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Новости Общество
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Киев (24552) минирование (1409) Нацполиция (15749) школа (2888)

В Киеве 12-летняя ученица сообщила о "заминировании" школы, эвакуировано 300 человек, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Киеве 12-летняя ученица сообщила о

В Киеве правоохранители разоблачили 12-летнюю школьницу, которая предоставила ложное сообщение о минировании школы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В полицию поступил звонок о минировании учебного заведения на улице Ивана Кудри. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи.Из учебного заведения были эвакуированы около 300 человек, среди которых ученики, учителя и другие работники", - говорится в сообщении.

В результате проверки опасных или взрывных устройств не было обнаружено. В ходе отработки вызова правоохранители установили, что к оказанию ложного сообщения о минировании причастна 12-летняя ученица этого же учебного заведения.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Полиция будет ходатайствовать перед судом о назначении школьнице мер воспитательного характера.

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Вот мамка с папкой будут рады...
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25.11.2020 17:03 Ответить
Крута панянка росте ,батькам на радість !!))
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25.11.2020 17:10 Ответить
Бити дубцем так щоб і шкіра на дупі луснула.
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25.11.2020 17:13 Ответить
Кого?? Батьків чи дівчинку ???))))
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25.11.2020 17:18 Ответить
гарнюня і розумниця росте.
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25.11.2020 17:24 Ответить
Хорошая девочка)
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25.11.2020 18:11 Ответить
 
 