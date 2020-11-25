"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы

Говорить, что Кабмин вообще не поддержал бизнес и экономику за время карантина - несправедливо.

Об этом сообщила нардеп "СН", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.

"Я редко хвалю правительство и много от них требую. Я критикую "карантин выходного дня" за отсутствие обоснования и цифр. Но говорить, что Кабмин вообще не поддержал бизнес и экономику за время карантина - несправедливо.

1. Работает ОТДЕЛЬНАЯ программа поддержки семей ФЛП 1 и 2 группы, которые имеют детей в возрасте до 10 лет. Ежемесячная дополнительная выплата (к другим выплатам, если есть) от 1779 грн до 2218 грн. Выплатили 830 млн грн.

2. С апреля действует карантинная программа компенсации зарплаты работникам частных предприятий на время простоя. То есть мы говорим бизнесу: не увольняйте людей, пожалуйста, мы покроем вам часть расходов на зарплату. Выплатили на сегодня 3,8 млрд грн и сохранили рабочие места для 370+ тысяч человек.

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3. По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выданы 13,1 млрд грн. 9,4 млрд грн - это рефинанс предварительно полученных займов, которые фактически спасают бизнес от банкротства.

Что ЕЩЕ можно сделать и какие предложения Президента уже ГОТОВЫ к рассмотрению?

- Признать "карантин выходного дня" форс-мажором (правительство прорабатывает этот вопрос).

- Расширить программу "5-7-9" на ресторанный бизнес (я еще в июне зарегистрировала законопроект 3753 об этом).

- заложить в бюджет средства на развитие украинской промышленности (комитет экономического развития подавал комплекс предложений).

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- предусмотреть одноразовую материальную помощь в размере 8000 грн ФОПам и наемным работникам, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина. Эту помощь в случае принятия инициативы планируется начислять уже в декабре (для тех, кто работает по-белому).

- Компенсировать ЕСВ за наемных работников (единоразово) компаниям в сумме, равной среднемесячной за последние 10 месяцев (только для тех юрлиц, у кого полный запрет деятельности и у кого нет долгов по уплате ЕСВ).

- Компенсировать сокращенные часы рабочего времени (единоразово) - ДО 8000 грн, но конкретно по сокращенным часам. То есть индивидуально для каждого работника (этой нормой смогут воспользоваться около 400 тысяч человек)

- предусмотреть налоговые каникулы для ФЛП 1 группы, которых около 200 тыс. (Это предприниматели единоличники без наемных работников, занимающиеся розничной продажей товаров на рынках и / или предоставлению бытовых услуг населению).

- Списать налоговый долг налогоплательщикам, в том числе гражданам, в сумме до 3060 грн, который не погашен по состоянию на 01.11.2020 года.

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Надеюсь, парламент не будет тянуть и рассмотрит все эти инициативы уже на следующей пленарной неделе.

Да, возможно в представленных предложениях заложены не такие большие суммы компенсации для бизнеса, как, скажем в Германии. Но должны исходить из наших экономических реалий, а не заниматься популизмом. Главное сейчас - как можно быстрее принять действенные меры, которые помогут людям сохранить работу и доход", - заявила Пидласа.



