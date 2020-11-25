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Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Технологии

Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер

Сейчас Минздрав и Министерство цифровой трансформации отрабатывает несколько вариантов отслеживания контактов больных коронавирусом. Основная рабочая версия - контакт-трейсинг. Его планируют внедрить уже через 2-3 недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"Как это будет работать на практике? Человек заходит в кафе, сканирует с помощью приложения на телефоне QR-код, который вешают владельцы заведения. Таким образом люди сообщают, что находились в кафе в данный момент. Если оказывается, что кто-то из посетителей заболел, то всем, кто был в это время в этом заведении, будут приходить оповещения, что стоит провериться и серьезнее следить за своим здоровьем", - отметил Кучер.

Рассматривается еще версия о сообщении о контактных лицах с помощью мобильных операторов. Но, по словам, Кучера, это пока не основной вариант.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Отслеживайте. Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 4244
Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 8503
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25.11.2020 16:08
+6
Слідкувати за громадянами України на території України заборонено Конституцією України!
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25.11.2020 16:08
+3
Вони не тупі. Вони бабло пилять.
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25.11.2020 16:10
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это что шутка? их что *** не отслеживают у нас до сих пор
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25.11.2020 16:06 Ответить
Слідкувати за громадянами України на території України заборонено Конституцією України!
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25.11.2020 16:08 Ответить
Каким образом? Теоретически треккинг через приложение. Практически - хз сколько и кто общался с ними к примеру во дворе. Ну а то что предлагают полный абсурд. Никто не будет этот код сканировать. И по сути не отследишь был человек в кафе или нет. Иначе придется на входе специального человека ставить чтобы следил.
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25.11.2020 16:09 Ответить
Уявіть - ВСІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ носять пристрої gps та йде обробка трекінгів захворіших на корону! Це буде повний ППЦ. Здавти аналізи побіжить усе населення.

Ідіотам знов запропонували ПАНАЦЕЮ, вони повелися, гроші пішли в нікуди (в кармани)!

Отакий він дерібан.
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25.11.2020 17:07 Ответить
Та то все херня. Ніхто нічого носити не буде і встановлювати це ПО теж. Так що під гарною обгорткою розпілили бабло на по суті ніщо. Непотрібний софтовий хлам.
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25.11.2020 21:15 Ответить
Ашо *ля, если не сканирует? Штраф на кахфе?
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25.11.2020 16:06 Ответить
Отслеживайте. Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 4244
Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 8503
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25.11.2020 16:08 Ответить
а в маршрутках і в метро теж буде QR-код? от тупі барани.. вигляд роботи не значить щось робити..
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25.11.2020 16:08 Ответить
Вони не тупі. Вони бабло пилять.
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25.11.2020 16:10 Ответить
фота, сразу смотриться как пачка цыгарок с надписью "ковид 19 вредит вашему здоровью" ))
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25.11.2020 16:10 Ответить
Новая разработка от жижитализаторов с черным поясом! "Covid19 в смартфоне"
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25.11.2020 16:15 Ответить
чтобы еще сделать чтобы ничего не делать.
**** диджитализаторы сраные
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25.11.2020 16:16 Ответить
1. А если человек заходит в помещение и не сканирует QR-код?
2. А если ТРЦ посещает за день тысяч 10-30 человек, то согласно статистике, среди них обязательно будут инфицированные ковид. Т.е. сходил в ТРЦ - иди делай тест? А зачем тогда это мега-приложение?
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25.11.2020 16:18 Ответить
Чо там мелочиться,может сразу надеть ошейники из трекерами и взрывчаткой которая сдетонирует при пробе его снятия под видом всеобщей заботы страны о здоровье своих граждан.
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25.11.2020 16:24 Ответить
вам лечится надо - но я же сам доктор)
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25.11.2020 16:40 Ответить
Досить залишити телефон вдома.
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25.11.2020 16:43 Ответить
Це повний абсурд.Просто спишуть гроші,от і все.
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25.11.2020 17:34 Ответить
 
 