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Первые граждане стран Евросоюза могут быть вакцинированы против коронавируса уже в декабре, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
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В Евросоюзе планируют провести первые вакцинации против коронавируса среди населения уже в декабре этого года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия уже заключила соглашения с 6 фармацевтическими компаниями о поставках вакцин против COVID-19.
"Первые граждане стран Евросоюза могут быть вакцинированы до конца декабря. Государства-члены ЕС должны уже сейчас готовиться к вакцинации. Это наш билет из этой пандемии", - говорится в сообщении.
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«Я сказал, что президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым».
Песков пояснил, что глава государства не может принимать участие в вакцинировании в качестве добровольца, «это невозможно».
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«Президент не может использовать несертифицированную вакцину», - отметил Песков. По словам Пескова, российская вакцина не прошла третью фазу испытания и массовая вакцинация в РФ еще не началась. Отметим, несмотря на заверения о якобы эффективности вакцины «Спутник V», люди привитые ею продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» передали в разные страны, в частности в числе первых её получили Беларусь, Венгрия и Армения.
Источник: Новости Ю
Вся правда о вакцинах.
А потім будуть продавати її на Україну в рази дорожче.