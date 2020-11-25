У Кабмина осталось 5 недель на выполнение зеленого меморандума, - инвестор

У правительства 5 недель на выполнение обязательств по погашению долгов перед "зелеными" инвесторами, которые оно взяло на себя при подписании Меморандума о взаимопонимании.

Об этом заявил соучредитель и управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко.

Он напомнил, что согласно Меморандуму о взаимопонимании между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ, инвесторы согласились на снижение "зеленого" тарифа, а государство обязалось до конца текущего года погасить 40% долга "зеленой" генерации за поставленную электроэнергию.

"Задолженность, которая была, историческая задолженность не ликвидируется пока. У них еще есть 5 недель для того, чтобы выполнить условия меморандума. А оплаты, которые идут за октябрь, уходят с, кажется, отставанием, то есть мы имеем дефицит 60%", - рассказал Евтушенко.

По его словам, большинство инвесторов сегодня наблюдают за ситуацией и в случае невыполнения правительством взятых на себя обязательств готовятся подавать судебные иски в защиту своих прав как против госпредприятия "Гарантированный покупатель", так и против государства Украина.

"Если правительство их (обязательства. - ред.) не выполнит, я думаю, что нас ждет лавина исков как к" Гарантированному покупателю", так и к государству Украина в арбитражи международные. Конечно, если эти иски к "Гарантированному покупателю", я думаю, там проиграть их невозможно, потому что это штрафы и пени. Только нашей компании штрафов и пени, я думаю, где-то 80-100 миллионов, мы можем судиться за эту сумму ... Все ждут выполнения условий меморандума, и тогда будут принимать решение ", - пояснил Евтушенко.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на конец ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за август-сентябрь выплачено 100% суммы, за октябрь - всего 33,6%. В то же время сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.