понесли невосполнимые потери", - отметил Зеленский.
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Вот фото городской клинической больницы N1 в Одессе
Это больница ??? Или лагерь сирийских беженцев?
А кислород нужен всем тяжёлым с Ковидом
И тесты сделали бесплатно уже 4 раза в течении месяца.
Был у меня случай летом в Одессе . Покупаю в магазине продукт И продавщица мне доверительно говорит - «снимайте маску , неужели вы в этот вирус верите.?»
ДА, Вы правы .
Имена собственные вроде не переводятся?
воно направду поставило поруч старого, померлого від хвороби кацапа, який непогано нажився в Україні, та вояка, який загинув боронячи Батьківщину? та ще й їде на похорон не до воїна, а до совкового функціонера?
от воно кончене.
хоча. на похороні вояка йому й дійсно не місце.
это же пиар на чужом горе!!!