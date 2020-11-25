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Житель Черниговщины просит отменить карантин выходного дня и взыскать с Кабмина 500 тыс. грн морального ущерба, - ОАСК

Новости Цензор.НЕТ Общество

Житель Черниговщины просит отменить карантин выходного дня и взыскать с Кабмина 500 тыс. грн морального ущерба, - ОАСК

Канцелярией Окружного административного суда города Киев зарегистрирован иск жителя Черниговской области к Кабинету Министров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Среди требований иска - отменить постановление правительства, которым был введен "карантин выходного дня". В частности, речь идет об обжаловании изменений в постановление КМУ "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", внесенных 11 ноября 2020. Истец также просит взыскать с Кабинета Министров Украины в его пользу компенсацию за причиненный моральный вред в размере 500 тыс. грн", - говоритс я в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, на прошлой неделе в ОАСК поступило три иска об обжаловании "карантина выходного дня", установленного вышеуказанным постановлением Правительства. Сейчас судом открыто производство по двум искам, третье исковое заявление суд оставил без движения для устранения истцом недостатков.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Скільки цей житель винен громадянам України за розповсюдження ковід19?
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25.11.2020 17:16 Ответить
бодался телёнок с дубом Житель Черниговщины просит отменить карантин выходного дня и взыскать с Кабмина 500 тыс. грн морального ущерба, - ОАСК - Цензор.НЕТ 8861
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25.11.2020 17:20 Ответить
Угу. Много таких умных.
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25.11.2020 17:22 Ответить
Было бы много - толк был бы. Коллективные иски нужны.
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25.11.2020 17:43 Ответить
Дурень, прочитай начала в Гугле, можно ли дышать кислородом, и через сколько человек умрёт от кислорода
От этих аппаратов вентиляции лёгких умирает больше чем от короновируса
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25.11.2020 17:53 Ответить
Неизлечимый.. Адепт.. Е мае..
Бессмертный.. И его родители тоже..
. А если б выиграл? На баллоны потратит?. Идиот
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25.11.2020 17:54 Ответить
Вы бы видели ли лицо судьи ,которая будет принимать решениеЖитель Черниговщины просит отменить карантин выходного дня и взыскать с Кабмина 500 тыс. грн морального ущерба, - ОАСК - Цензор.НЕТ 3295Если Житель Черниговщины просит отменить карантин выходного дня и взыскать с Кабмина 500 тыс. грн морального ущерба, - ОАСК - Цензор.НЕТ 1050
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25.11.2020 19:15 Ответить
как много дебилов!
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25.11.2020 22:50 Ответить
..оценка неполная...
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25.11.2020 23:06 Ответить
 
 