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Новости Политика Украины
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В Украине создадут Национальную систему реестров и кадастров недвижимости, - Министерство развития громад и территорий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине создадут Национальную систему реестров и кадастров недвижимости, - Министерство развития громад и территорий

В Национальную систему реестров и кадастров недвижимости должны войти пять реестров, в том числе новые - зданий и адресный.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов принял участие в правительственном совещании по вопросам системы реестров и кадастров недвижимости, адресного реестра и реестра сооружений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятие проходило под председательством вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в нем также принимали участие министр юстиции Украины Денис Малюська и председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

По принятой концепции, каждый земельный участок, здание, квартира и право собственности получит уникальный идентификатор, который будет выступать в качестве ключа для обмена данными. "Это сделает невозможным мошенничество при регистрации прав собственности на недвижимое имущество", - уверены в министерстве.

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В Национальную систему реестров и кадастров недвижимости должны войти пять реестров:

  • Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП)
  • Государственный земельный кадастр (ГЗК)
  • Реестр зданий и сооружений, который будет создан в составе Единой государственной электронной системы в сфере строительства
  • Единый адресный реестр, который должен быть создан
  • Обновленный Реестр административно-территориального устройства

Между реестрами организуют обмен информацией, а комплексные услуги будут предоставляться гражданам через "единое окно". Например, при оформлении права собственности больше не придется получать никаких выписок или справок, а получить комплексную услугу станет возможно по другим обращениям. Вся информация из реестров будет отображаться автоматически.

При этом система также будет взаимодействовать с другими государственными реестрами - Единым государственным демографическим реестром (ЕГДР) и Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

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Также во время совещания обсуждались механизмы наполнения и верификации данных по реестру сооружений и адресному реестру, в том числе того, что сейчас существуют исключительно в виде бумажной картотеки. Верификацией и наполнением этих реестров будет заниматься органы местного самоуправления. После сбора данных из уже существующих реестров и их сопоставления, они будут также вносить юридически значимые документы. Например, подтверждающие переименование улицы или населенного пункта.

Автор: Анна Судак
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25.11.2020 17:01 Ответить
Значит будут грабить...
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25.11.2020 17:11 Ответить
ПралЬна. Потрібно більше чинуш. І гарних зарлат цим хАрошим лядям.
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25.11.2020 17:26 Ответить
Выписка из реестра о праве собственности на недвижимость в Словакии стоит 8 евро ( 240 гр)

А сколько стоит в Украине ?
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25.11.2020 17:28 Ответить
да не смешите, чуть-ли не каждій месяц ловят чуваков кто базу налоговой или таможни сливает за бабки, а тут ВДРУГ мошеничества не будет
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25.11.2020 17:40 Ответить
Нравится слово создадут,а за прошедшее время нельзя было хотя-бы начать создавать.
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25.11.2020 18:11 Ответить
 
 