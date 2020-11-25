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Новости Политика Украины
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Кузьмин (582) майдан (4138) суд (24703) Юрчишин (130)

Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства

Нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин подал заявление в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований по поводу высказываний нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина в адрес Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба "Голоса", передает Цензор.НЕТ.

Заявление подписали и другие депутаты "Голоса", а также отдельные депутаты фракций "Европейской солидарности" и "Слуги народа". Нардепы просят как можно быстрее, но не позднее 24 часов с момента получения заявления, возбудить уголовное производство касательно Кузьмина по статье 383 Уголовного кодекса. Она предусматривает до 5 лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о преступлении и заведомо ложные обвинения в участии в таком преступлении.

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Юрчишин добавил, что весь мир признал Революцию Достоинства, а сам Кузьмин неоднократно признавал смену власти в 2014 году легитимной. "В частности, он участвовал в выборах президента в 2014 году, а также в парламентских выборах 2019 года, по результатам которых получил депутатский мандат от пророссийской ОПЗЖ господина Медведчука. Собственно, это и позволило господину Кузьмину вернуться после 5 лет укрытия в Крыму на территорию Украины и пытаться дискредитировать Революцию Достоинства и ее участников", - заявил нардеп.

Парламентарий надеется на оперативную реакцию правоохранительных органов. "Расследоваться должны не фантазии коллективного Януковича, а реальные действия его приспешников, которые пытаются переписать историю", - добавил он.
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Топ комментарии
+8
Цей теж на піанініні грати вміє. Мурку. Замгенпрокурора в уряді шапкокрадів. Що він взагалі вже сім років на волі робить?
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25.11.2020 15:55
+6
МОЛОДЕЦЬ ЮРЧИШИН А ЧОМУ Ж ІНШІ ДЕПУТАТИ - ПАТРІОТИ ПРОПУСКАЮТЬ РІЗНОГО РОДУ НАСКОКИ НА ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ З БОКУ ОПЗЖ ТА Т.І.
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25.11.2020 16:25
+2
Бывший рыговский генпрокурор, лабавший на пианино Мурку (отметим, все же - пианино, а не аккордеон или гитара Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 5169 ), конечно, крендель редкостный...но - как утверждают учебники - революции меняют строй, а госперевороты - правящую верхушку. Я, хоть и сторонник обоих Майданов, смены строя не наблюдаю.
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25.11.2020 16:16
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Цей теж на піанініні грати вміє. Мурку. Замгенпрокурора в уряді шапкокрадів. Що він взагалі вже сім років на волі робить?
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25.11.2020 15:55 Ответить
Так... Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 2115
За шо?

Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 1815
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25.11.2020 16:00 Ответить
Це ж не фотошоп... Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 611
Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 7183
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25.11.2020 16:01 Ответить
Нічого не розумію... Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 8750
Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 9140
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25.11.2020 16:02 Ответить
Это ж только Зорян! А где ещё Шкиряк? Они работают в паре.
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25.11.2020 17:05 Ответить
Зпереду Зорян, а ззаду - Шкіряк.
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25.11.2020 17:06 Ответить
Прану качает в позе лотоса.
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25.11.2020 17:07 Ответить
А где товарищ 🎒 рюкзаков-Аваков ? Почему его с егоркой соболевым и найемом забыли вызвать ?
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25.11.2020 16:10 Ответить
Да грохните этого пророссиского ворюгу -прокурора кузьмина и дело с концом!!
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25.11.2020 16:13 Ответить
Может лучше пороха грохнуть? Юрчишин подав заяву на нардепа ОПЗЖ Кузьміна, який називає Революцію Гідності "держпереворотом" - Цензор.НЕТ 2663
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08.01.2021 10:09 Ответить
Бывший рыговский генпрокурор, лабавший на пианино Мурку (отметим, все же - пианино, а не аккордеон или гитара Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 5169 ), конечно, крендель редкостный...но - как утверждают учебники - революции меняют строй, а госперевороты - правящую верхушку. Я, хоть и сторонник обоих Майданов, смены строя не наблюдаю.
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25.11.2020 16:16 Ответить
МОЛОДЕЦЬ ЮРЧИШИН А ЧОМУ Ж ІНШІ ДЕПУТАТИ - ПАТРІОТИ ПРОПУСКАЮТЬ РІЗНОГО РОДУ НАСКОКИ НА ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ З БОКУ ОПЗЖ ТА Т.І.
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25.11.2020 16:25 Ответить
А тим часом, до України повернувся Жванія... Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 4896
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25.11.2020 16:29 Ответить
Отклонят заявлени под надуманным предлогом.
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25.11.2020 16:56 Ответить
Була диктатура уголовников, стала диктатура олигархата. Естественно, Революция.
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25.11.2020 17:05 Ответить
Будь яка революція вважається завершеною лише тоді коли відбувається зміна суспільного ладу. По факту "революція Гідності" не завершена і зміни суспільного ладу не сталося - просто змінились чиновники, а це означає що це дійство навіть де юре має всі ознаки державного перевороту. Другий етап революції має завершитися репресіями всіх прокацапських зрадників та корумпованих можновладців. Інакше клеймо "дерпереворот" залишиться назавжди в історії.
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25.11.2020 17:05 Ответить
Які "ознаки державного перевороту", якщо "революція Гідності" не завершена" і має завершитися "Другий етап революції"?
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25.11.2020 17:35 Ответить
Очень смешно - переворот и революция это одно и то же - практически слова синонимы - разница только в положительном / отрицательном значении слова , так же как шпион /разведчик . Называть смещение Януковича легитимным может только дурак , ну а в суд подавать на таком основании может только идиот .
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25.11.2020 18:22 Ответить
Чому він не здох від туберкульозу на нарах,від короновірусу,або від нещасного випадку?
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25.11.2020 19:08 Ответить
 
 