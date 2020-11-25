Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом"

Нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин подал заявление в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований по поводу высказываний нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина в адрес Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба "Голоса", передает Цензор.НЕТ.

Заявление подписали и другие депутаты "Голоса", а также отдельные депутаты фракций "Европейской солидарности" и "Слуги народа". Нардепы просят как можно быстрее, но не позднее 24 часов с момента получения заявления, возбудить уголовное производство касательно Кузьмина по статье 383 Уголовного кодекса. Она предусматривает до 5 лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о преступлении и заведомо ложные обвинения в участии в таком преступлении.

Читайте также: Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской

Юрчишин добавил, что весь мир признал Революцию Достоинства, а сам Кузьмин неоднократно признавал смену власти в 2014 году легитимной. "В частности, он участвовал в выборах президента в 2014 году, а также в парламентских выборах 2019 года, по результатам которых получил депутатский мандат от пророссийской ОПЗЖ господина Медведчука. Собственно, это и позволило господину Кузьмину вернуться после 5 лет укрытия в Крыму на территорию Украины и пытаться дискредитировать Революцию Достоинства и ее участников", - заявил нардеп.

Парламентарий надеется на оперативную реакцию правоохранительных органов. "Расследоваться должны не фантазии коллективного Януковича, а реальные действия его приспешников, которые пытаются переписать историю", - добавил он.