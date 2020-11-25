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Суд в Нидерландах по делу МН17 пригласил обвиняемого Пулатова лично ответить на вопросы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Суд в Нидерландах по делу МН17 пригласил обвиняемого Пулатова лично ответить на вопросы

Председательствующий судья в процессе по делу об уничтожении авиалайнера рейса МН17 в небе над Донецкой областью в 2014 г. приглашает одного из обвиняемых, Олега Пулатова, ранее изъявившего готовность ответить на вопросы суда, выступить в зале заседания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Суд также констатировал, что не будет задавать эти вопросы в письменном виде, как об этом ранее говорила защита Пулатова. Соответствующее решение в среду в ходе судебного процесса в деле по МН17 обнародовал председательствующий Хэндрик Стэйнхаус.

По словам председательствующего, "суд отметил, что подзащитный Пулатов предложил ответить на вопросы суда". "Как именно буду заданы вопросы – защита сказала, что они зададут их в письменном виде или в устном с тем, чтобы он на них ответил. А потом суд будет проинформирован о его ответах", - напомнил Стэйнхаус.

Он констатировал, что у суда есть ряд вопросов для подзащитного, которые связаны как непосредственно с делом, но и которые появились после его заявления на видео (было продемонстрировано на предыдущем заседании). "Суд считает важным задать эти вопросы подзащитному. Поэтому подзащитный опять приглашается присоединиться к слушаниям с его адвокатами и прокурором, чтобы публично ответить на вопросы не только суда. но и других участников суда, публично, перед судом. Это - нормальная практика и основа того, как функционирует суд. В этом деле мы тоже не хотим отходить от этого. Поэтому суд не будет задавать никаких вопросов подзащитному в письменном виде", - проинформировал судья.

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Суд также удовлетворил запрос защиты опросить представителей 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ. "В отношении запроса по 53 бригаде. Суд удовлетворяет запрос защиты частично. Если и в самом деле члены 53 бригады были вовлечены в транспортировку и пуск ракеты "Бук", которой был сбит МН17, то совершенно очевидно, что важно задать вопросы ее представителям, особенно полковнику Мучкаеву, который является ее командиром", - пояснил он решение суда. При этом Стэйнхаус напомнил, что в прошлом РФ отказала в этом (прокуратуре). "Но сейчас это не запрос от прокуратуры, а обвиняемого (Пулатова), который является гражданином РФ", - отметил он.

Стэйнхаус также напомнил, что Пулатов, среди прочего, обвиняется в том, что был в контакте и отдавал приказы команде "Бука". "Суд считает, что необходимо опросить в этом отношении и командира бригады – это именно тот, кто нужен", - подчеркнул председательствующий.

Суд также удовлетворил запрос защиты заслушать Сергея Дубинского, который является одним из обвиняемых в этом судебном процессе, и в июле 2014 года, когда был сбит МН17, руководил разведкой так называемой "ДНР" с позывным "Хмурый". "Из того, что было сказано Дубинским на видео, которое было продемонстрировано на слушаниях, совершенно очевидно, что Дубинский готов и желает сотрудничать. Поэтому запрос послушать Дубинского удовлетворен", - сообщил председательствующий.

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В завершающей части выступления Стэйнхаус сообщил, что данным решением завершена досудебная часть слушаний, которая преследовала целью дать оценку готовности дела к рассмотрению по сути. "Это значит, что стало понятно, какую работу должен проделать следственный судья в отношении запросов по дополнительному расследованию. "После этой фазы мы переходим к рассмотрению дела по сути", - объявил председательствующий, сказав, что следующее заседание состоится 1 февраля 2021 года.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
ватные версии наглухо отбрасываются )
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25.11.2020 17:13
+4
Они бы еще Стрелкова с Путиным пригласил ,тем точно есть что сказать.
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25.11.2020 17:19
+1
двое двухметровых голланцев встретят обвиняемого Пулатова по прилету в аеропорту,
узнать их будет легко, они будут позванивать наручниками в руках, время от времени...
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25.11.2020 17:14
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ватные версии наглухо отбрасываются )
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25.11.2020 17:13 Ответить
двое двухметровых голланцев встретят обвиняемого Пулатова по прилету в аеропорту,
узнать их будет легко, они будут позванивать наручниками в руках, время от времени...
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25.11.2020 17:14 Ответить
Ну к чему вы сюда Бубочку приплели!!??
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25.11.2020 17:20 Ответить
согласен. Не в том окне прописал.
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25.11.2020 17:29 Ответить
К Пулатов Бубочка не причастен, а вот суду над рашистскими убийцами он подосрал всей своей ЗЕленой историей сцарювання,
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25.11.2020 18:08 Ответить
сцарював всего год а столько натворил !
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25.11.2020 18:09 Ответить
Они бы еще Стрелкова с Путиным пригласил ,тем точно есть что сказать.
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25.11.2020 17:19 Ответить
***** это уже следующий суд, после вынесения приговора теперишним.
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25.11.2020 17:52 Ответить
Опросить всю бригаду? Суд в Нидерландах по делу МН17 пригласил обвиняемого Пулатова лично ответить на вопросы - Цензор.НЕТ 9283
А потом всю ростовскую область.
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25.11.2020 17:20 Ответить
зачем опрашивать? они хором скажут нет
капитан очевидность
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26.11.2020 00:39 Ответить
А время потянуть?
1000 человек будут 3 года допрашивать!
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26.11.2020 08:53 Ответить
Без справжнього розслідування, все це - фарс і фейк...
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25.11.2020 18:50 Ответить
 
 