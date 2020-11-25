У Кабмина осталось 5 недель на выполнение зеленого меморандума, - инвестор
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У правительства 5 недель на выполнение обязательств по погашению долгов перед "зелеными" инвесторами, которые оно взяло на себя при подписании Меморандума о взаимопонимании.
Об этом заявил соучредитель и управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко.
Он напомнил, что согласно Меморандуму о взаимопонимании между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ, инвесторы согласились на снижение "зеленого" тарифа, а государство обязалось до конца текущего года погасить 40% долга "зеленой" генерации за поставленную электроэнергию.
"Задолженность, которая была, историческая задолженность не ликвидируется пока. У них еще есть 5 недель для того, чтобы выполнить условия меморандума. А оплаты, которые идут за октябрь, уходят с, кажется, отставанием, то есть мы имеем дефицит 60%", - рассказал Евтушенко.
По его словам, большинство инвесторов сегодня наблюдают за ситуацией и в случае невыполнения правительством взятых на себя обязательств готовятся подавать судебные иски в защиту своих прав как против госпредприятия "Гарантированный покупатель", так и против государства Украина.
"Если правительство их (обязательства. - ред.) не выполнит, я думаю, что нас ждет лавина исков как к" Гарантированному покупателю", так и к государству Украина в арбитражи международные. Конечно, если эти иски к "Гарантированному покупателю", я думаю, там проиграть их невозможно, потому что это штрафы и пени. Только нашей компании штрафов и пени, я думаю, где-то 80-100 миллионов, мы можем судиться за эту сумму ... Все ждут выполнения условий меморандума, и тогда будут принимать решение ", - пояснил Евтушенко.
Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).
Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.
Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.
По состоянию на конец ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за август-сентябрь выплачено 100% суммы, за октябрь - всего 33,6%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.
17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании.
Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.
По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.
Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.
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Про це повідомили в прес-службі Православної церкви Кіпру, інформує UAINFO.org.
За таке рішення проголосували 10 представників Синоду ПЦК, проти - 7.
меморандум и тот зеленый...
нах........ лісом разом із своїми "інвестиціями"!
По-перше, форс-мажорною обставиною є світова пандемія, тому хлопчики трохи зачекайте,
2-е : Україна реально перебуває у стані війни (2-а форс-мажорна обставина),
3-тє: А хіба меморандум -це договір, ні , це документ про "благі" наміри (дивитись будапештський міждержавний) і т.д.
4-е : А чого це українці мають платити бізнесу такі високі тарифи, кому не подобається нехай таку енергетику в Швейцарії ********, а ні , бачите, їх надприбутків позбавляють.
Один уже говорив, що будемо гіперлупи будувати( 1 км за 1 млрд. доларів США) , хватить і по 1,6грн. заплатити гарантованому покупцю, ну ще може 10% добавити. А то, сонце світило над Україною, для тої "зеленої" використовували наші землі, а ще й повітря над ними до неба (чи до стратосфери) . Тому хлопці не дуркуйте зі своїми претензіями.
А коли серйозно, то всі інвестиції від наших олігархів ( від Ахметова і Ко) все це вкрадене в українського народу від 90-х до 2020, а тому держава їм нічого таки "не должна", а що стосується іноземних, то у них треба також розібратись (бо за кожним таким стоїть колишній чи теперішній чиновник-лобіст), а потім думати про наслідки, позови , судові рішення і т.д.