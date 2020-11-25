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помощь (6181) Донбасс (26945) волонтеры (2546) Юсупова (156)

Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС

Новости Цензор.НЕТ Общество

Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении тактических рюкзаков для медиков и разведчиков, находящихся в зоне ООС на Донбассе.

Об этом волонтер сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Юсуповой, они дорогие, но очень нужны.

"На фронте плохие новости, каждый день обстрелы наших позиций и вчера вражеский снайпер убил нашего воина. В госпитале все так же, лежат бойцы с ампутацией, с онко, с ковидом, постоянно идут операции и тяжелое восстановление. Завтра собираемся в ирпенский Госпиталь, проведать наших бойцов. Надо отвезти продукты и вещи. Сегодня закупилась для посылок на фронт, маски, чайники, антисептик, кофе, много лекарств. Особенно просят противопрлстудное в больших количествах, дексалгин, от температуры и витамины. Витамины надо ещё купить. Люди, многие охают в соцсетях, но лучше помочь на деле, потому что потребностей очень много, волонтеры сами не справятся. За прошлые две недели расход около 80 тыс., отчеты есть у меня на стр. На этой недели отправила на лечение 25 тыс и 9 500 грн, чеки публикую", - говорится в сообщении.

Карты для помощи: 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

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Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС 01
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
к авакову
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25.11.2020 16:48
+5
Та люди добрі це ж курва вже не 2014 рік (!!) , скільки ж мона ??
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25.11.2020 16:53
+4
Нафига, през сказал что там мир, а Хомчак вообще пацифист, и не рассматривает военных сценариев...
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25.11.2020 16:54
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к авакову
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25.11.2020 16:48 Ответить
...младшему
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25.11.2020 16:52 Ответить
Уже помогали ... Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС - Цензор.НЕТ 8881
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25.11.2020 16:52 Ответить
Та люди добрі це ж курва вже не 2014 рік (!!) , скільки ж мона ??
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25.11.2020 16:53 Ответить
Нафига, през сказал что там мир, а Хомчак вообще пацифист, и не рассматривает военных сценариев...
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25.11.2020 16:54 Ответить
Сейчас денежное довольствие весьма приличное... Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС - Цензор.НЕТ 5464
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25.11.2020 16:54 Ответить
++
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25.11.2020 16:56 Ответить
Ці рюкзаки з кевлару? Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС - Цензор.НЕТ 8728
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25.11.2020 16:57 Ответить
Из кожи крокодила.
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25.11.2020 20:42 Ответить
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС - Цензор.НЕТ 5512
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25.11.2020 17:01 Ответить
таран, хомчак проспись
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25.11.2020 17:01 Ответить
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС - Цензор.НЕТ 5772
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25.11.2020 17:04 Ответить
А может вместо компенсаций за жильё, всяких там новых КПВВ, Заоблачных зарплат генералам и т. д. Кому положено займутся своими прямыми обязанностями. Хватит бить на жалость...
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25.11.2020 17:15 Ответить
кабмин заморозил выеделеных 10 лярдов грн из военного бюджета .Оттуда и требуйте .А то опять у населения бабло выбиваете , а те миллиарды будут разворованы .
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25.11.2020 17:17 Ответить
а ви не хочете спробувати?
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25.11.2020 17:42 Ответить
шо я должен спробувать ?
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25.11.2020 19:35 Ответить
Они специально выискивают такие дорогие вещи? На али их тысячи и по качеству такие же будут.
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25.11.2020 17:21 Ответить
та не хочете допомагати,не допомагайте.Але навіщо гавкати? Візьміть та купіть дешевше.Чи ви збираєте гроші на хліб-сіль московитам? Та ще й на квіти для їхньої зустрічі?
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25.11.2020 17:45 Ответить
У Авакова с сыном есть хороший опыт и наработки, если что-помогут!
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25.11.2020 17:25 Ответить
Мы устали от войны, это раз. Второе - там не стреляют. Третье - до конца года ********** обещал мир!
Вывод - перетопчетесь, порохоботы, снова хотите торговать на крови Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею тактичних рюкзаків для медиків і розвідників у зоні ООС - Цензор.НЕТ 7177
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25.11.2020 17:44 Ответить
"Мы сами люди не местные. Помогите христа ради..." - На Банкову. Там працює Клоун, який в асфальт гроші закатує, що на ліки призначені. Він дасть.
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25.11.2020 17:47 Ответить
А розвідників треба направити на Банкову -- там роботи непочатий край, дбр і сбу не дають ради. Можна й штурмом.
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25.11.2020 17:50 Ответить
11200 грн за рюкзак?
Его Аваков пошил?
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25.11.2020 17:53 Ответить
а до Авакова не пробували?
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25.11.2020 18:41 Ответить
вещмешок советского образца стоит копейки...нехер выпендриваться...)
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25.11.2020 20:17 Ответить
А почему не посадили Авакова?
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25.11.2020 20:29 Ответить
+++ Наталья, спасибо!!!!!!!
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25.11.2020 21:08 Ответить
этой херни кругом на базарах вагоны..- не верю, шо передку нехватка...((( НЕ ВЕРЮ!!!
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25.11.2020 22:46 Ответить
 
 