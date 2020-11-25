РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12747 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
4 594 25
G20 (281) внешний долг (48) Всемирный Банк (434) Минфин (1541)

Украина не входит в число стран, которым G20 замораживает долги, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина не входит в число стран, которым G20 замораживает долги, - Минфин

Украина не относится к странам с низким доходом по классификации Всемирного банка, в отношении которых страны "Большой двадцатки" инициировали замораживание долгов до июня 2021 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщили в Министерстве финансов.

"Инициатива стран "Большой двадцатки" по приостановлению обслуживания долгов перед официальными кредиторами до середины 2021 года особо уязвимыми странами касается стран с низким доходом по классификации Всемирного банка, к которым Украина не относится. Мы планируем выполнять наши долговые обязательства и придерживаться Среднесрочной стратегии управления государственным долгом, используя диверсифицированные источники привлечения средств", - пояснили в Минфине.

В министерстве также подчеркнули, что Украина вошла в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих экономических кризисов. В частности, благодаря безопасному уровню показателя государственного долга к ВВП. По результатам 2019 года показатель государственного долга к ВВП Украины снизился до 44,3%, государственного и гарантированного государством долга - до 50% (по сравнению с 80% в 2016 году).

Читайте также: Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19

"В этом году пик выплат по внешним платежам Украина уже успешно прошла. Благодаря поддержке наших международных партнеров, а именно МВФ, ЕС, Всемирного банка, и развитию внутреннего рынка заимствований Украина уверенно проходит годы пиковой долговой нагрузки", - подчеркнули в Минфине.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Україна богата країна !!! Стількі років грабуют,а все є та є ,що грабувати !!))
показать весь комментарий
25.11.2020 17:29
+10
Конечна мы богатая страна!
У некоторых чиновников зарплата больше миллиона. Другим - миллионы за увольнение.
Вы посмотрите количество представительского класса авто у нас на дорогах, Германия нервно курит в углу.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:26
+6
Халявы "украинским" олигархам, которые есть общак "путлеровской банды", не будет.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Халявы "украинским" олигархам, которые есть общак "путлеровской банды", не будет.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:06 Ответить
А хто вами керує?
показать весь комментарий
25.11.2020 17:36 Ответить
нами керует жажда халявы
показать весь комментарий
25.11.2020 17:41 Ответить
Так халява це внутрішнє управління, на зовнішнє ми ще не заслужили.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:43 Ответить
Могу предложить более фундаментальный вопрос: кому вы, 73%, нужны, чтобы вами кто-то управлял?
показать весь комментарий
25.11.2020 17:42 Ответить
Потрусить наших олигархов и все деньги найдутся.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:23 Ответить
Конечна мы богатая страна!
У некоторых чиновников зарплата больше миллиона. Другим - миллионы за увольнение.
Вы посмотрите количество представительского класса авто у нас на дорогах, Германия нервно курит в углу.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:26 Ответить
В Берлине был крайний раз в 2008-м, летал из Киева. Берлин по сравнению с Киевом уже тогда был городом ретро-авто если сравнивать с Киевом
показать весь комментарий
25.11.2020 17:56 Ответить
В 2017г. заезжал к друзьям в Будапешт. Уже вроде всё интересное в нем видел. Они предложили "поехали покажем стоянку Парламента". Думал решили подколоть, что смотреть на стоянке.
Как ни странно, нас свободно туда пустили. Огромная подземная стоянка. Полупустая в разгар рабочего дня. Стояло машин 50-60, и всего 2 представительского класса, обе государственные для официальных приемов. В здании работает более 2000 человек.
показать весь комментарий
26.11.2020 09:06 Ответить
Україна богата країна !!! Стількі років грабуют,а все є та є ,що грабувати !!))
показать весь комментарий
25.11.2020 17:29 Ответить
Звісно не входить.В Україні населення не багате,а так країна багата.А ще українці білі пригноблювачі,от якби колір шкіри був темний,то тоді би борги списували. Украина не входит в число стран, которым G20 замораживает долги, - Минфин - Цензор.НЕТ 8253
показать весь комментарий
25.11.2020 17:36 Ответить
Той випадок, коли не знаєш, хизуватись цим чи ні.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:37 Ответить
вот и мама говорила, что володя не артист...
не сумел своим, лица не общим выраженьем, вызвать жалость, чтобы простили долги нашим, должникам ихним
показать весь комментарий
25.11.2020 17:44 Ответить
Борги не прощають, їх заморожують, віддавати прийдеться по любому, це не придурки з СРСР, свої люди з голою жопою, а вони борги прощали.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:46 Ответить
Благодаря кредитам МВФ, Украина успешно оплатила долги по кредитам МВФ. )))))
показать весь комментарий
25.11.2020 17:49 Ответить
Ну да, Білорусь завдяки кредиту від московії, погасила відсотки по російському кредиту, тільки МВФ не нав'язує зовнішню політику.
показать весь комментарий
25.11.2020 17:52 Ответить
Глупый ты....
Есть смысл взять кредит под 5% чтобы гасить кредит под 15%?
показать весь комментарий
25.11.2020 17:59 Ответить
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!
показать весь комментарий
25.11.2020 18:07 Ответить
Цікаво получається. Коли всякі там оцєнівателі за бугром оцЄнівають рівень життя то Україну рахують як найбіднішою в Європі. А як борги заморозити то ми ще заможні... Украина не входит в число стран, которым G20 замораживает долги, - Минфин - Цензор.НЕТ 5497
показать весь комментарий
25.11.2020 19:38 Ответить
Не может быть бедной страной страна в которой самые богатые олигархи.
показать весь комментарий
25.11.2020 23:27 Ответить
Вони все про нас знають, розвідка працює, тому правильно роблять.
показать весь комментарий
25.11.2020 23:32 Ответить
 
 