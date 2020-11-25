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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26018) водоснабжение (697) Аксенов (361) вода (880)

В оккупированном Крыму построят опреснитель морской воды, этим займутся организации "с именем", - марионетка Кремля Аксенов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В оккупированном Крыму построят опреснитель морской воды, этим займутся организации

Организации для строительства в оккупированном Крыму опреснителя морской воды определены.

Об этом сообщил журналистам марионетка Кремля Сергей Аксенов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Уже процессы все запущены, я нахожусь со всеми коллегами [в контакте]. Не могу в рамках того, что санкционный режим присутствует, пока называть организации, которые будут [строить опреснитель]. Но организации все с именем", - сказал Аксенов.

Он считает, что опреснение морской воды нанесет меньший ущерб окружающей среде, чем использование подземных источников. "Поэтому основной акцент на опреснение", - пояснил глава Крыма. Аксенов добавил, что для Крыма предлагали использовать и зарубежные технологии опреснения. "Много получали обращений и письменных. Но как только доходит до вопроса технологии любых стран, вопрос санкционного режима, кто дальше будет обслуживать, запчасти где производятся, это вызывает определенное напряжение", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится"

Аксенов также отметил, что "все организации приступили к работам, даже без заключения государственных контрактов".

Издание сообщает, что в оккупированном Крыму обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища, в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Ограничения введены и в других городах оккупированного полуострова. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов осталось менее чем на три месяца.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

Также читайте: 29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей. 

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин. 

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Ню-ню. Боюсь даже представить стоимость опресненной водички.
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25.11.2020 16:04
+16
Ну що ж... тоді ми закопаємо назад море!
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25.11.2020 16:09
+15
Цій «новині» вже три роки.
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25.11.2020 15:58
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25.11.2020 15:57 Ответить
Хай навіки згіркне вся ваша вода!!!
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25.11.2020 15:57 Ответить
Цій «новині» вже три роки.
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25.11.2020 15:58 Ответить
Дешевше і більш реалістичніше прівлєкті алтайських шаманів з бубнами,щоб дощ викликали.Накормити їх івасямі і тюлькою і пити воду не давати доки дощ не поллється з неба. В окупованому Криму побудують опріснювач морської води, за це візьмуться організації "з іменем", - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 773
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25.11.2020 21:10 Ответить
Сито і ступа вам в помічь.
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25.11.2020 15:59 Ответить
1 опреснитель? Там нужны десятки а то и сотни.
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25.11.2020 16:01 Ответить
Есть вариант подешевле, запатентованый Г.Москалем ( и фамилия же в "масть" - уринотерапия.
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25.11.2020 17:10 Ответить
Они ничего не сделают , потому что против оккупации Россией Крыма сам Бог .

Не с божьей помощью там нет дождика ? 😂
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25.11.2020 16:02 Ответить
та мудрий нарід, на наступних виборах обере бойко президентом і монопісуарною фракцією опзжопних і вони власноруч віддадуть і воду і всю Україну куйлу... залишилось чекати недовго
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25.11.2020 16:33 Ответить
Це може бути як технична вода , бо пити іі неможливо
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25.11.2020 16:03 Ответить
А як на Мальті та в Еміратах п'ють?
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25.11.2020 16:35 Ответить
Хз.. я пробував , це неможливо пити , може вони шось додають туди
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25.11.2020 16:41 Ответить
для питья покупают фасованную в бутылках по 6-10 литров, а осмозную пить невозможно - в ней нет практически минералов
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29.11.2020 14:41 Ответить
Ню-ню. Боюсь даже представить стоимость опресненной водички.
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25.11.2020 16:04 Ответить
Технічна опріснена коштує біля 2$ за кубометр.Це дорого і дозволяють собі тільки багаті країни.
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25.11.2020 16:27 Ответить
А россол куда сливать будут ? Обратно в море ?
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26.11.2020 11:47 Ответить
лол чёрномрскую воду опреснять - нунуну В оккупированном Крыму построят опреснитель морской воды, этим займутся организации "с именем", - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 608
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25.11.2020 16:05 Ответить
А чому ні?
Пасивні системи на півакваторії ВСЬОГО моря, або атомні блоки опріснювачі (штук 5-10)

Залишилося побудувати) Аквафреш їм в дупу.
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25.11.2020 16:12 Ответить
Азовскую. Она не такая солёная.
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25.11.2020 19:50 Ответить
Скажеш гоп - як перескочиш. Побрехеньки про опріснювачі морської води ще з 2014 року розпочали гуляти по крисмі з подачі тодішнього прем'єра накацапії мєдвєдєва.
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25.11.2020 16:06 Ответить
Ну що ж... тоді ми закопаємо назад море!
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25.11.2020 16:09 Ответить
Так санкции только укрепляют экономику бензоколонки, зачем иностранные компании , «Сколково» в помощь , тем более что в процессе опреснения нет ни чего сложного и секретного, кипятильник и осаждения паров ! На любой яхте свыше 15 метров обычно все ставят ,поснимайте у своих алигархов и подключите к водопроводу !
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25.11.2020 16:09 Ответить
Опреснитель? Именно так, в единственном числе? Да, это определенно очень поможет.
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25.11.2020 16:14 Ответить
Знаете ли в Актау (во времена СССР- г.Шевченко ) жители пьют опресненную ....На Египетских курортах и техническая и бутилированная питьевая - опресненные.( не вспоминая Израиль) Так что технологии существуют. Понятно ,что рукожопые ордынцы сами не справятся ,но денежки у них есть и есть много жадных любителей обхода санкций ..... Через третьи руки ,трижды перегрузив в ночном море и тд и тп. Надо внимательно следить ,выявлять и наказывать.
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25.11.2020 16:14 Ответить
Проблема не в опреснителях, это давно откатанные технологии. Вопрос в том, что опресенная вода гораздо дороже той которая доставляется по каналу. А значит сельское хозяйство и промышленность которые требуют техническую пресную воду, в Крыму будут просто нерентабельны.
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25.11.2020 16:37 Ответить
Рис там по любому нет никакого смысла выращивать.
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25.11.2020 19:54 Ответить
Редакция, в тексте опечатка - не "опреснителя воды", а "опреснителя мочи"....Действительно в Крыму будет построена установка по перегонке мочи и других сточных вод в питьевую жидкость.... А я предлагаю производить опреснители индивидуального пользования.... Он подсоединяется трубкой к гениталии, включается в сеть, и из тубочки льётся питьевая "вода"...Правда, с запахом и вкусом мочи,и жёлтая....Устройства можно производить недорогие, доступные широким массам и люксовые модели с МР3 плеером, фотоаппаратом, выходом в интернет и электрошокером...
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25.11.2020 16:17 Ответить
какой бред....
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25.11.2020 16:31 Ответить
Вы мне не верите? Почему? Когда я Вас обманывал?
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25.11.2020 19:40 Ответить
Страны, где есть нехватка пресной воды, решают проблему водоснабжения населения путем опреснения морской воды, которая сейчас, в основном, идет на технические нужды - коммунальные службы, гальванические цеха машиностроительных заводов, для электростанций и тепловых станций, для промывки электронных плат. МАГАТЭ отмечало, что в морской воде содержатся в большем количестве тяжёлые изотопы, чем в пресной воде, вредные для здоровья человека, которые не удаляются из воды после опреснения. В Саудовской Аравии, давно действуют мощные установки по опреснению морской воды, но питьевую воду завозят из Новой Зеландии. В Кувейте функционируют 6 заводов по опреснению морской воды, а для питья построены водопроводы от реки Ефрат в Ираке и от реки Арванд в Иране. В то же время - МАГАТЭ столкнулся с трагедией в г. Шевченко (сейчас Актау, Казахстан), где была построена Атомная электростанция и опреснительная установка на берегу Каспия. Через 15 лет после пуска установки и применения опресненной воды населением - санитарная инспекция забила тревогу.
"Возросло количество онкологических заболеваний, рождение мёртвых и неполноценных детей, другие тяжкие заболевания".Ученые считали, что вода - это химическое соединение, описываемое единственно возможной формулой Н2О. Неточность этого положения выяснилась лишь в 1932 году - Гарольд Клейтон Юри и Эльберт Осборн сделали открытие, что кроме обычной воды, в природной воде есть также и так называемая "тяжелая вода,,.тяжелый изотоп дейтерия водопроводной воды повреждает гены человека, вызывает различные болезни, рак, инициирует старение организма. Крымчанам грозит вымирание. Поэтому, только после возращения оккупированного Крыма Украине можно решить эту проблему.
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25.11.2020 16:29 Ответить
Най п'ють, вам не пофіг?
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25.11.2020 16:34 Ответить
Её так же будут пить и крымские татары и те граждане ,считающие себя в оккупации .Тебе пофиг на их здоровьё
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25.11.2020 17:05 Ответить
не сплю ночами, усе про них бідненьких думаю. Як вони там зараз у підпіллі? Який потяг кацапський під укіс пускають?
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25.11.2020 17:08 Ответить
Это жестоко
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25.11.2020 17:55 Ответить
правда часто така...
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26.11.2020 11:24 Ответить
А, что с Крымские Татары тоже в оккупации?
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25.11.2020 20:00 Ответить
Увесь півострів у окупації, як можуть при цьому окремі люди не в ній? В окупованому Криму побудують опріснювач морської води, за це візьмуться організації "з іменем", - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 1923
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26.11.2020 11:25 Ответить
Я помню
в день Парижской Коммуны 2014го, прапорщик ВСУ, кажется по фамилии Кокурин,
упал с какого-то там маяка и разбился насмерть и был причислен к лику защитников
Крыма от рашистких закупантов. Теперь благодаря прапорщику Кокурину, Украина
имеет право считать Крым оккупированным так как он был насильственно захвачен рашисткими закупантами военной силой, в неравном бою с
прапорщиком ВСУ Кокуриным. А больше, я что то никаких боёв не
помню. Ну то такое. Тут меня мучает другой вопрос. Вопрос о том, чем отличается пребывание гражданского населения разных национальностей на захваченной территории. Почему Влад Семенин, ********** именно Крымских Татар? Чем они Крымские Татары, хуже Русских, по вашему мнению?
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26.11.2020 12:07 Ответить
Я би не ставив так питання. Мене цікавить чому росіяни вважають усіх гірше за себе? Більше того, чому вони з усіх намагаються зробити росіянина?
Нічого не відбувається у світі вперше, щось подібне вже колись і десь було. Вчить історію.
Посніть із Судет. За подібні речі, нацистів потім вішали, і плювати там було чи був Кукорін, чи не було. Так не буває, що вчинене нацистами це зло і злочин, а те саме вчинене росіянами це благ і справедливість. Це або злочин, або ні. Або вибачтесь перед нацистами, або несіть відповідальність за аналогічний вчинок.
Але ж ви сама брехлива на світі нація. Навіть коли вас притиснуть аргументами, ви скажете - ну и что, мы правильно зделали, бо мы смогли и мы сильнее.
Гітлєр теж так думав...
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26.11.2020 12:12 Ответить
Что это за набор слов таких? Разговариваешь сам с собой? Где я писал, что росіяни вважають усіх гірше за себе? Наоборот, это же я сформулировал именно так "Чем они Крымские Татары, хуже Русских, по вашему мнению?". А, что тогда по вашему мнению Русская нация, которую Вы так ненавидите, если её древней столицей был Киев? Какими аргументами Вы собираетесь меня притиснуть, если Вы всегда спешите настучать модератору, что то типа ахтунг, в воздухе Покрышкин. И модератор немедленно реагирует удаляя все не лояльные Украине комментарии и деактивируя аккаунты.
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26.11.2020 13:47 Ответить
А навіщо мені щоби ти писав чи не писав для очевидних фактів? Ти не є джерелом моєї інформації, ти її носій. Причому черпаєш її із прапагандонского телебачення.
Жоден Українець не вважає чякусь націю гіршою за іншу. І таке питання - "Чем они Крымские Татары, хуже Русских, по вашему мнению?" є завуальованою брехнею. Нічим, бо ніхто з українців так не думає. Так, ми поганої думки про росіян (виключно про них), але це нормально. Про ворога, який на тебе напав завжди поганої думки. А ось ви, ділите світ на: піндосів, чурок, чорножопих, косооких, хахлів і т.п.
Ви вдумайтесь у що ви пишете, скільки тут лицемірства і брехні? Саме ви винущували цей народ після захоплення Криму, саме ви їх депортували після другої світової війни, а ми їх повернули на батьківщину, зробили рівними собі. Тепер ви теж їх винищуєте. Не усіх, хто забув, що він татарин (манкуртів ні), а ось хто не забув... Ваше ФСБ щодня проводить незаконні обшуки, саджає людей за віру... і ви подібним чином формулюєте питання???
Ні Київ був нашою столицею і ви до нього не маєте жодного відношення. Не плутайте Русь і Росію, русичів (русинів) і росіян.
Я ніколи не стучу модератору, натомість мене він часто банить, але вас не має потреби давити аргументами. Є тому дві обставини вагомі... Перша ви використовуєте не історію, а переписаний Єкатериною її варіант, який внаслідок фальсифікації має безліч проблем. Друга, навіть цей, переписаний варіант ви не знаєте. Я не розумію чому, можливо у вас так викладають, можливо ви просто нею не цікавитесь, але це факт. Інакше би ви ніколи не написали дурню про Київ давня столиця руської нації... Зверніть увагу, в українській мові не має відповідника слову "русский" - це перекладається як росіянин. Знаєте чому? Бо "русский" це не національність. Русич, русин - так (але це наші пращури), а ось "русский" це який, або чий? Ви ті, хто належали Русинам, їх раби. Але тільки невелика частка росіян, решта це загарбані народи мордва, чукчі евенки, усі вони зараз стали "русскими" забули власну мову, історію і культуру і відразу ними стали. Багато хохлів теж стали "русскими". Можливо, ви виглядаєте як європеєць, але тоді у вас десь дуже давно був пращур Русич=Русин=Українець, от і все.
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26.11.2020 14:22 Ответить
В России крайне редко встречаются националисты. Там в отличии от Украины вопрос наций вообще не стоит. Да есть некоторые ментальные особенности у некоторых регионов, есть иногда и пренебрежительное хлёсткое короткое название той или иной нации, но это всего лишь жаргонный молодёжный сленг. Самобытность у наций никто не отнимал. Сотня государственных языков, национальных культур, театров, музеев библиотек. Сама государственность федеративная, это предусматривает. Это же не Украина, соборная но унитарная. Теперь о Русских. Конечно же, это относительно молодая историческая общность состоящая из разных народов. Но давай посмотрим на эту тему не спереди а с другой стороны. Если бы не главная историческая кровная струя из Киева, то Русские стали бы не Русскими, а Монголами, ну или Финнами или хотя бы Венграми. Но нет. Они таки стали Русскими. Русскими они стали по языку, по религии, по еде, по инструментам, одежде, песням, топонимике. Русскими они стали по совместной истории, по общим предкам, руководителям. Особо яркая эпоха завоеваний во времена Владимира Ясное Солнышко. Многие города Русские и по ныне носят их имена, Например Ярославль или Владимир. И в последующие века например в 15м веке во время частых набегов Крымских Татар на города Русские (читай Украинские) ещё не делили нас на наших и ваших. Это всё была одна нация. Русский, это чей? Правильно. Русский это Киевский. Или таки по вашему, Бог, после сотворения Адама и Евы, сделал дополнительную сто миллионную партию тюнингованых людей для Петра Первого?
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26.11.2020 14:58 Ответить
Для початку потрібно визначитись із термінологією яку ви використовуєте і джерелами.
Зо таке націоналізм? А то знаю ваші кліше. Росіянин, що любить Росію - патріот, а українець що любить Україну - націоналіст?
На Росії повно справжніх нацистів, а націоналізм у вас має такі махрові форми, що це іноді дивує.
Ось вікіпедія (беру нашу, вашій неприємно я так розумію подібне писати і вона дуже так завуальовано це викладає) -
Російський націоналізм - російська версія націоналізму. Виражається вірністю російському народу, роботою на його користь по поширенню економічного, культурного та політичного домінування російського народу над іншими народами.
Ідеологія російського націоналізму зародилася в 1700-1800-их роках й вилилася у панславізм та слов'янофільство, однак згодом видозмінилася й в ******** Росії набрала форм нашизму[en], націонал-більшовизму, євразійства та, насамперед, путінізму.

Путінізм - ідеологічна підтечія російського націоналізму, що зародилася в середовищі російської політичної еліти на початку 2000-х років і є домінуючою державною ідеологією в ******** Росії. Ідеологічно путінізм є химерним поєднанням старіших ідеологій російського націоналізму, таких як панславізм/слов'янофільство, євразійство, націонал-більшовизм та нашизм[en], й базується на концепції створення та поширення руского міру на якмога більшій території, при одночасному бажанні економічного співробітництва з Заходом для збільшення статків російської олігархічної еліти.
По відношенню до України, основними інструментами Росії по поширення руского міру є церковна війна, кібер-війна, інформаційна війна, економічна війна, юридична війна та культурна війна. Однак найголовнішим аспектом путінізму по відношенню до України є її іредентистські претензії до України, які виражаються у реституціоністських претензіях Росії на територію України, й відповідних військових діях по захопленню цих територій; прикладами таких дій останніх років є Анексія Криму та Донбасу в України Росією.
Додайте сюди імперців, які більше відповідають терміну нацисти, ніж націоналісти, та усякіх недоносків типу козаків і т.п.
Що дійсно відрізняється суттєво то це причини націоналізму в Україні і на Росії. Українці намагаються поновити справедливість. Націоналізм це захисний механізм. Вони живуть на своїй землі, а люди, що не поділяють їх цінності є інвазивним населенням, штучно завезеним, до того ж саме із митою деукраїнізації. Російський же націоналіст, сам по собі є інвазивним населенням, він живе на чужій (окупованій чого соромитись правди?) землі і його націоналізм спрямований на знищення інших національностей. Тому і форми інші - імперськість, путінізм.
Для того, щоби стати українцем потрібно загадати хто ти є, а щоби стати росіянином, потрібно забути ким ти був.
І так, ви потомки Золотої Орди. Ніколи не розумів чому ви цього так цураєтесь і крадете нашу історію? Ярославль, Новгород і т.п... читайте історію, ви винищили ті народи, ПОВНІСТЮ! У них не залишилось нащадків. Це так само, як ******** американець ірланського походження, почне вважати себе нащадком якогось індіанського племені, бо ******* Чикаго (для прикладу) стоїть на місті того племені...
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27.11.2020 15:57 Ответить
пля, скоро набрав, помилки повиправляв, а воно гадство і так опублікувалось без виплавлень
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27.11.2020 16:02 Ответить
Шовинизм, национализм, фашизм, сионизм, нацизм, это разные сорта говна. Видишь ли какое дело. Славянин я по происхождению, как и миллионы моих соотечественников, но нисколько этим не горжусь. Более того, если честно, то в глубине души, так
ненавистных тебе Мордвин и Мокшей с Вепселями и прочих людей с Финским или
Венгерским происхождением, я по менталитету считаю, даже более благородными что
ли. Они надёжные, работящие, если слово дадут, то свои обещания обязательно
выполнят. К примеру ближайшие родственники Мордвы, Суоми, до которых
Владимир Ясное Солнышко не дотянулся, в Европе построили фирму Нокиа, а
благородные Украинцы только ЗАЗ, да и то с помощью всякой Мордвы. Да и люди с верховий
Иртыша, которых ты называешь Орда, дали Славянам и всему миру, военное
единоначалие, налоговую систему, регулярную почтовую связь и транспортную сеть,
соединив все ячейки общества в единый мощный государственный организм и много
другого хорошего дали. Кичиться своим Украинством, это пещерное
дикарство. Люди уже давно не делятся на национальности. Люди сегодня делятся
на дураков и на нормальных людей, а вот уже дураки, те да, те делятся на
Украинцев, Русских, Коряков и Каракалпаков. А я в отличии от тебя, человек
планеты и без Украинства чувствую себя, Здоровым, Счастливым, Радостным
Человеком! Хотя и храню всякие артефакты, рушныки, вышиванки, подзорники, лежат в шкафу с запахом нафталина, клеймо для лошадей, детали прялки на чердаке храню в память о предках.
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27.11.2020 16:57 Ответить
" помилки повиправляв, а воно гадство і так опублікувалось", а я когда большими портянками то, в ворде пишу, там и корректирую, а потом вставляю. Так удобнее. И тебе советую.
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27.11.2020 17:02 Ответить
Та я блін взагалі на телефоні набирав😂
Ну чудова історія, багато чого Орда світу дала, то чого не пишаєтесь? Нашу для чого вкрали?? Русский, це не національність. "Ти" теж колись кимось був, поки не став русским. Українці це не ЗАЗ, це Сікорський і т.п. ЗАЗ, це Совок. Остання ваша імперія яка принесла мільйони українців у жертву своїм дебільним ідеалам. Так нас навіть за ваших царів не знищували. Сто років назад у Польщі були схожі з проблеми із нашими *********. Чомусь зараз ніхто їх та їх мову, культуру не вважає печерною? Не є такою і українська. Є реалії, а є російська пропаганда. Людина миру... у нас таких теж вистачає. Я вважаю їх трусами, людьми які ховаються від проблем. Коли ваша армія вирізала жінок і дітей в Ічкерії, ти, як людина миру де був? Так ото ж. Люди мира забирають земляків додому, будують їм житло, а не приносять війну у чужу країну нібито для їх захисту невідомо від чого.
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27.11.2020 21:22 Ответить
Доречі, я думаю що націоналізм це захисний механізм на "мы один народ и т.п."
От тебе не дивує, що згідно вашої пропаганди, на Росії живуть краще, ми майже вимерли, а ностальгуючих за СРСР у вам незрівнянно більше ніж у нас? Якщо у вас классно, а у нас погано, і СРСР був Раєм, а не Адом, то мало би бути навпаки? Той кому зараз добре у минуле не дивиться? Ось на таких простих логічних питаннях і починає пропаганда давати збій...
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27.11.2020 21:28 Ответить
Ты извини, но у тебя винегред в голове от вашей пропаганды. Что бы гордиться Ордой, мне бы пришлось наплевать на могилы моих родных дедушек и бабушек в Черкасской и Сумской областях. И все мои Русские друзья, рождённые в России кто в пятом, а кто и в десятом поколении имеют, и даже многие из них не утеряли своей родословной из Украины. Возьми любой телефонный справочник или список избирателей любого русского города, там половина фамилий заканчивается на О. А, что бы быть наследником Ордынцев, надо хотя бы иметь специфическую мышцу в глазу, для удержания век не более ширины зрачка, для защиты глаз от ветра и пыли. Мы даже генетически разные с Ордынцами. Как же я могу приписывать себя к ним? И как это я украл твою историю, если все музеи любого районного российского мухосранска полны полны Украинских артефактов которые местные жители туда принесли. Названия станиц и городов я уже повторяюсь, Полтавская, Каневская, Запорожская, Ярославская и т.д. Странная ревность. Это Вы бы должны гордиться, своими соотечественниками от Калининграда до Владивостока. Это же Вы являетесь людьми які ховаються від проблем, ховаються от своих предков в Костроме, Угличе, Ярославле, Петербурге, Хабаровске, Владимире, в обоих Ростовах. Ты вспомни, своих русских героев парня из под Винницы матроса Кошку, или его земляка кошевого атамана Ивана Сирко, которые в разные годы воевали за Крым. Ты так и не ответил мне почему же русские стали русскими, а не монголами? И я не ностальгирую по СССРу. Конечно, во времена СССРа я был молодым и всякие приятные приключения свойственные молодости были тогда. Но я не сторонник планового хозяйства, и я не отбеливаю преступления большевиков, хотя и не хочу ворошить их кости. Сегодня Россия, это совсем другое, новое молодое развивающееся государство. А в 1995м и в 1996м я таки как раз и был в Чечне, но не видел ни одного Чеченца или Чеченку, а тем более ребёнка с перерезанным горлом. Видел разрушения, трупы и бродячих собак питающихся человеческими телами. Всё это страшно, и даже иногда снится до сих пор. Но я видел и несчастных русских убитых Чеченскими радикалами. Видел и Бислан и Будёновск и смотрел видиокасеты с проповедями бородатого Хаттаба. Эти ужасы прервал мой президент. От такое оно життя.
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27.11.2020 22:27 Ответить
Твой президент взывал ваши дома с жителями, а венегрет у меня в голове?

Ты сам ответил почему ты стал русским, потому что ты забыл про предков с Черкас. Бо ти забув про пращурів козаків та став ніким - росіянином. Ти скоріше за усе не бухаєш, гарний сім'янин, розумний і працьовитий, не бігаєш як ідіот на побєдобєсіє і т.і.? але це тому, що генетично ніякий ти не росіянин і гени українські в тобі грають! І сидиш ти тут, на українському сайті, бо не стикується те, що каже ваше тв із тим, що підказує тобі розум.

Бачиш, як усе просто?
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29.11.2020 23:11 Ответить
Всё дело в терминах. Кого считать русским, а кого украинцем. Мои предки, и в Черкасской и в Сумский (а Сумская бабушка, родом из под Чернигова), они таки никогда и не были Украинцами. Они просто не успели ими стать. У них даже и в паспортах при СССРе когда ещё были национальности, было написано, национальность-русск(ий) (ая). И родители были русскими, и я тоже, особенно после душа, чистый русский, И язык они свой, такой же каким ты мне пишешь, называли старорусским. И тут нет никакого парадокса. Это ты почему то настаиваешь, что бы я их забыл, и подыскал себе предков с берегов Иртыша. А я нет, я натуральными предками горжусь, и в память о них, девятого мая помогаю внукам неспешно нести некоторые их портреты по центральным улицам. Ты мыслишь штампами. Всё у тебя по лекалам твоих политтехнологов расписано. Вот и миф про алкоголь на россии продолжаешь нести. А между тем, бухают по черному, то как раз на исторической Родине. И у меня, язвы нет и ничто человеческое мне ни чуждо. Было дело, особенно по молодости, в гостях у Украинских родственников, самогонку из буряка трёхлитровыми банками лакал. А воняет она, как будто кто в неё напердел. Ну ничего, марганец +активированный уголь и фильтр, улучшали её качество. В Кавказе я живу. Тут так не пьют. Ну то такое. Ботдих! Знаешь? Так вот там год назад, местные, моего президента на руках готовы были носить. Я знаю! При встрече с ветеранами боевых действий, ополченцами из Дагестана, сражавшимся против боевиков в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в 1999 году. Всё это хорошо стикується с тем, що каже наше тв із тим, що підказує менi розум. А ты веришь в туфту без всяких фактов и аргументов. Типа, дома, взрывал, самолёту Качинского берёзу подставил, мост картонный, вакцина отрава, в россии голодают, ракеты мультяшные... Тебе самому не противно, постоянно быть в плену иллюзий?
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30.11.2020 09:16 Ответить
У тебе дивні уявлення про українців. Цей термін використовується поруч із Русю та Русинами вже більше 300 років. Сумніваюсь, що ти знаєш свій рід у таку далечінь. Національність росіянин мільйонам українців примусово за раннього СРСР в паспорти вписували. Це доведений факт.

Немає ніякої пробелми із термінологією. Росіянин (русский) це аналог американця. Набір денаціфікованих громадян. Колись вони були кимось, а потім стали ніким, сірою масою без історії і традицій. Цим активно займалась Російська імперія, а ще Совок, який намагався виростити нову "національність" гомосоветікус - радянська людина...

При встрече с ветеранами боевых действий, ополченцами из Дагестана, сражавшимся против боевиков в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в 1999 году.

Якось дивно у вас виходить. В Ічкерії, де жили чеченці (на своїй Богом данній землі) і яка була окупована РІ, свого часу, де народ визначився із гарантованим ООН правом на самовизначення, де був президент і т.п. - бойовики, яких ви знищували, разом із жинками та дітьми, а на Донбасі, невід'ємній частині України, де нащадки завезеного штучно із території РСФС, зрадили свою країну (не усі звісно) і перейшли на бік ворога, це ополчение?

Та мені байдуже йу що ти віриш, організація ФСБ вибухів житлових будинків це доведений факт, а віриш ти у це чи ні... Хоча я розумію, визнання цього факту змушує переглянути усе в що ти віриш.. Але це й так доведеться вам робити, як німцям після падіння 3 Рейху, як радянським людям після смерті Сталіна. Це неминучий процес! А заперечення... ну то й що? Ви і знищення малазійського Боінгу заперечуєте і отруєння Скрипалів, і окупацію з наступною анексією Криму, і розв'язування війни на Донбасі, а колись заперечували напад на фінів... пакт Молотова - Рібеннтроппа.. Ви завжди усе заперечуєте. Але ж це не змінює фактів!
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30.11.2020 09:44 Ответить
С термином Русский, у меня есть некоторое сходство с твоей позицией. Но, всё же доминировала у Русских Киевская кровь. Те, народы, которых ещё не размололи жернова истории, и они в своём самобытном состоянии дожили таки до наших дней, тоже сильно изменились под влияния Киева. Но не надо забывать, что они живут в федеративном государстве, где у всех национальных республик, свои национальные президенты и правительства и культура и язык и образование. И Моска никоим образом не разрушает ихнюю национальную идентификацию. Скорее наоборот. Теперь их палкой не выгониш их той федерации. Да и какой смысл? Вот представь себе, что каждая такая банановая республика, вдруг оказалась выброшенной из РФ. Как им жить? Каждой надо создавать свою промыщленность, энергетику, науку, образование, медицину, логистику, финансовую денежную структуру, оборону, охрану правопорядка и тому подобное. Да это же провал в средневековье! Такой тебе пример. Есть у тебя собака, у неё есть своя будка и ты её кормишь два раза в день, и вдруг, ты решишь дать ей свободу. Даже 200 гривен компенсации выдашь ей и скажешь, всё ты теперь свободна. Как думаешь, она будет рада? И вот ведь, что мне действительно интересно, это как вам надо было промыть мозги, что бы Вы перестали мыслить логически? Почему так случилось, что до глубины мысли вам приходится подниматься? Вот ты тут сравниваешь сепаратистов Ичнерии и Донбасса. Они"зрадили свою країну (не усі звісно) і перейшли на бік ворога, це ополчение?". Но при Дудаеве, народ Ичкерии провалился лет на триста вглубь веков. Даже школы не работали, а девочки даже буквы не учили. Отсутствие работы, зарплат, пенсий, денег, бартер, продовольственные пайки, грабёж поездов и банков, выдавливание русских с конфискацией имущества и частыми убийствами. Ты хотя бы слышал об отом? А религия? Диктатура Дудаева, сменила местных муфтиев или даже уничтожила их, ввела какую то бредовую воинственную философию, (например трусы им стало запрещено носить), объявила джихад. Ты думаешь, там прямо так все были этому рады. Да ни фига. Целыми родами тейпами, Чеченцы переходили на сторону России. Такие как Кадыровы, или практически один народ с Чеченами, с одинаковой судьбой, Ингуши. Но ты как в розовых очках. Видишь только розовое и красное, остальные цвета тебе недоступны. Весь мир слышал расшифровки черных ящиков Польского самолёта. Где автоматическая система безопасности орала и риске снижения до самого столкновения с землёй. О взрывах домов. Весь мир знает, что исполнители пойманы, осуждены и прокляты даже своими родственниками, но ты ты думаещь, что это організація ФСБ вибухів житлових будинків це доведений факт. А где Скрипали? Где вещьдоки, видеофиксация, показания самих жертв? Где это всё?
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30.11.2020 16:12 Ответить
Як раз таки я не переймаюсь артефактами. Українство має бути у душі, ти маєш розмовляти, думати і міркувати як українець. Що я і роблю, хоча за Совка закінчив російську школу (з українською в місті були проблеми) і вивчив мову самостійно. Те, що я не русский, не такий яки ви- мій оберіг. Оберг від токго, що ви не припретесь "мене захищати", ваші солдати не вб'ють близьких мені людей і не винесуть із хати усе, включно із унітазами, як вони зробили на Донбасі.
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27.11.2020 21:36 Ответить
Так шо ж опреснять таки будут - морскую воду или мочу? В окупованому Криму побудують опріснювач морської води, за це візьмуться організації "з іменем", - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 9496
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28.11.2020 11:36 Ответить
Російський націоналізм - ЗБОЧЕНА НЕПРИРОДНІМ СПОСОБОМ російська версія націоналізму

РОСІЙСЬКИЙ ІМПЕР-ШОВІНІЗМ
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29.11.2020 09:13 Ответить
Стало быть, экипажи подводных лодок пьют Боржоми ? А они, бывает, по пол-года пьют опресненную.... Здоровые такие...
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25.11.2020 17:03 Ответить
На подводных лодках, во-первых, небольшие объёмы - экипаж не сотни тысяч. Во-вторых, там её специально минерализуют - добавляют различные солевые добавки... А это тоже увеличивает стоимость воды...
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25.11.2020 17:06 Ответить
угу... ти підводник?
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25.11.2020 17:07 Ответить
Поставка опреснённой воды от "организации с именем" в действии. Это не прикол:
В оккупированном Крыму построят опреснитель морской воды, этим займутся организации "с именем", - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 6925
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25.11.2020 16:32 Ответить
А жижу соленую будут выбрасывать в реки и водохранилища, вернее в ямы которые от них остались, засолив и окончательно добив экологию крыма. кретины
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25.11.2020 16:32 Ответить
Хочу попить водиЧки опресненной В оккупированном Крыму построят опреснитель морской воды, этим займутся организации "с именем", - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 5794.
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25.11.2020 16:34 Ответить
Цуки, хотят два моря выпить...
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25.11.2020 16:45 Ответить
а чего это они с моря которое мы копали воду воровать будут?
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25.11.2020 16:46 Ответить
"Сколково":
-Наши отечественные учёные сейчас плодотворно трудятся над синтезом повидла из говна и лимонада из мочи, для нужд местностей, испытывающих нехватку питьевой воды и продуктов питания, включая Крым...
- И как успехи?
- Определённые успехи есть. Синтетическое повидло уже прекрасно мажется на хлеб... Осталось устранить привкус говна. А лимонад уже приобрёл необходимый оттенок жёлтого цвета... Осталось изменить вкус и устранить запах..."
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25.11.2020 17:04 Ответить
Должен сказать что ни одна компания не возьмётся за строительство опреснительных установок в оккупированном Крыму, потому что это экономически не выго-ДНО - штрафы и санкции будут просто заоблачные /в ФБР прекрасно знают что делать в этом случае/
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25.11.2020 18:23 Ответить
три моменти..
сіль в результаті опріснення треба кудись дівати.
електроенергії в Криму вистачить на який об'єм опріснення?
навіть у планах- опріснювач лише для Сімферополя і околиць.
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29.11.2020 09:02 Ответить
З цього треба було їм і починати окупацію а зараз запізно - наслідки для екології вже невиправні. Зате коштувати це "задоволення" буде добряче. Чим більше коштує кацапам Крим тим менше витратять на війну і тим гірше житимуть кацапи в **********. Я "за". Працюйте свинорилі! Військові бази можна "залити" опрісненою водою і нехай кожен кацап ********** за це заплатить.
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25.11.2020 18:27 Ответить
Бесплатно будут опреснять за счет сжигания ворованного украинского газа.
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25.11.2020 19:34 Ответить
Мы строили, строили,, сторили, строили и ни ху ху не построили .... вот как будет, денег то нет, но мы держимся
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25.11.2020 20:08 Ответить
сразу к сортирам под ключ!!! В окупованому Криму побудують опріснювач морської води, за це візьмуться організації "з іменем", - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 8266
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25.11.2020 22:40 Ответить
да да.. будут инкогнито строить опреснители.
водопровод для переброски воды из белогорского водохранилища в симферопольское уже построили))
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25.11.2020 22:40 Ответить
Строительство первого опреснителя морской воды, который поможет решить проблему нехватки воды в Крыму, предполагается в селе Фрунзе. Глава региона Сергей Аксёнов заявил, что благодаря возведению установок можно будет отказаться от графика питьевого снабжения в Симферополе и других населённых пунктах Крыма к концу следующего года, сообщает ТАСС.

розшифровую.

за 14 місяців.. а скоріше за півтора року. а все пересохло ЗАРАЗ.
ТА Й невідомо чи Ху№ло доживе...
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29.11.2020 08:59 Ответить
в мене питання - чому вони впирались 6 років і не строїли опріснювачи, а зараз на тобі... за пів року - рік побудують. як що це отак легко - то чому вони не будували раніше? сподівались що україна впаде? проб'ють коридор до криму? що сталося?

я думаю що все це шльопання язиком. ніхєра вони не побудують. у всякому випадку так скоро. це звичайна мордорська пропаганда. коли жопа, вони починають будувати замки з піску язиком. розповідати про лелек у небі, щоб дурні вірили і терпіли далі.

це як чому так хєрово в окупації? - моста ще побудували. треба трохі потрепіти. води нема - скоро проб'ють коридор до криму і буде легше. і так далі... для лохов розповіді про потерпіти ще трохі...
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29.11.2020 15:30 Ответить
Аксенов.

Он считает, что опреснение морской воды нанесет меньший ущерб окружающей среде, чем использование подземных источников

абсолютно вірно..
фактично підземні джерела Криму викачані..туди інфільтрується морська вода.. тобто фактично вони знищені.
тобто математично збитки рівні тобто у відношенні не мають значення збитки,нанесені майбутнім опрісненням
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29.11.2020 09:10 Ответить
Повірьте,якщо у Путіна хтось би ось так зрадив його або Росію....жив би приблизно до місяця,не більше!
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28.02.2021 17:54 Ответить
Щоб побудувати опріснювачі великої обємності переробки морської води потрібні витрати грошей,енергопостачання,дифіцитного обладнання, підкуп комерцструктур цивілізованого світу, обхід санкцій і ще тисячи проблем. Це ж треба так ненавидіти Україну,щоб утворити з Криму,який піднімала і підтримувала Україна протягом до 2010 року. Збирались розбудувасти там новітню Анталію та Мальдіви,поки не заповзли туди змії та зелені жаби з півночі і там оселилаись незванно,падли!
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28.02.2021 18:13 Ответить
 
 