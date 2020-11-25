Нацполиция провела обыски в СООО "Батькивщина", которую подозревают в разворовывании ГП "Ивковцы"

На территории сельскохозяйственного ООО "Батькивщина", которое является фигурантом коррупционного скандала вокруг ГП "Ивковцы" в Черниговской области и которое связывают с экс-нардепом от БПП Олегом Дмитренко, были проведены обыски.

Юристу Дмитренко Владимиру Фролкову было вручено подозрение в подделке документов и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист общественной организации "Народный контроль Чернигова" Сергей Головня, передает "ДС".

По его словам, обыски в СООО "Батькивщина" состоялись "в рамках производства по присвоению и хищению государственного имущества".

"На территории СООО "Батькивщина" были проведены обыски и вручено уведомление о подозрении по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) — юристу Дмитренко и экс-руководителю ГП ОХ "Таврия" Владимиру Фролкову!" — написал Головня.

"Это действительно подвиг и показатель решительных шагов Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области, как нужно бороться с преступными агробаронами, и вместе с тем, пусть эти причинно-следственные действия коллег станут примером для полицейских Черниговской и Сумской областей: так как Олег Дмитренко долгое время грабил государственные предприятия и в этих областях, а именно: ГП ОХ "Ивковцы" на Черниговщине, ГП ОХ "Искра", ГП ОХ "Надия" в Сумской области!", — добавил он.

Напомним, 23 ноября народный депутат Украины, заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Павел Халимон сообщил, что экспертиза Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Украины подтвердила искусственный характер масштабных убытков государственного предприятия (ГП) ОХ "Ивковцы" и обнародовал выводы экспертизы.

В начале октября этого года Халимон дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что раскрыл масштабную схему хищения бюджетных средств госпредприятия "Ивковцы", которое принадлежит Национальной академии аграрных наук Украины.

Предприятие ГП "Ивковцы" искусственно довели практически до банкротства. Экс-руководство без согласования с Академией аграрных наук передало почти 1300 га государственной земли в обработку ООО "Батькивщина". ГП платило частной компании за обработку собственных земель по завышенной цене. Кроме того, всю прибыль забирала ООО незавершенным производством по цене втрое ниже рыночной стоимости товара. Возможные убытки составляют не менее 10 млн. грн. за год. Также Халимон сообщил, что фактический хозяин агрофирмы "Батькивщина" экс-нардеп от БПП Олег Дмитренко предложил 40 млн гривен взятки, о чем Халимон немедленно проинформировал Нацполицию. Прокуратурой проводится расследование по факту хищения государственных средств на ГП "Ивковцы".

Такие схемы, по словам Халимона, существуют на многих предприятиях Дмитренко, что повлекло ущерб государству на сумму около 800 млн грн.