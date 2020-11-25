"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы
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Говорить, что Кабмин вообще не поддержал бизнес и экономику за время карантина - несправедливо.
Об этом сообщила нардеп "СН", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.
"Я редко хвалю правительство и много от них требую. Я критикую "карантин выходного дня" за отсутствие обоснования и цифр. Но говорить, что Кабмин вообще не поддержал бизнес и экономику за время карантина - несправедливо.
1. Работает ОТДЕЛЬНАЯ программа поддержки семей ФЛП 1 и 2 группы, которые имеют детей в возрасте до 10 лет. Ежемесячная дополнительная выплата (к другим выплатам, если есть) от 1779 грн до 2218 грн. Выплатили 830 млн грн.
2. С апреля действует карантинная программа компенсации зарплаты работникам частных предприятий на время простоя. То есть мы говорим бизнесу: не увольняйте людей, пожалуйста, мы покроем вам часть расходов на зарплату. Выплатили на сегодня 3,8 млрд грн и сохранили рабочие места для 370+ тысяч человек.
3. По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выданы 13,1 млрд грн. 9,4 млрд грн - это рефинанс предварительно полученных займов, которые фактически спасают бизнес от банкротства.
Что ЕЩЕ можно сделать и какие предложения Президента уже ГОТОВЫ к рассмотрению?
- Признать "карантин выходного дня" форс-мажором (правительство прорабатывает этот вопрос).
- Расширить программу "5-7-9" на ресторанный бизнес (я еще в июне зарегистрировала законопроект 3753 об этом).
- заложить в бюджет средства на развитие украинской промышленности (комитет экономического развития подавал комплекс предложений).
- предусмотреть одноразовую материальную помощь в размере 8000 грн ФОПам и наемным работникам, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина. Эту помощь в случае принятия инициативы планируется начислять уже в декабре (для тех, кто работает по-белому).
- Компенсировать ЕСВ за наемных работников (единоразово) компаниям в сумме, равной среднемесячной за последние 10 месяцев (только для тех юрлиц, у кого полный запрет деятельности и у кого нет долгов по уплате ЕСВ).
- Компенсировать сокращенные часы рабочего времени (единоразово) - ДО 8000 грн, но конкретно по сокращенным часам. То есть индивидуально для каждого работника (этой нормой смогут воспользоваться около 400 тысяч человек)
- предусмотреть налоговые каникулы для ФЛП 1 группы, которых около 200 тыс. (Это предприниматели единоличники без наемных работников, занимающиеся розничной продажей товаров на рынках и / или предоставлению бытовых услуг населению).
- Списать налоговый долг налогоплательщикам, в том числе гражданам, в сумме до 3060 грн, который не погашен по состоянию на 01.11.2020 года.
Надеюсь, парламент не будет тянуть и рассмотрит все эти инициативы уже на следующей пленарной неделе.
Да, возможно в представленных предложениях заложены не такие большие суммы компенсации для бизнеса, как, скажем в Германии. Но должны исходить из наших экономических реалий, а не заниматься популизмом. Главное сейчас - как можно быстрее принять действенные меры, которые помогут людям сохранить работу и доход", - заявила Пидласа.
Пожалуйста, подождите...
Дом построить?
Нарисуем - будем жить !
Заседает Кабинет Министров Шмыгаля
Какие есть предложения по наполнению бюджета?
А давайте сократим зарплаты учителям в 2021 с 4000$ до 3500$ . а то как-то много получают педагоги
остальным -- локдаун.
еще бы по 3 пачки "Примы" и по умешней своей смертью синей курке раздали...
Что ЕЩЕ можно сделать и какие предложения Президента уже ГОТОВЫ к рассмотрению
хочется спросить у этой умной дамы. А сама не пробовала взять ваш кредит по 5-7-9? В залог требуют деньги, недвижимость. Попробуй и расскажешь остальным смельчакам.
А слово кредит подразумевает под собой оплату % за пользование этим кредитом. % можно заработать при ведении прибыльного бизнеса. При вашем карантине "прибыльный бизнес" это для простых налогоплательщиков идея фикс. А % платить нужно....
Так что не включайте дурня, Роксолана, а выйдите к простым ФОПам на митинг и выслушайте людей, пока хотят диалога с вами.
Терпенью народа от вашей власти приходит конец.
И еще, ФОПЫ, имеют и детей, которым больше 10 лет... И студентов, за образование которых нужно платить...Или это уже "не дети"?
Если учитывать, что карантин затрагивает сезоны года, то часто производство "не вписывается" в сезон и производитель несёт большие убытки, а потом может вообще не открыться, т.к. уже просто некуда деть нереализованный товар... ( Например, отечественное производство обуви, легкая промышленность...)