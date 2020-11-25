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"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Говорить, что Кабмин вообще не поддержал бизнес и экономику за время карантина - несправедливо.

Об этом сообщила нардеп "СН", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.

"Я редко хвалю правительство и много от них требую. Я критикую "карантин выходного дня" за отсутствие обоснования и цифр. Но говорить, что Кабмин вообще не поддержал бизнес и экономику за время карантина - несправедливо.

1. Работает ОТДЕЛЬНАЯ программа поддержки семей ФЛП 1 и 2 группы, которые имеют детей в возрасте до 10 лет. Ежемесячная дополнительная выплата (к другим выплатам, если есть) от 1779 грн до 2218 грн. Выплатили 830 млн грн.

2. С апреля действует карантинная программа компенсации зарплаты работникам частных предприятий на время простоя. То есть мы говорим бизнесу: не увольняйте людей, пожалуйста, мы покроем вам часть расходов на зарплату. Выплатили на сегодня 3,8 млрд грн и сохранили рабочие места для 370+ тысяч человек.

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3. По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выданы 13,1 млрд грн. 9,4 млрд грн - это рефинанс предварительно полученных займов, которые фактически спасают бизнес от банкротства.

Что ЕЩЕ можно сделать и какие предложения Президента уже ГОТОВЫ к рассмотрению?

- Признать "карантин выходного дня" форс-мажором (правительство прорабатывает этот вопрос).

- Расширить программу "5-7-9" на ресторанный бизнес (я еще в июне зарегистрировала законопроект 3753 об этом).

- заложить в бюджет средства на развитие украинской промышленности (комитет экономического развития подавал комплекс предложений).

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- предусмотреть одноразовую материальную помощь в размере 8000 грн ФОПам и наемным работникам, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина. Эту помощь в случае принятия инициативы планируется начислять уже в декабре (для тех, кто работает по-белому).

- Компенсировать ЕСВ за наемных работников (единоразово) компаниям в сумме, равной среднемесячной за последние 10 месяцев (только для тех юрлиц, у кого полный запрет деятельности и у кого нет долгов по уплате ЕСВ).

- Компенсировать сокращенные часы рабочего времени (единоразово) - ДО 8000 грн, но конкретно по сокращенным часам. То есть индивидуально для каждого работника (этой нормой смогут воспользоваться около 400 тысяч человек)

- предусмотреть налоговые каникулы для ФЛП 1 группы, которых около 200 тыс. (Это предприниматели единоличники без наемных работников, занимающиеся розничной продажей товаров на рынках и / или предоставлению бытовых услуг населению).

- Списать налоговый долг налогоплательщикам, в том числе гражданам, в сумме до 3060 грн, который не погашен по состоянию на 01.11.2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал выплаты закрывшимся из-за карантина ФОПам и уволенным работникам: дадут по 8 тыс. грн. ВИДЕО

Надеюсь, парламент не будет тянуть и рассмотрит все эти инициативы уже на следующей пленарной неделе.

Да, возможно в представленных предложениях заложены не такие большие суммы компенсации для бизнеса, как, скажем в Германии. Но должны исходить из наших экономических реалий, а не заниматься популизмом. Главное сейчас - как можно быстрее принять действенные меры, которые помогут людям сохранить работу и доход", - заявила Пидласа.

Слуга народа Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы 01
Слуга народа Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы 02
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Топ комментарии
+8
Сегодняшняя шутка из нета.
Заседает Кабинет Министров Шмыгаля
Какие есть предложения по наполнению бюджета?
А давайте сократим зарплаты учителям в 2021 с 4000$ до 3500$ "Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6847. а то как-то много получают педагоги
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25.11.2020 16:53
+7
Что нам стоит,
Дом построить?
Нарисуем - будем жить "Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6617!
"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6987
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25.11.2020 16:46
+5
За счёт эмиссии.
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25.11.2020 16:42
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Правила форума Совет форумчан
Откуда деньги, Зин?)
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25.11.2020 16:34 Ответить
Что нам стоит,
Дом построить?
Нарисуем - будем жить "Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6617!
"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6987
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25.11.2020 16:46 Ответить
За чей счет сей банкет?
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25.11.2020 16:37 Ответить
За счёт эмиссии.
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25.11.2020 16:42 Ответить
Так уже галопирующая. НБУ отчитался, что в пятницу выдал пятилетнего (!) рефинансирования на 16,7 млрд грн. Кредиты получили 12 банков под 6%. Это - чистая, как слеза комсомолки, эмиссия. Сумма для эмиссии огромная: +3% к денежной базе. А это на следующий день после отчета

"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 1593
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25.11.2020 16:56 Ответить
Только за счет чего, каких фондов? У вас в бюджете шиш с кукишем. Картотека в казначействе уже с 9 ноября.
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25.11.2020 16:40 Ответить
Сегодняшняя шутка из нета.
Заседает Кабинет Министров Шмыгаля
Какие есть предложения по наполнению бюджета?
А давайте сократим зарплаты учителям в 2021 с 4000$ до 3500$ "Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6847. а то как-то много получают педагоги
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25.11.2020 16:53 Ответить
Она паликмахерша или маникьюрша! В общем команда профессионалов!
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25.11.2020 16:40 Ответить
"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 975
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25.11.2020 16:41 Ответить
Все это - дешевый пиар от дебила-клоуна. От вируса страдают все, так почему одним льготы, пособия, а другим - хрен? Тогда уже каждому гражданину Украины должны выделять помощь.
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25.11.2020 16:42 Ответить
На компенсации и кредиты откуда деньги брать будете, зебилы? Станок запустите? Это поможет месяц - другой, а дальше? Налоговые каникулы? Отлично. Только что бы не оказалось в итоге, что эти "каникулы" для предприятий Коломойского, Ахметова, ну и остальных друзей Зе, как Герега или Тищенко "Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6673
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25.11.2020 16:44 Ответить
ЗВР ще є.
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25.11.2020 16:47 Ответить
ЗВР и так уже тратится и не покрывает сумму всех долгов государства. Так будет любимый Беней дефолт.
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25.11.2020 16:52 Ответить
Я впевнений що ще й Голодомор буде. Історія- вона повторюється.
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25.11.2020 16:53 Ответить
не будет. Кто села окружать будет кордонами. Кто границы закроет. А вот 90-е вполне реально могут вернуться. А ониуже возвращаются
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25.11.2020 16:59 Ответить
Оголосити повний карантин і перекрити дороги. Гадаєш не можуть?
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25.11.2020 17:12 Ответить
Голодомор устроили с привлечением частей РККА и ВЧК с ЧОНами, набранными из кацапской голытьбы и местного люмпен - пролетариата. Так что повторение возможно только в случае захвата власти в Украине пятой колонной и вторжение "братушек" с Мордора.
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25.11.2020 17:54 Ответить
про ЗВР лучше не надо. Сразу одну комедию вспоминаю
"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 269
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25.11.2020 16:57 Ответить
Друзьям -- все,
остальным -- локдаун.

"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 3652
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25.11.2020 16:50 Ответить
Главное соврать и продержаться ещё недельку-другую, а вы хоть подыхайте, хоть орите---МНЕ НАСРАТЬ НА ВАС ВСЕХ(ПРЕЗИДЕНТ ЗЕБИЛ).
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25.11.2020 16:44 Ответить
"1779 грн до 2218 грн" - ето такой дуболомный 95й стеб?
еще бы по 3 пачки "Примы" и по умешней своей смертью синей курке раздали...
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25.11.2020 16:45 Ответить
По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выданы 13,1 млрд грн. 9,4 млрд грн - это рефинанс предварительно полученных займов, которые фактически спасают бизнес от банкротства.
Что ЕЩЕ можно сделать и какие предложения Президента уже ГОТОВЫ к рассмотрению

хочется спросить у этой умной дамы. А сама не пробовала взять ваш кредит по 5-7-9? В залог требуют деньги, недвижимость. Попробуй и расскажешь остальным смельчакам.
А слово кредит подразумевает под собой оплату % за пользование этим кредитом. % можно заработать при ведении прибыльного бизнеса. При вашем карантине "прибыльный бизнес" это для простых налогоплательщиков идея фикс. А % платить нужно....
Так что не включайте дурня, Роксолана, а выйдите к простым ФОПам на митинг и выслушайте людей, пока хотят диалога с вами.
Терпенью народа от вашей власти приходит конец.
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25.11.2020 16:56 Ответить
***дёшь
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25.11.2020 17:02 Ответить
Пiдла кто?
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25.11.2020 17:37 Ответить
Этот бред только для тех, кто не знает законов...Уволить рабочих или не платить зп во время карантина ты, как официальный работодатель, не имеешь права, так что возьми кредит, оплати "содержание" своего работника, уплати с з/пл.налоги, а они тебе "косточку" бросят ( возместят)...
И еще, ФОПЫ, имеют и детей, которым больше 10 лет... И студентов, за образование которых нужно платить...Или это уже "не дети"?
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25.11.2020 18:03 Ответить
Откуда возьмут деньги?Если все идет к полному краху экономики,судя по последней информации.
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25.11.2020 18:14 Ответить
То есть мы говорим бизнесу: не увольняйте людей, пожалуйста, мы покроем вам часть расходов на зарплату..." А другие "части" кто покроет? Кто покроет и за счёт кого-чего покроют налоги с "этих" зарплат???
Если учитывать, что карантин затрагивает сезоны года, то часто производство "не вписывается" в сезон и производитель несёт большие убытки, а потом может вообще не открыться, т.к. уже просто некуда деть нереализованный товар... ( Например, отечественное производство обуви, легкая промышленность...)
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25.11.2020 18:18 Ответить
Та дайте ей хребет от селедки! Что она несет, когда в Бюджете нет денег даже на выплату защищенных его статтей, а новый Бюджет вообще проблемно принять к концу года!
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25.11.2020 18:19 Ответить
"Слуга народу" Підласа про програми допомоги бізнесу: Компенсація зарплати працівникам, доступні кредити і податкові канікули - Цензор.НЕТ 9770
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25.11.2020 19:40 Ответить
Де вони їх з такими прізвищами беруть? "Слуга народу" Підласа про програми допомоги бізнесу: Компенсація зарплати працівникам, доступні кредити і податкові канікули - Цензор.НЕТ 8564
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25.11.2020 19:42 Ответить
Дура бестолковая, кому нужны ваши подачки тысяча-другая гривен?Они сидят, ноют, что на 35 тысяч ребенка нельзя содержать, а тут щедрость невиданная-1 тысяча с барского плеча.Лохдауны конченные!
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25.11.2020 23:57 Ответить
 
 