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Суд в Гааге отказался рассматривать альтернативные версии крушения рейса MH17, предложенные защитой ГРУшника Пулатова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Суд в Гааге отказался рассматривать альтернативные версии крушения рейса MH17, предложенные защитой ГРУшника Пулатова

Окружной суд Гааги отказался рассматривать альтернативные версии крушения рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году. Альтернативные версии предлагала сторона защиты.

Об этом шла речь во время заседания суда в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс отклонил ходатайство защиты обвинямого Олега Пулатова. Он обосновал решение тем, что в случае, если прокуратура не докажет основную версию катастрофы, обвиняемый автоматически будет оправдан.

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Сторона защиты Пулатова еще во время июньского слушания требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства и рассмотреть альтернативные версии катастрофы.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.
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Топ комментарии
+12
свінособаки знову хотіли затягнути слідство в болото своїх дебільних версій... не вийшло
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25.11.2020 15:42
+6
Отримаєте курва по самі помидори... Мразота мокшанська
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25.11.2020 15:46
+6
Как элегаегантно, изыскано и в рамках процесса послали на .уй!!!
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25.11.2020 16:56
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<************ стратегия "Наша песня хороша - начинай сначала" - не сработала))))
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25.11.2020 15:39 Ответить
Кааак не сработала? Рома ты от жизни отстаешь. На арену выпускают тяжелую артилерию. Чурчхелла продакшинз опубликовал видео где Жвания грозит Пороху страшной тайной, известной только ему о трагедии боинга, выхода гиркина с Соавянска и еще кучу фактов. Это стоит посмотреть. ( ну шоб вечер был веселее)
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25.11.2020 17:19 Ответить
Якщо ви закликаєте переглядати говновідео, то таким чином сприяєте просуванню цього говна.
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25.11.2020 18:06 Ответить
свінособаки знову хотіли затягнути слідство в болото своїх дебільних версій... не вийшло
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25.11.2020 15:42 Ответить
Переносьте у Печерський.
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25.11.2020 15:42 Ответить
Отримаєте курва по самі помидори... Мразота мокшанська
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25.11.2020 15:46 Ответить
Суд в Гааге отказался рассматривать российскую версию о плоской земле.
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25.11.2020 15:51 Ответить
Как элегаегантно, изыскано и в рамках процесса послали на .уй!!!
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25.11.2020 16:56 Ответить
Нєт, діспєччєр Карлос єтава нє пєрєнєсьот... Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 4996
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25.11.2020 16:03 Ответить
І славненько. Бо на терористі № 1 давно шапка згоріла, догорають вже труси.
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25.11.2020 16:04 Ответить
Так,це вам не ОАСК чи КСУ)))
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25.11.2020 16:04 Ответить
Це тільки я таке бачу чи в когось ще є такий баннер? Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 6967
Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 6263
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25.11.2020 16:06 Ответить
Все нормально. Походу проблемы у тебя.
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25.11.2020 16:58 Ответить
Кирил, в тебе взагалі то почуття гумору є? Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 7986
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25.11.2020 19:17 Ответить
Ну вот, я тут старался, думал у человека проблемы....

Браво! Под...бал! Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 8328
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25.11.2020 19:37 Ответить
Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 3624 Я від щирого серця
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25.11.2020 19:44 Ответить
Я понял.
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25.11.2020 20:20 Ответить
Если будет оправдан, значит виновные не понесут наказание? Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 9146
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25.11.2020 17:10 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.11.2020 23:18 Ответить
 
 