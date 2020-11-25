Зеленский выразил соболезнование в связи со смертью гендиректора КБ "Южное" Дегтярева и примет участие в церемонии прощания, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, которая состоится 26 ноября в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский искренне соболезнует родным и близким умершего.

Также глава государства выражает соболезнования семье и друзьям старшего солдата Вячеслава Минкина, который погиб от пули российского снайпера в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

"Эта неделя принесла очень трагические новости. Вчера из-за осложнений, которые вызвал COVID-19, ушел из жизни генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев. А вечером пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца - 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне соболезную семьям, которые понесли невосполнимые потери", - отметил Зеленский.

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