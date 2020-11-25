Надеюсь, Кабмин хотя бы до конца недели внесет в Раду проект Госбюджета-2021: до окончания года остается восемь пленарных дней, - "слуга народа" Корниенко

В парламентской фракции партии "Слуга народа" рассчитывают, что Кабинет министров до конца текущей недели внесет в Верховную Раду доработанный ко второму чтению законопроект о Госбюджете Украины на 2021 год.

Об этом сказал "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Пока неизвестно, когда именно правительство внесет доработанный проект Госбюджета, хотя мы ждем этого еще с минувшей пятницы, соответственно, как и должны были они сделать. Но я надеюсь, что хотя бы в течение этой недели, до конца недели, внесут. Нам уже нужно за него проголосовать, поскольку остается восемь пленарных дней до окончания года. Конечно, мы можем и на внеочередное собраться, но хотелось бы работать в пределах графика", – отметил Корниенко.

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Как сообщалось, 5 ноября Верховная Рада поддержала, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, внесенный правительством законопроект № 4000 о Госбюджете Украины на 2021 год в первом чтении, приняв бюджетные выводы и рекомендовав правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн.