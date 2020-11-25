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Новости Политика Украины
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МВФ (3297) Устенко Олег (49)

Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко

Ежедневно ведутся технические консультации Украины с МВФ по организации онлайн-миссии Фонда до конца года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське Радіо, об этом рассказал советник президента Олег Устенко.

"Кабинет Министров, Министерство финансов, Министерство юстиции и Национальный банк находятся в постоянном диалоге с Международным валютным фондом, относительно онлайн-миссии в Украину. Ожидаем, что до конца года эта миссия состоится - она ​​будет проходить в режиме онлайн-конференций, ведь сейчас представители МВФ не осуществляют миссии физически", - рассказал Устенко.

Советник главы государства добавил, что до конца 2020 года Украина ожидает получить от Европейского Союза 750 млн долларов из программы макрофинансовой помощи - разговор о предоставлении Украине этих средств шел во время октябрьской встречи президента Владимира Зеленского в Брюсселе.

"Тогда говорилось, что ЕС поддерживает Украину, в том числе и финансово, поэтому мы ожидаем эти 750 млн долларов, которые поступят в Украину до конца этого года", - отметил Устенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
)) нє, ну чуваки нереально там отжигают. и це пры том, шо они в трускавце исчо не проходили кучу таких слов, как - голограммно, аналогово, .....
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25.11.2020 17:34
+4
Ждуть цю місію як манну небесну. Але до кінця року ніякого фінансування не буде. Приїде місія МВФ щоб оцінити виконання умов для надання чергового траншу. А умови такі: прийняття хоч трохи адекватного бюджету на 2021 рік, запустити судову реформу та відновити антикорупційне законодавство.
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25.11.2020 17:44
+3
в мечтательно нереальной ))))
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25.11.2020 17:27
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будет Йолка!
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25.11.2020 17:23 Ответить
Ото Коля-насос обрадуется. Он на радостях даже тверк им станцует. Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1797
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25.11.2020 17:29 Ответить
визит онлайн-мессии ожидается уже в цифровой форме или пока по старинке, в виртуальной?
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25.11.2020 17:26 Ответить
в мечтательно нереальной ))))
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25.11.2020 17:27 Ответить
)) нє, ну чуваки нереально там отжигают. и це пры том, шо они в трускавце исчо не проходили кучу таких слов, как - голограммно, аналогово, .....
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25.11.2020 17:34 Ответить
зы. нє, мабуть "аналогового" проходили, но они его по своему, по депутатски поняли )
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25.11.2020 17:35 Ответить
Для них что анальный,что аналоговый..да какая разница. Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 3422
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25.11.2020 17:48 Ответить
а там, шо, я шо то другое имел, введу? ))
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25.11.2020 17:53 Ответить
Таким путем и транш получат, виртуально через анально-орально.
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25.11.2020 18:36 Ответить
ну..я что-то уверен что там.... айкосы их научили...пыхкать ))))
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25.11.2020 17:35 Ответить
)) пыхканье айкосов виртуальную реальность делает им былью
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25.11.2020 17:37 Ответить
з.ы. шото подум и думаю, шо голограммы тож мабуть по своему проходыли. бо "баба, да!, баба, да!" знают.
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25.11.2020 17:39 Ответить
Как семейный врач - по смартфону, проверить состояние безнадежно больного, не вспотел ли он перед смертью.
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25.11.2020 18:28 Ответить
"Визит онлайн-миссии МВФ в Украину",- Ноу хау зеленых? Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9927
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25.11.2020 17:28 Ответить
онлайн система для дебилов зеленских и его боссоты
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25.11.2020 17:30 Ответить
Слава Богу, успел пошить трусики со звездами, ЗАЖИВУ.
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25.11.2020 17:33 Ответить
чудны дела твои,Господи! Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 2481
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25.11.2020 17:36 Ответить
Ждуть цю місію як манну небесну. Але до кінця року ніякого фінансування не буде. Приїде місія МВФ щоб оцінити виконання умов для надання чергового траншу. А умови такі: прийняття хоч трохи адекватного бюджету на 2021 рік, запустити судову реформу та відновити антикорупційне законодавство.
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25.11.2020 17:44 Ответить
Ожидается? 😂😂😂
А Украина ожидает "новогоднее обращение" типа "я обо##рался.. я ухожу" ...
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25.11.2020 17:53 Ответить
Вряд ли, то что обо%%рался заметно и визуально, но будет ожидать выноса.
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25.11.2020 18:32 Ответить
МВФ та інші три літери, котрі писати не будемо. Що робити Зеленському?

https://www.youtube.com/watch?v=V-fk5WAX4mw
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25.11.2020 17:58 Ответить
Ну, если ЗЕленые клоуны сказали, то стопудово так тому и быть. Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 2434

Шел второй год успешного получения транша МВФ... снова и снова...
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25.11.2020 22:05 Ответить
 
 