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Новости Общество
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инвестиции (1140) электроэнергия (763)

У Кабмина осталось 5 недель на выполнение зеленого меморандума, - инвестор

Новости Цензор.НЕТ Общество

У Кабмина осталось 5 недель на выполнение зеленого меморандума, - инвестор

У правительства 5 недель на выполнение обязательств по погашению долгов перед "зелеными" инвесторами, которые оно взяло на себя при подписании Меморандума о взаимопонимании.

 Об этом заявил соучредитель и управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко.

Он напомнил, что согласно Меморандуму о взаимопонимании между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ, инвесторы согласились на снижение "зеленого" тарифа, а государство обязалось до конца текущего года погасить 40% долга "зеленой" генерации за поставленную электроэнергию.

"Задолженность, которая была, историческая задолженность не ликвидируется пока. У них еще есть 5 недель для того, чтобы выполнить условия меморандума. А оплаты, которые идут за октябрь, уходят с, кажется, отставанием, то есть мы имеем дефицит 60%", - рассказал Евтушенко.

По его словам, большинство инвесторов сегодня наблюдают за ситуацией и в случае невыполнения правительством взятых на себя обязательств готовятся подавать судебные иски в защиту своих прав как против госпредприятия "Гарантированный покупатель", так и против государства Украина.

"Если правительство их (обязательства. - ред.) не выполнит, я думаю, что нас ждет лавина исков как к" Гарантированному покупателю", так и к государству Украина в арбитражи международные. Конечно, если эти иски к "Гарантированному покупателю", я думаю, там проиграть их невозможно, потому что это штрафы и пени. Только нашей компании штрафов и пени, я думаю, где-то 80-100 миллионов, мы можем судиться за эту сумму ... Все ждут выполнения условий меморандума, и тогда будут принимать решение ", - пояснил Евтушенко.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).
Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.
Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на конец ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за август-сентябрь выплачено 100% суммы, за октябрь - всего 33,6%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.
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Топ комментарии
+3
Уявляєш, мій самий ненависний колір, в тому числі, одягу - зелений... Армійський сприймався,як належне, а от яскраві відтінки ненавидів... До мене якось повадилася "мадама" з стройового відділу, діловод, з "тонким натяком, "потертися" . Наш н/ш дозволяв "бойцицам", в робочій обстановці, носить цивільне. Так вона приходила у сіро-зеленій спідниці і нейлоновій блузці ядуче-зеленого кольору... Насилу здихався... Пройшло років здвадцять, а мене все "тіпає" від зеленого...
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25.11.2020 18:01
+1
А как же инвестиционные няни? У Кабмина осталось 5 недель на выполнение зеленого меморандума, - инвестор - Цензор.НЕТ 8232
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25.11.2020 17:44
+1
Синод Православної церкви Кіпру схвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ). Рішення було підтримано більшістю голосів.
Про це повідомили в прес-службі Православної церкви Кіпру, інформує UAINFO.org.
За таке рішення проголосували 10 представників Синоду ПЦК, проти - 7.
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25.11.2020 17:45
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И что потом, Ахметов начнет изымать бабло принудительно?
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25.11.2020 17:40 Ответить
А как же инвестиционные няни? У Кабмина осталось 5 недель на выполнение зеленого меморандума, - инвестор - Цензор.НЕТ 8232
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25.11.2020 17:44 Ответить
Якби тільки Ахмєтов ,, в зелену енергетику України вклались іноземні компанії . У Кабміну залишилось 5 тижнів на виконання зеленого меморандуму – інвестор - Цензор.НЕТ 1554 . Звісно ж будуть - принудітєльно .
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25.11.2020 18:01 Ответить
ИНВЕСТОР Сергей Евтушенко.-- Бери гудка и идите в ГУЗНО со свой Энергетикой !!! Кто вам ети законы грабящие Народ Украины пропихнул с того и спрашивайте У Кабміну залишилось 5 тижнів на виконання зеленого меморандуму – інвестор - Цензор.НЕТ 7283
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25.11.2020 19:13 Ответить
Обещать, не значит жениться У Кабмина осталось 5 недель на выполнение зеленого меморандума, - инвестор - Цензор.НЕТ 6884
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25.11.2020 17:42 Ответить
ну и не забыть найти 170млрд. Тоже на дороге не валяются.
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25.11.2020 17:43 Ответить
Только после выполнения Будапешского Меморандума гарантами
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25.11.2020 18:18 Ответить
Деньги нужны не для гарантов. Для покрытия бюджета, то есть для нас. А с этим завал.
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25.11.2020 18:50 Ответить
Платити повинна минула верховна рада котра приймала такі тарифи і герус разом з зебуїнами котрі поставляли енергію від окупавнта.
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25.11.2020 17:45 Ответить
Синод Православної церкви Кіпру схвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ). Рішення було підтримано більшістю голосів.
Про це повідомили в прес-службі Православної церкви Кіпру, інформує UAINFO.org.
За таке рішення проголосували 10 представників Синоду ПЦК, проти - 7.
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25.11.2020 17:45 Ответить
шо в Украине все зеленое? - власть зеленая, слуги зеленые, инвесторы зеленые,
меморандум и тот зеленый...
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25.11.2020 17:48 Ответить
Уявляєш, мій самий ненависний колір, в тому числі, одягу - зелений... Армійський сприймався,як належне, а от яскраві відтінки ненавидів... До мене якось повадилася "мадама" з стройового відділу, діловод, з "тонким натяком, "потертися" . Наш н/ш дозволяв "бойцицам", в робочій обстановці, носить цивільне. Так вона приходила у сіро-зеленій спідниці і нейлоновій блузці ядуче-зеленого кольору... Насилу здихався... Пройшло років здвадцять, а мене все "тіпає" від зеленого...
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25.11.2020 18:01 Ответить
Ну ось і ,, до всього , до дірки в бюджеті в сотні млрд , додадуться ще й мільярдні судові позови , які влада Зе програє однозначно , не зможе сплатити борг , і тоді почнуться арешти державного майна , по всьому світу . Докерувалсь .. ! У Кабміну залишилось 5 тижнів на виконання зеленого меморандуму – інвестор - Цензор.НЕТ 3508 .
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25.11.2020 17:56 Ответить
Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. / Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Поиздержался и "Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20". У Коломойского тяжба с США, расходы на адвокатов и "Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского". А что "Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике" -так это их личное дело.
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25.11.2020 18:04 Ответить
А не пішли б ці бандюки-"інвестори" нах........ лісом разом із своїми "інвестиціями"!
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25.11.2020 18:49 Ответить
Держава Україна ніяким зеленим інвесторам нічого не виновата. Якщо хтось пробив цих Іноземних інвесторів за відкатне бабло і тепер нагнітає обстановку у державі, у час найбільш скрутних неплатежів, то нехай рвуть собі одне місце.
По-перше, форс-мажорною обставиною є світова пандемія, тому хлопчики трохи зачекайте,
2-е : Україна реально перебуває у стані війни (2-а форс-мажорна обставина),
3-тє: А хіба меморандум -це договір, ні , це документ про "благі" наміри (дивитись будапештський міждержавний) і т.д.
4-е : А чого це українці мають платити бізнесу такі високі тарифи, кому не подобається нехай таку енергетику в Швейцарії ********, а ні , бачите, їх надприбутків позбавляють.
Один уже говорив, що будемо гіперлупи будувати( 1 км за 1 млрд. доларів США) , хватить і по 1,6грн. заплатити гарантованому покупцю, ну ще може 10% добавити. А то, сонце світило над Україною, для тої "зеленої" використовували наші землі, а ще й повітря над ними до неба (чи до стратосфери) . Тому хлопці не дуркуйте зі своїми претензіями.
А коли серйозно, то всі інвестиції від наших олігархів ( від Ахметова і Ко) все це вкрадене в українського народу від 90-х до 2020, а тому держава їм нічого таки "не должна", а що стосується іноземних, то у них треба також розібратись (бо за кожним таким стоїть колишній чи теперішній чиновник-лобіст), а потім думати про наслідки, позови , судові рішення і т.д.
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25.11.2020 20:54 Ответить
 
 