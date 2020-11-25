Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС

Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении тактических рюкзаков для медиков и разведчиков, находящихся в зоне ООС на Донбассе.

Об этом волонтер сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Юсуповой, они дорогие, но очень нужны.

"На фронте плохие новости, каждый день обстрелы наших позиций и вчера вражеский снайпер убил нашего воина. В госпитале все так же, лежат бойцы с ампутацией, с онко, с ковидом, постоянно идут операции и тяжелое восстановление. Завтра собираемся в ирпенский Госпиталь, проведать наших бойцов. Надо отвезти продукты и вещи. Сегодня закупилась для посылок на фронт, маски, чайники, антисептик, кофе, много лекарств. Особенно просят противопрлстудное в больших количествах, дексалгин, от температуры и витамины. Витамины надо ещё купить. Люди, многие охают в соцсетях, но лучше помочь на деле, потому что потребностей очень много, волонтеры сами не справятся. За прошлые две недели расход около 80 тыс., отчеты есть у меня на стр. На этой недели отправила на лечение 25 тыс и 9 500 грн, чеки публикую", - говорится в сообщении.

Карты для помощи: 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

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