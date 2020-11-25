РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13024 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Бюджет-2021
504 5
ВР (28734) госбюджет (1156) Корниенко (651)

Надеюсь, Кабмин хотя бы до конца недели внесет в Раду проект Госбюджета-2021: до окончания года остается восемь пленарных дней, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Надеюсь, Кабмин хотя бы до конца недели внесет в Раду проект Госбюджета-2021: до окончания года остается восемь пленарных дней, -

В парламентской фракции партии "Слуга народа" рассчитывают, что Кабинет министров до конца текущей недели внесет в Верховную Раду доработанный ко второму чтению законопроект о Госбюджете Украины на 2021 год.

Об этом сказал "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Пока неизвестно, когда именно правительство внесет доработанный проект Госбюджета, хотя мы ждем этого еще с минувшей пятницы, соответственно, как и должны были они сделать. Но я надеюсь, что хотя бы в течение этой недели, до конца недели, внесут. Нам уже нужно за него проголосовать, поскольку остается восемь пленарных дней до окончания года. Конечно, мы можем и на внеочередное собраться, но хотелось бы работать в пределах графика", – отметил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы

Как сообщалось, 5 ноября Верховная Рада поддержала, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, внесенный правительством законопроект № 4000 о Госбюджете Украины на 2021 год в первом чтении, приняв бюджетные выводы и рекомендовав правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
КакаяРазница!
показать весь комментарий
25.11.2020 16:55 Ответить
Якщо потрібно ВРУ буде працювати цілодобово! Хай Корнієнко не замовляє відпочинок на островах на Новий Рік і не нервує!
показать весь комментарий
25.11.2020 17:31 Ответить
Шмыгаль, заяви что-нибудь смешное. Типа, не волнуйтесь, все примут вовремя. Или что бюджет 2020 выполнят на 100%. Или что бюджет 2021 будет в раза больше, чем 2020.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:23 Ответить
Изрек с негодованием... глава оппозициооной партии ...
показать весь комментарий
25.11.2020 17:39 Ответить
Воно хвилюється не за бюджет ,а за те, "шоб прагаласавать"!!! Подайте, ми там всеодно ніхрена не панімаєм - то ми прагаласуєм - і по курортах!! Про якусь роботу на бюджетом - воно і не думає...
показать весь комментарий
25.11.2020 17:40 Ответить
 
 