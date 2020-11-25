Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко
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Ежедневно ведутся технические консультации Украины с МВФ по организации онлайн-миссии Фонда до конца года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське Радіо, об этом рассказал советник президента Олег Устенко.
"Кабинет Министров, Министерство финансов, Министерство юстиции и Национальный банк находятся в постоянном диалоге с Международным валютным фондом, относительно онлайн-миссии в Украину. Ожидаем, что до конца года эта миссия состоится - она будет проходить в режиме онлайн-конференций, ведь сейчас представители МВФ не осуществляют миссии физически", - рассказал Устенко.
Советник главы государства добавил, что до конца 2020 года Украина ожидает получить от Европейского Союза 750 млн долларов из программы макрофинансовой помощи - разговор о предоставлении Украине этих средств шел во время октябрьской встречи президента Владимира Зеленского в Брюсселе.
"Тогда говорилось, что ЕС поддерживает Украину, в том числе и финансово, поэтому мы ожидаем эти 750 млн долларов, которые поступят в Украину до конца этого года", - отметил Устенко.
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