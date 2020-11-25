Украина не входит в число стран, которым G20 замораживает долги, - Минфин

Украина не относится к странам с низким доходом по классификации Всемирного банка, в отношении которых страны "Большой двадцатки" инициировали замораживание долгов до июня 2021 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщили в Министерстве финансов.

"Инициатива стран "Большой двадцатки" по приостановлению обслуживания долгов перед официальными кредиторами до середины 2021 года особо уязвимыми странами касается стран с низким доходом по классификации Всемирного банка, к которым Украина не относится. Мы планируем выполнять наши долговые обязательства и придерживаться Среднесрочной стратегии управления государственным долгом, используя диверсифицированные источники привлечения средств", - пояснили в Минфине.

В министерстве также подчеркнули, что Украина вошла в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих экономических кризисов. В частности, благодаря безопасному уровню показателя государственного долга к ВВП. По результатам 2019 года показатель государственного долга к ВВП Украины снизился до 44,3%, государственного и гарантированного государством долга - до 50% (по сравнению с 80% в 2016 году).

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"В этом году пик выплат по внешним платежам Украина уже успешно прошла. Благодаря поддержке наших международных партнеров, а именно МВФ, ЕС, Всемирного банка, и развитию внутреннего рынка заимствований Украина уверенно проходит годы пиковой долговой нагрузки", - подчеркнули в Минфине.