РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13024 посетителя онлайн
Новости За рубежомЗдоровье
1 095 9
вакцина (3815) Евросоюз (15905) Урсула фон дер Ляйен (375)

Первые граждане стран Евросоюза могут быть вакцинированы против коронавируса уже в декабре, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Первые граждане стран Евросоюза могут быть вакцинированы против коронавируса уже в декабре, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

В Евросоюзе планируют провести первые вакцинации против коронавируса среди населения уже в декабре этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия уже заключила соглашения с 6 фармацевтическими компаниями о поставках вакцин против COVID-19.

"Первые граждане стран Евросоюза могут быть вакцинированы до конца декабря. Государства-члены ЕС должны уже сейчас готовиться к вакцинации. Это наш билет из этой пандемии", - говорится в сообщении.

Читайте: Любая вакцина от COVID-19 будет действовать максимум год, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
добре
показать весь комментарий
25.11.2020 16:47 Ответить
Священний Синод Православної церкви Кіпру (ПЦК) схвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ).Про це повідомляє Cyprus-Mail.
показать весь комментарий
25.11.2020 16:48 Ответить
А як московити розповсюджували фейки, що мол патріарх сам так вирішив, а Синод проти (хоча там проти було всього 4 із 11). Але це Московія, вона завжди все перегадить. Тут головне, що їм підспівав Філарет, не чекав я такої підлянки від дідулі. І чим більше я бачу його поведінку, тим більше переконуюсь, що Володимир, який керував УПЦ МП бажав об'єднати церкву в України, а цьому заважав дідуля.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:02 Ответить
Це неправда, бо чемпіон по боротьбі з короновірусом Найсвітліший.
показать весь комментарий
25.11.2020 16:57 Ответить
Участие президента РФ Владимира Путина в качестве добровольца для испытаний вакцины «Спутник V» - невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос, почему президент Владимир Путин ещё не сделал прививку от коронавируса, Песков ответил так:
«Я сказал, что президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым».
Песков пояснил, что глава государства не может принимать участие в вакцинировании в качестве добровольца, «это невозможно».
Источник:
«Президент не может использовать несертифицированную вакцину», - отметил Песков. По словам Пескова, российская вакцина не прошла третью фазу испытания и массовая вакцинация в РФ еще не началась. Отметим, несмотря на заверения о якобы эффективности вакцины «Спутник V», люди привитые ею продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» передали в разные страны, в частности в числе первых её получили Беларусь, Венгрия и Армения.
Источник: Новости Ю
показать весь комментарий
25.11.2020 17:03 Ответить
Тре вколотися ... бо щось стрьомно з тою холерою жити
показать весь комментарий
25.11.2020 17:11 Ответить
Куда спешат, мы колоться не думаем, сдохнем, но не покоримся. Мы нация.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:39 Ответить
Тебе дурень это надо глянуть.
Вся правда о вакцинах.
показать весь комментарий
25.11.2020 18:58 Ответить
До того ж - російською вакциною.
А потім будуть продавати її на Україну в рази дорожче.
показать весь комментарий
25.11.2020 18:54 Ответить
 
 